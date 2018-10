Adelsheim. (pol/mün) Zwei Rottweilern fielen eine 17-jährige am Sonntagnachmittag in Adelsheim an. Die Tiere waren offenbar ohne Aufsicht, rannten aus einem Grundstück heraus zu der jungen Frau und verletzten sie durch Bisse in den Arm. Erst als die Mutter der 17-Jährigen die Hunde anschrie, gingen sie zurück in das Grundstück in der Siechsteige, berichtet die Polizei.

Als Beamte des Polizeireviers Buchen vor Ort kamen, waren die Hunde immer noch auf der Straße unterwegs. Da die Hundehalterin nicht auffindbar war, mussten die Polizisten eine Angehörige der Besitzerin ausfindig machen. Die hatte dann die Rottweiler anzuleinen und wegzusperren.

Der Sachverhalt wird nun durch die Polizei geprüft und sollte es sich herausstellen, dass seitens der Besitzer die Aufsichtspflicht verletzt wurde, müssen diese mit einer Anzeige rechnen.