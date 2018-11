Adelsheim. (joc) Nicht mal die Hälfte eines Fußballspiels benötigte der Adelsheimer Gemeinderat für den öffentlichen Teil seiner Sitzung am Montag im Rathaus. Im Mittelpunkt der 40-Minuten-Sitzung standen die Neufassung bzw. die Aktualisierung von drei eng zusammenhängenden Feuerwehrsatzungen sowie ein Weisungsbeschluss für die Gesellschafterversammlung der Wasserversorgung Bauland GmbH. In diesem Zusammenhang ging Stadtkämmerer Rainer Schöll auch auf die Plandaten für 2018 im Wirtschaftsplan der Wasserversorgung Bauland ein. Dritter prägender Top der kurzen Sitzung war die Anwendung der tariflichen Regelungen des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst (TVöD) im Bereich des Leistungsentgelts für die städtischen Beschäftigten.

Eingangs unterstrich Bürgermeister Klaus Gramlich, dass eine Adelsheimer Delegation am zweiten Adventwochenende in die französische Partnerstadt Berchères-sur-Vesgre fahren werde.

Dann freute sich Gramlich, zum nächsten Tagesordnungspunkt "Feuerwehrwesen" nahezu die komplette Feuerwehrführung von Gesamt- und Abteilungswehren aus Adelsheim im Gemeinderat begrüßen zu dürfen. Erst am Wochenende hatte es in Leibenstadt einen Führungswechsel gegeben. Für Kurt Kopp, der die Abteilungswehr viele Jahre umsichtig geführt hat, war Patrick Schneider zum neuen Abteilungskommandanten gewählt worden. Beide waren in der Sitzung dabei.

Im Anschluss ging Andreas Wiltschko von der Stadtverwaltung auf die Änderungen in den Feuerwehrsatzungen ein. Diese Anpassungen sind erforderlich geworden, weil sich das Feuerwehrgesetz Baden-Württemberg geändert hat. Im Wesentlichen seien es redaktionelle Änderungen, die vorgenommen werden sollen. Als bedeutend hob Wiltschko hervor, dass das bislang auf zwölf Jahre fixierte Mindestalter komplett herausgefallen sei. Es werde jetzt gar kein Mindestalter mehr angegeben. Kämmerer Schöll ging dann noch auf die ehrenamtlichen Entschädigungen für die Kommandanten ein.

Bürgermeister Gramlich stellte den vorbildlichen Einsatz der Feuerwehrmänner heraus ("Wir haben eine sehr leistungsfähige Wehr in Adelsheim") und bekräftigte, dass die Stadt ihren Beitrag dazu leiste, damit die Rahmenbedingungen hierfür passen. Dann bedankte er sich bei allen Vertretern von Politik und Feuerwehr, die die neuen Feuerwehrsatzungen erarbeitet haben. Der Adelsheimer Gemeinderat stimmte der Neufassung der drei Satzungen (Feuerwehr-Satzung, Feuerwehr-Entschädigungssatzung und Feuerwehr-Kostenersatz-Satzung) geschlossen zu.

Im nächsten Tagesordnungspunkt betonte Rainer Schöll, dass es auch im Wirtschaftsplan der Wasserversorgung Bauland GmbH kaum Abweichungen im Vergleich zu den Vorjahren bzw. zur Planung gebe. Insgesamt weise der Jahresabschluss 2016 einen Jahresüberschuss von Euro 23.851 Euro auf.

Die WGKK Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Mosbach hatte die Abschlussprüfung vorgenommen und bestätigte, dass es keine Einwendungen habe.

Dann wurde der Wirtschaftsplan der Wasserversorgung Bauland GmbH für das Jahr 2018 festgesetzt. Auch hier gibt es kaum Veränderungen im Vergleich zum Ansatz. Der Plan beinhaltet im Erfolgsplan Erträge und Aufwendungen in Höhe von je 564.000 sowie im Vermögensplan Einnahmen und Ausgaben von je 29.000 Euro. Eine Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ist nicht vorgesehen. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde festgesetzt auf 250.000 Euro.

Dann kam man zum formal notwendigen Weisungsbeschluss für die Gesellschafterversammlung. Die Stadt Adelsheim ist in der Gesellschafterversammlung der Wasserversorgung Bauland GmbH durch den Bürgermeister vertreten. Die nächste Gesellschafterversammlung ist am 6. Dezember. Der Gemeinderat beauftragte den Bürgermeister am Montag einstimmig, in dieser Gesellschafterversammlung die entsprechenden Beschlüsse zu fassen.

Dann kam man zur - schon einmal im Gemeinderat intensiv diskutierten - Anwendung der tariflichen Regelungen des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst (TVöD) im Bereich des Leistungsentgelts für die städtischen Beschäftigten. Der Tarifvertrag sieht hier vor, dass ein Leistungsentgelt als Prämie oder Zulage gewährt werden kann, darauf hat man in Adelsheim aber bislang verzichtet. Hier wird das Leistungsentgelt im "Gießkannenprinzip" (jeder tarifliche Beschäftigte erhält den gleichen Prozentsatz) ausbezahlt. Der Bürgermeister meinte eingangs, dass man im laufenden Jahr wegen vieler anderer Dinge nicht die Zeit gefunden habe dieses Thema gezielt anzugehen und schlug daher die Beibehaltung der bisherigen Methode vor.

Stadträtin Lochmann meinte, dass dies für 2017 sicherlich die richtige Entscheidung sei. Die Stadträte Steinbach, Lochmann und Gaukel mahnten an, hier den Wunsch der Beschäftigten zu respektieren. Stadtrat Harald Steinbach: "Es ist wichtig, was die Beschäftigten wollen. Die müssen wir fragen!" In diesem Zusammenhang regten einige Räte, die Durchführung einer Personalversammlung an. Stadtrat Kraft erachtete das Leistungsentgelt besser als das Gießkannenprinzip, weil es ja eine Belohnung sein soll. Er forderte dazu auf, dieses Thema auf jeden Fall anzugehen, auch wenn es etwas aufwendiger sein sollte. Stadtrat Röcker sprach von einem verlorenen Jahr. Seit 2013 habe sich in diesem Punkt nichts getan: "Das ist eine lange Zeit!"

Bei einer Enthaltung stimmte der Gemeinderat schließlich dem Vorschlag der Verwaltung zu. Der Bürgermeister meinte, dass man im ersten Quartal 2018 das Gespräch mit der Belegschaft suchen wolle..