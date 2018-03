Kelter- und Burgstallstraße in Sennfeld werden auf einer Länge von 180 Metern erneuert. Die Arbeiten können man im Zuge der Erneuerung der Beleuchtung mit ausführen, beschloss der Gemeinderat am Montag. Foto: Joachim Casel

Adelsheim. (joc) Die Freude über die beschlossene Teilerneuerung von Kelter- und Burgstallstraße in Sennfeld prägte den überschaubaren öffentlichen Teil der Sitzung des Adelsheimer Gemeinderats am Montag unter Leitung von Bürgermeister Klaus Gramlich.

Zu Beginn ging der Bürgermeister auf das Instandsetzungsprogramm Brücken ein. Zu diesem Zweck werden derzeit auch zahlreiche Brückenbauwerke in der Region einer Prüfung unterzogen. Gramlich nannte hier die Brücke an der Einmündung Industrie- und Lachenstraße in Adelsheim. Die Auswertung durch das Büro Sack und Partner soll noch in diesem Monat erfolgen. Dann soll bei Bedarf auch gleich ein Förderantrag zur eventuellen Sanierung gestellt werden.

Die ursprünglich für den 16. April vorgesehene Sitzung des Adelsheimer Gemeinderats wurde um eine Woche auf den 23. April verschoben.

In der Riethstraße in Adelsheim soll eine Wohnanlage mit einigen Eigentumswohnungen durch private Investoren neu gebaut werden. Man kenne das Exposé, informierte Gramlich, ein Bauantrag liege aber noch nicht vor.

Im zweiten Halbjahr 2017 wurden wieder drei Geschwindigkeitsmessungen im Stadtgebiet Adelsheim durchgeführt, alle in der Oberen Austraße in Adelsheim: Dabei wurden jeweils zwischen 1400 und 1600 Fahrzeuge kontrolliert. Am 10. Juli wurden zwischen 6.42 und 10.12 Uhr insgesamt 1433 Fahrzeuge gemessen. Davon waren 76 schneller als die erlaubten 50 Kilometer pro Stunde unterwegs. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 83 km/h.

Am 3. August wurden in der Zeit von 6.54 bis 10.54 Uhr Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Von den 1440 gemessenen Fahrzeugen wurden dieses Mal 59 beanstandet. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 72 km/h.

Am 3. November schließlich wurde zwischen 8.24 und 12.26 Uhr gemessen. Von den 1632 gemessenen Fahrzeugen überschritten 56 die 50 erlaubten km/h. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 77 km/h. Der Gemeinderat nahm davon Kenntnis.

Danach wurde ein nichtöffentlicher Beschluss aus der Februar-Sitzung bekannt gegeben. Demnach erteilte der Gemeinderat dem Bürgermeister folgende Weisung für die Gesellschafterversammlung der Wasserversorgung Bauland GmbH: "Der Bürgermeister stimmt in der Gesellschafterversammlung der Erweiterung der Geschäftstätigkeit zu".

Die Kommunen bedienen sich für ihre EDV bzw. Datenübertragung großer Rechenzentren. Damit dies so bleiben kann musste sich der Adelsheimer Gemeinderat am Montag durch eine Reihe von "Großbuchstaben" durchkämpfen, denn die hier tätigen Verbände haben nicht nur zumeist einen wenig transparenten Namen mit vier oder fünf Buchstaben in Versalien, sie neigen auch zu Zusammenschlüssen, bei denen dann weitere Gebilde ebenfalls mit Großbuchstaben entstehen. Nach etlichen Vereinigungen wird zum 1. Juli schließlich ein Gesamtzweckverband gebildet namens "4IT", der den künftig hohen Anforderungen in der EDV-Wirtschaft Rechnung tragen soll. Auf Anfrage von Stadtrat Gaukel erläuterte Bürgermeister Gramlich, dass die Stadt Adelsheim den EDV-Verband in nahezu allen Bereichen nutzt, so etwa im Einwohner- und Passwesen. Reine Formsache war für den Gemeinderat dann im Anschluss die einhellige Zustimmung der Stadt Adelsheim zur Großfusion.

Ein günstiger Synergie-Effekt bildete die Grundlage für den nächsten Tagesordnungspunkt: So hat die Netze BW (ein Unternehmen der EnBW) derzeit Schwierigkeiten im Bereich Burgstallstraße in Sennfeld die Versorgungssicherheit herzustellen. Aus diesem Grund ist vorgesehen, die bestehenden Leitungen einschließlich der Dachständer abzubauen und zusätzliche Leitungen in der Kelter- und der Burgstallstraße als Erdkabel zu verlegen. Da in der recht engen Straße kein Gehweg vorhanden ist, müssen die Beleuchtungskabel in der Straße verlegt werden. Hier kommt dann die Stadt Adelsheim ins Spiel, die schon seit Jahren Kelter- und Burgstallstraße auf der Liste der zu sanierenden Straßen hat. Jetzt besteht die Möglichkeit zusammen mit der Netze BW die Tiefbauarbeiten anzugehen. Auf Vorschlag der Stadtverwaltung soll hier auf einer Länge von 180 Metern (etwa bis zum Sportheim) kein Vollausbau verwirklicht werden, sondern lediglich die bestehende bituminöse Trag- und Deckschicht ausgebaut werden. Insgesamt sollen die Schottertragschicht verbessert, die schlechten Randsteine ausgetauscht, die Straßeneinläufe erneuert und die Straßenbeleuchtung durch neue Masten ersetzt werden. Sowohl die Netze BW, als auch die Stadt würden vom gemeinsamen Vorgehen profitieren, betonte der Bürgermeister.

Stadtbaumeister Stefan Funk erläuterte die Gesamtmaßnahme und machte dabei auch auf die schwierige Situation aufmerksam, dass die Straße hier sehr eng sei und keine Ausweichmöglichkeit für die Anwohner und weitere Verkehrsteilnehmer vorhanden wäre. Auf die besorgte Nachfrage von Stadträtin Reichert, versicherte Funk, dass man selbstverständlich darauf achten wäre - angesichts dieser Situation - die Bauarbeiten so schnell wie möglich durchzuführen.

Als vorläufige Kostenberechnung der Firma Kispert Bau ergeben sich für den Straßenbau Kosten in Höhe von 55.000 Euro und für die Verlegung der kompletten Straßenbeleuchtung 14.000 Euro.

Die Stadträte Zimmermann und Steinbach sagten, dass dieser Betrag in Ordnung sei für eine Länge von 180 Metern. Beide unterstrichen, ebenso wie die Stadträte Reichert und Kraft, auch die Notwendigkeit des Handelns bei der arg in Mitleidenschaft gezogenen Straße. Der Gemeinderat beschloss den Ausbau einstimmig.

Schon Routine hat der Gemeinderat bei der Festlegung der Öffnungszeiten der Adelsheimer Geschäfte an den verkaufsoffenen Sonntagen während des Adelsheimer Volksfests und des "Adelsheimer Herbsts". Beim 71. Adelsheimer Volksfest können die Geschäfte demnach am 1. Juli von 13 bis 18 Uhr öffnen. Und im Rahmen des "Adelsheimer Herbsts" sind Öffnungszeiten am Sonntag, 14. Oktober, von 12 bis 17 Uhr zulässig. Der Adelsheimer Gemeinderat beschloss die eben vorgestellten Öffnungszeiten in einer dafür notwendigen Satzung einstimmig.

Bei den abschließenden "Anfragen und Anregungen" erkundigte sich Stadtrat Zimmermann nach den Arbeiten am Wegesrand an der Gemeindeverbindungsstraße von Adelsheim nach Leibenstadt. Hier seien nach der Kurve an der rechten Fahrbahnseite großflächig Hecken abgeholzt worden. Der Bürgermeister erwiderte, dass dies eine ökologische Maßnahme im Rahmen der Flurbereinigung sei, die von der Teilnehmergemeinschaft so beschlossen worden sei. Ziel sei eine standortgerechte Bepflanzung.