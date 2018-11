Eine neue Bedeutung erhält die Bezeichnung "Goldener Herbst" in Adelsheim am verkaufsoffenen Sonntag, 15. Oktober, an dem das alljährliche bunte Einkaufsfest des Gewerbevereins stattfindet. Erstmalig wird eine Stadt in "Gold" gehüllt, wobei es zusätzlich "glänzende Objekte", wie diese "Gääss", zum Bestaunen gibt. Foto: Jörg Zimmermann

Adelsheim. (zij) "Einkaufen - Goldlos ziehen und Goldbarren gewinnen" heißt es ab Montag, 9. Oktober, in der Baulandstadt, denn in der Woche vor dem "Adelsheimer Herbst", dem verkaufsoffenen Sonntag der Fachgeschäfte, der am 15. Oktober von 12 bis 17 Uhr stattfinden wird, kann sich jeder Kunde beim Einkauf in einem der teilnehmenden Geschäfte sein Goldlos und somit die Chance auf den Gewinn eines Ein-Gramm-Goldbarrens sichern. Beim großen Einkaufsfest des Gewerbevereins werden dann im Rahmen des Einkaufssonntags zwei Tresore aufgestellt, wobei die Goldlose der Schlüssel zum Glück sein können und jeder Besucher die Möglichkeit hat, einen von insgesamt 20 Goldbarren zu gewinnen.

"Wir möchten mit dieser Aktion auf Adelsheim als attraktive Einkaufsstadt aufmerksam machen", so der Tenor im Gewerbeverein. Nach den großartigen Erfolgen in den vergangenen Jahren, in denen Adelsheim beispielsweise "bestrickt" wurde oder wie im vergangenen Jahr die bunt bemalte "Allezer Gääss" im Mittelpunkt stand, hat der Gewerbeverein erneut eine buchstäblich glänzende Idee geboren: "Wir wollen Adelsheim zum Glänzen bringen", so der Vorsitzende des Gewerbevereins, Hans-Jörg Besser. Zahlreiche Objekte sollen in Gold gehüllt, getaucht, gespritzt oder lackiert werden. Der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt, und natürlich soll aus der Aktion wieder ein großartiges Gemeinschaftsprojekt werden, wobei nicht nur die Gewerbetreibenden, sondern auch Vereine, Organisationen, Schulen, Kindergärten, Privatpersonen und die Vollzugsanstalt aufgerufen waren, ihrem Ideenreichtum ganz freien Lauf zu lassen.

Teils unscheinbare Gegenstände haben sich in glänzende Objekte verwandelt und natürlich wird auch die eine oder andere bunte "Allezer Gääss" vom vergangenen Jahr in Gold erstrahlen. Aber auch Laternenmasten, Geländer, Gebäudeteile oder gar ganze Häuserfassaden könnten - nach dem Vorbild des Verpackungskünstlers Christo - in Gold verpackt werden. Mehr sei an dieser Stelle noch nicht verraten.

Abgerundet wird der "Goldene Herbst", der alljährlich vom Gewerbeverein veranstaltet wird, durch ein buntes Rahmenprogramm, bei dem nicht nur eine Vielzahl glänzender Objekte zu bestaunen sind.

Bereits um 11 Uhr beginnt auf dem Rossparkplatz sowie im Adelsheimer Schlosshof der beliebte Flohmarkt für Jung und Alt. Im Stadtgebiet werden Pantomime- und Statuen-Künstler zu sehen sein, Straßenmusikanten werden auf verschiedenen Plätzen musizieren und ab 13 Uhr gibt es im Schlossgraben einen orientalischen Showtanz mit der Gruppe "Jahanara". Nach ein paar fröhlichen Liedvorträgen des Gesangvereins um 14 Uhr im Rathaushof lädt die Tanzschule Boger ab 15 Uhr zu Aufführungen in den Schlossgraben ein. Im Bürgersaal des Rathauses findet eine Kunstausstellung von Armand Warin statt und vor dem Rathaus lädt ein Bücher-Flohmarkt zum Stöbern ein. Heimatmuseum und Jakobskirche haben von 14 bis 16 Uhr geöffnet.

Selbstverständlich kommt auch das leibliche Wohl der Besucher nicht zu kurz und in verschiedenen Geschäften und an Ständen gibt es kulinarische Köstlichkeiten. Neben Autoausstellungen gibt es in vielen Geschäften "goldene Angebote" und "Edelmetall-Rabatte".

Goldlose können am Herbstfest-Sonntag, 15. Oktober, ab 11 Uhr eingelöst werden. Der Tresor für die Losnummern 1 bis 2749 steht bei der Bauland-Apotheke, der Tresor für die Losnummern 2750 bis 5500 steht zwischen Marina’s Outlet und Blumeneck Meyer. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite des Gewerbevereins unter www.gewerbeverein-adelsheim.de.

Für auswärtige Besucher stehen im Stadtrandgebiet und beim Ostbahnhof zahlreiche kostenlose Parkplätze zur Verfügung. Nach Abschluss des "Goldenen Herbstes" sollen die Kunstobjekte noch bis Weihnachten in der Baulandstadt ausgestellt werden.