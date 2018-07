Mit der monumentalen Videoschau "Los Muros de Chile" beeindruckte der Adelsheimer Videokünstler Louis von Adelsheim Tausende von Besuchern im Museo de Arte Contemporaneo in der südamerikanischen Metropole in Santiago de Chile. Vor einigen Tagen endete die viel beachtete Ausstellung mit einer großen Finissage. Foto: Jorge Brantmayer

Von Albrecht Schneider

Adelsheim/Santiago de Chile. Mit einer Finissage endete jüngst in Santiago de Chile Louis von Adelsheims eindrucksvolle Videoschau "Los Muros de Chile", die in der südamerikanischen Metropole und weit darüber hinaus große Aufmerksamkeit gefunden hat. Von einer "bewegenden Ausstellung" und von Bildern, "die sich in die Erinnerung einbrennen", war in Berichten die Rede. Bereits zum zweiten Mal hat der Adelsheimer Videokünstler, der in seiner Heimat vor allem durch die Reihe "Adelsheim leuchtet" bekannt wurde, das gesamte Museo de Arte Contemporaneo bespielt. Wie schon bei "Movimientos" ("Bewegungen") im Jahre 2012 standen ihm dabei neben der Eingangshalle nicht weniger als elf Räume des neoklassizistischen Gebäudes zur Verfügung, das in diesem Jahr 100. Geburtstag feiert.

Hatte aber die erste Ausstellung im Jahre 2012 den Charakter einer poetisch-spirituellen Werkschau, so ging es in der aktuellen Ausstellung, die bis Ende Juni in Santiago de Chile gezeigt wurde, um Voraussetzungen und Folgen von Kriminalität in Chile. Tatsächlich ist die Verbrechensrate im Verhältnis zur Einwohnerzahl in diesem Land ungewöhnlich hoch, während Programme zur Prävention wie zur Resozialisierung der Entlassenen kaum vorhanden sind.

Im Penitenciario de Valparaiso, einem der größten Gefängnisse Chiles, hatte Louis von Adelsheim im Verlauf dreier Jahre Szenen aus dem Alltagsleben der Sträflinge gefilmt und diese zu ihrer Lebensgeschichte befragt.

Im Erdgeschoss des Museo de Arte Contemporaneo überblendete der Künstler nun die Treppenaufgänge und Säulen der großen Halle mit Aufnahmen von den Mauern und Wachtürmen des Gefängnisses, der nahegelegene Ozean erscheint hinter Gitterfenstern. Frei ist der Blick für die Eingeschlossenen nur in den Himmel: An der Decke sah man vierfach eine von exotischen Früchten bedeckte nackte Frau als mythische Meerjungfrau und erotischen Wunschtraum der Häftlinge. Im ersten Stockwerk hatten der Künstler und sein Team unter anderem einen Gang mit mehreren Zellen nahezu originalgetreu nachgebaut. An deren Kopfseite sah man gefilmte Insassen von ihrem Leben erzählen. In einem Raum mit dem Titel "Strafe für zwei" war eine ältere Frau im Brautkostüm und mit vollen Plastiktüten offenbar auf dem Weg zum inhaftierten Ehemann zu sehen.

Eine auf den Boden projizierte Uhr mit rasendem Minutenzeiger markierte das unbarmherzige Verrinnen der Stunden und Jahre. Diese wie weitere Kompositionen der Ausstellung verhalfen der Redewendung von der "totgeschlagenen Zeit" zu beklemmender Realität.

In einem anderen Raum fixierten die durch Spiegel an den Seiten ins Unendliche vervielfältigen Gesichter schweigender Kinder den Betrachter. Sie stammen aus einem der staatlichen Erziehungsheime, deren Zöglinge zu einem erschreckend hohen Prozentsatz später in die Kriminalität abrutschen.

In einer sarkastischen Installation sah man eine von Zäunen wie im Sicherheitstrakt umgebene Essens-Tafel, auf der nur die Hände offenbar reicher Personen zu sehen sind, die teure Schalentiere mit den Geräten eines Gefängnisausbruchs traktieren. Von Adelsheim spielte damit auf das Bild vom "goldenen Käfig" an und verdeutlicht, dass derjenige, der große Teile der Gesellschaft ausschließt, sich selber einzuschließen droht.

So sehr der Künstler auf soziale Missstände hinwies, die zur Kriminalität nicht nur in Chile beitragen, so wenig verschwieg er die individuelle Verantwortung der Straftäter. Von Adelsheim war aufgefallen, dass in deren Lebensberichten das den Opfern zugefügte Leiden oft mit keinem Wort erwähnt wurde.

In einem Raum mit mehreren Särgen erzählten Angehörige von ihrer Verzweiflung. Doch fehlten hoffnungsvolle Ausblicke in diesem bedrückenden Szenario keineswegs: Sie zeigten sich in einer assoziativen Montage aus Traumsequenzen und in einer liebevollen Hütte, deren Innenraum von einem gefilmten Meer von Fliederblüten überflutet wurden - Sinnbild des Wunsches nach einfachem Glück.

"Los Muros de Chile" ist in Zusammenarbeit mit der chilenischen Dichterin Andrea Brandes entstanden und wurde von mehreren Diskussionsveranstaltungen flankiert, bei denen Industrielle, Wissenschaftler, Journalisten und Künstler über Möglichkeiten beratschlagen, mit dem Problem der Kriminalität auf konstruktivere Weise umzugehen.

Die Besucher - insgesamt mehr als 15.000 waren es kurz vor dem Abschluss - zeigten sich von der monumentalen Ausstellung tief beeindruckt, in der dokumentarische Präzision und künstlerischer Erfindungsreichtum, plastische Objekte und Filmaufnahmen, Konzeption und makellose technische Umsetzung eine beglückende Verbindung eingehen. Kennern der seit 2005 jährlich veranstalteten "Adelsheim leuchtet"-Ausstellungen sind diese Qualitäten von Louis von Adelsheims Kunst wohl bekannt.

Mit einer großen Finissage endete die Ausstellung am 24. Juni. Danach begannen für das zehnköpfige Team die zweiwöchigen Abbauarbeiten. Das Konstruktionsmaterial wird, so Louis von Adelsheim, zwischengelagert, denn in den nächsten beiden Jahren soll ein Teil der Ausstellung in anderen chilenischen Städten gezeigt werden. Die Seminare, welche die Ausstellung begleiteten, sollen bis Dezember fortgesetzt werden.

"Es besteht die ernsthafte Absicht, am chilenischen Strafvollzug etwas zu verändern", stellte Louis von Adelsheim fest. Mit Blick auf die Resozialisierung sei es eines der Ziele, Unternehmer zu gewinnen, die bereit sind, einem Häftling nach seiner Entlassung einen Job oder eine Ausbildung zu geben. Es gebe inzwischen schon einige, und das sei "revolutionär und absolut neu."