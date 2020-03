Buchen. (RNZ) Im unteren Parkdeck in der Haagstraße in Buchen wurden am Montag die auf die Zeit nach Fastnacht verschobenen Renovierungsarbeiten aufgenommen. Je nach Wetterlage werden die Arbeiter auch die witterungsabhängigen Belagsarbeiten auf dem oberen Parkdeck fertigstellen. Das bedeutet, dass sowohl die Parkplätze auf dem unteren als auch die auf dem oberen Parkdeck voraussichtlich erst wieder ab Ende April/Anfang Mai zur Verfügung stehen.

Wie die Stadt mitteilte, habe die Änderung der Höchstparkdauer auf dem Musterplatz (auf zwei Stunden) erfreulicherweise dafür gesorgt, dass mehr freie Parkplätze zur Verfügung stehen. Hierher kann für die Dauer der Renovierungsarbeiten ausgewichen werden.

Auch in der Eisenbahnstraße, in der nach dem anstehenden Abriss der Halle zudem weitere Parkplätze entstehen werden, habe sich die Nutzung mittlerweile gut eingespielt.