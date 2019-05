Die Josef Schimmel GmbH in der Industriestraße 4 in Adelsheim musste Insolvenzantrag beim Amtsgericht Mannheim stellen. Grund dafür sind starke Umsatzrückgänge bei dem Automobilzulieferer. Betroffen sind 152 Mitarbeiter. Foto: Joachim Casel

Adelsheim. (joc) In den letzten Jahren geriet die Josef Schimmel GmbH in Adelsheim, ein Automobilzulieferer, in regelmäßigen Abständen in die Schlagzeilen. Zumeist ging es dabei um heftige Meinungsverschiedenheiten zwischen der IG Metall, die die Rechte der Arbeitnehmer schützen wollte, und dem streitbaren früheren Schimmel-Geschäftsführer und Gesellschafter Dr. Osenberg.

Im Zuge der Krise um die Automobilindustrie geriet aber auch das Unternehmen selbst in Schieflage. Starke Umsatzeinbrüche waren zu verzeichnen. Mit einem massivem Personalabbau versuchte man zu retten, was noch zu retten war. Der Mitarbeiterstamm wurde von einst 250 auf 150 reduziert, trotzdem konnte die Insolvenz im Jahr 2016 nicht verhindert werden.

Im gleichen Jahr schied Gesellschafter Dr. Osenberg ganz aus dem Unternehmen aus, und der in Luxemburg ansässige Investor Lafayette Industriebeteiligungen wurde neuer Eigentümer der Josef Schimmel GmbH. Matthias Roos übernahm die Geschäftsleitung. Fortan wurde es ruhiger um das Unternehmen.

Und das Image in der Öffentlichkeit verbesserte sich zusehends. Neutrale Beobachter wähnten die Schimmel GmbH bereits über dem Berg - um so überraschender jetzt die Nachricht, dass das Unternehmen Insolvenzantrag beim Amtsgericht Mannheim stellen musste.

Zum vorläufigen Insolvenzverwalter wurde Rechtsanwalt Dr. Renald Metoja von der renommierten Kanzlei Eisner Rechtsanwälte aus Lauda-Königshofen bestellt. Eisner Rechtsanwälte sind spezialisiert auf unter anderem Insolvenzverwaltungen und haben in dieser Frage schon viele Unternehmen in unserer Region betreut.

Dr. Renald Metoja bestätigte im Gespräch mit der RNZ, dass der zwischenzeitlich abgerufene Schimmel-Geschäftsführer Matthias Roos selbst vor einigen Tagen den Insolvenzantrag gestellt habe. Es habe zuletzt Umsatzeinbrüche im siebenstelligen Bereich geben. Im Gegenzug wurde es versäumt, die Kosten entsprechend anzupassen, sodass die Zahlungsunfähigkeit eingetreten sei, erläuterte Dr. Metoja die Situation bei Schimmel nach einer ersten Analyse.

Seitens der Insolvenzverwaltung habe man jetzt - im Dialog mit dem neuen Geschäftsführer bei Schimmel, Jens Kuderer, - bereits die ersten Schritte eingeleitet. So wurde eine Vorfinanzierung sichergestellt, damit die 152 Beschäftigten die Gehälter für Mai und Juni als Insolvenzausfallgeld erhalten können. Man habe Sorge getragen, dass die Produktion weiter laufen könne und befinde sich in laufenden Gesprächen mit den Kunden des Unternehmens. Parallel, so Dr. Mateja weiter, forsche man nach den Gründen, warum die Schimmel GmbH in finanzielle Schieflage geraten sei.

"Das ist auf den ersten Blick verblüffend, denn die Produkte sind gut, und die Mitarbeiter kompetent und motiviert", betont der vorläufige Insolvenzverwalter, der aber auch bekräftigte, dass man die Augen nicht davor verschließen dürfe, dass bei Schimmel schon seit längerem einiges im Argen liege. Diese langfristigen Probleme gelte es nun, von Grund auf zu beseitigen. Insgesamt zeigte sich Dr. Metoja aber optimistisch: "In den beiden nächsten Wochen wissen wir mehr, aber wir sind guter Dinge, es wäre schade, wenn ein Unternehmen mit solchen Voraussetzungen nicht weiter bestehen könnte!"