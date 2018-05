Adelsheim. (pol) Beamte des Polizeireviers Buchen haben am Freitagabend in der Adelsheimer Unteren Austraße einen 28 Jahre alten Mann kontrolliert, der während der Fahrt telefonierte. Dabei entdeckten die Beamten einer Pressemitteilung zufolge Anzeichen dafür, dass der junge Mann unter Drogeneinfluss stand. Er hatte vermutlich einen "Joint" geraucht. In seinem Mazda fanden die Polizisten zwei "Joint-Stummel". Ein Urintest bestätigte den Verdacht. Der Adelsheimer musste eine Blutprobe abgeben. Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt für 24 Stunden und behielten seinen Fahrzeugschlüssel ein.