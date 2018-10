Ein letztes Mal öffnet der Familienbetrieb "Elektro Gothan" am 31. Oktober sein Ladengeschäft in der Hauptstraße. Foto: Bernd Stieglmeier

Walldürn. (Sti.) Aus Altersgründen der beiden Geschäftsinhaber Juliane und Christoph Franz schließt zum 31. Oktober mit "Elektro Gothan" in der Hauptstraße 53 das älteste Elektrogeschäft in Walldürn, das seit dem Jahr 1948 als Familienbetrieb geführt wurde. Der damals noch in Höpfingen wohnende Elektromeister Kurt Gothan eröffnete seinen eigenen Laden im Nachbarort, 1953 zog die Familie dann nach Walldürn in die heutige Adolf-Kolping-Straße 10 um.

Nach dem Einzug der Familie Gothan im November 1955 in den Geschäftsneubau mit Ladengeschäft, Werkstatt und Wohnhausbereich in der Hauptstraße 53 führten Ehefrau Helene Gothan und Tochter Juliane das neu eröffnete Fachgeschäft für Elektrogeräte, in dem bis zum großen Einbruch im Geschäft im Jahr 1963 auch noch Rundfunkgeräte, Kofferradios und Schallplattenspieler erhältlich waren. Elektromeister Kurt Gothan kümmerte sich währenddessen in seinem Werkstattbereich um seinen Installationsbetrieb.

Nach der Heirat von Tochter Juliane mit dem Elektriker Christoph Franz stieg dieser in den Geschäftsbetrieb mit ein und führte diesen nach dem Tod von Seniorchef Kurt Gothan zusammen mit Ehefrau Juliane im Sinne seines Schwiegervaters erfolgreich fort.