Adelsheim. (zij) "Ich bin stolz, Kommandant einer so gut funktionierenden Feuerwehr zu sein", betonte Jochen Ehmann am Freitagabend in der Jahreshauptversammlung der Abteilungswehr Adelsheim in seinem Bericht, in dem er deutlich machte, dass sich die Feuerwehrleute mit großem Engagement in den Dienst der Allgemeinheit stellen und der Ausbildungsstand hoch ist. Als einen Höhepunkt im Berichtsjahr nannte der Kommandant die Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens. Ein Fazit der Versammlung, zu der auch Ehrungen gehörten, lautete: "Die Abteilungswehr ist für die Zukunft gerüstet".

Zu der Versammlung im Restaurant "Alessia" begrüßte Abteilungskommandant Jochen Ehmann besonders auch Bürgermeister Klaus Gramlich, ehe er in seinem Bericht zunächst auf den Personalstand einging. Der Abteilungswehr gehören demnach 56 Mitglieder an, davon 40 Aktive, sechs Kameraden in der Alterswehr, ein Feuerwehranwärter und neun Mitglieder in der Jugendfeuerwehr. Entgegen dem Trend sei es gelungen, die Mitgliederzahl zu erhöhen.

Die aktive Wehr verfüge über 40 Truppmänner, 18 Truppführer, 19 Atemschutzgeräteträger, 40 Sprechfunker, 16 Maschinisten für Löschfahrzeuge, sechs Gruppenführer und zwei Zugführer.

Wie der Kommandant weiter berichtete, wurde die Wehr im Berichtsjahr zu 38 Einsätzen gerufen. Es seien dies elf Alarmierungen durch Brandmeldeanlagen, zwölf technische Hilfeleistungen, acht Kleineinsätze und sieben sonstige Einsätze gewesen.

Die Aus- und Fortbildung nehme, so Ehmann, breiten Raum ein. Auf Kreisebene hätten Robert Heise, Dominik Ruck, Jonas Wachter und Ameya Wadeka die Lehrgänge Truppmann I und Sprechfunker absolviert. Am Atemschutzgeräteträger-Lehrgang nahmen Sebastian Hoarca und Hannes Müller teil, am Lehrgang Maschinist für Löschfahrzeuge Christian Herrmann, an einer Führungskräftefortbildung Jutta Kunze, Rudolf Spädt und Thomas Ruck.

An der Feuerwehrschule in Bruchsal absolvierten Rudolf Spädt den Lehrgang Ausbilder Maschinisten, Jochen Ehmann die Fortbildung Risiken der Elektromobilität und Jochen Ehmann und Martin Nagel eine Fortbildung für Kommandanten. Vier Kameraden beteiligten sich an der "heißen Ausbildung" in Külsheim.

Weiter erinnerte Ehmann an die am 3. November durchgeführte Herbstabschlussübung der Gesamtwehr in Leibenstadt. Die Abteilung habe im zu Ende gehenden Jahr 19 Dienstabende abgehalten, die von durchschnittlich 17 Kameraden besucht worden seien, und drei Übungen für Maschinisten durchgeführt. Ein Höhepunkt im Jahresverlauf sei die Beschaffung des neuen Mannschaftstransportwagens gewesen. Die Tagesstärke der Abteilung betrage 14 Mann.

Die Wehr verfüge über einen gesunden Mix aus erfahrenen Feuerwehrleuten und "jungen Wilden". Die Bereitschaft zur Fort- und Weiterbildung sei groß. Die Zusammenarbeit mit den Abteilungswehren Sennfeld und Leibenstadt und den Hilfsorganisationen DRK Adelsheim, DRK Sennfeld und DLRG funktioniere reibungslos, betonet Ehmann und dankte besonders auch Bürgermeister Gramlich und Stadtkämmerer Schöll für die Unterstützung.

Schriftführerin Jutta Kunze informierte in ihrem Bericht über Aktivitäten wie Sonnwendfeuer, Auf- und Abbauarbeiten und Standdienste beim Volksfest, an die Teilnahme am Ferienprogramm, wo das Angebot der Feuerwehr von 25 Kindern genutzt worden sei, an den Tagesausflug in die Pfalz, an den Besuch bei den Viertklässlern der Martin-von-Adelsheim-Schule und im katholischen Kindergarten, an die Absicherung des Martinzugs und der Fastnachts-Auftaktveranstaltung der "Gäässwärmerzunft" sowie an die Ehrenwache bei der Gedenkveranstaltung am Volkstrauertag.

Einen Einblick in die Jugendfeuerwehr gab Dominik Ruck. Wie er mitteilte, zählt die Jugendwehr neun Mitglieder zwischen zwölf bis 17 Jahren. In 20 Übungsabenden sei feuerwehrtechnisches Wissen vermittelt worden.

Schatzmeister Jürgen Berg legte die Einnahmen und Ausgaben offen. Die Kassenprüfer Michael Günther und Rolf Friedlein bescheinigten eine tadellose Kassenführung. Auf Antrag von Bürgermeister Gramlich wurde der Führung der Wehr einstimmig Entlastung erteilt. Als Anwärter wurde anschließend Andre Baschirow in die Feuerwehr aufgenommen. Jonas Wachter und Amyer Wadekar wurden in die aktive Wehr übernommen, Luisa Madinsky in die Jugendwehr. Zum Feuerwehrmann befördert wurden Sebastian Hoarca, Tobias Kolbenschlag, Tobias Kuhl und Hannes Müller.

Auch Ehrungen gehörten zur Tagesordnung. Georg Matthée wurde für 28-jährige Feuerwehrzugehörigkeit ausgezeichnet und in die Alterswehr verabschiedet. Für 40 Jahre Feuerwehrdienst wurde Peter Günther geehrt.

Stellvertretender Kommandant Michael Eberhard wies drauf hin, dass im kommenden Jahr Wahlen anstehen. Man sei in der glücklichen Lage, die Führungsfunktionen besetzen zu können. "Um die Zukunft dieser Wehr ist mir nicht bange", resümierte Eberhard und verteilte Kalender an die Kameraden, die die Dienstabende häufig besucht haben.

Bürgermeister Gramlich dankte den Feuerwehrleuten für ihr großes Engagement im Dienst der Allgemeinheit und lobte die gute Zusammenarbeit der Hilfsorganisationen Feuerwehr, Rotes Kreuz und DLRG. Die Stadt wisse, was sie an ihrer Feuerwehr habe.

Stadtkommandant Martin Nagel überbrachte die Grüße der Abteilungswehren Sennfeld und Leibenstadt und dankte ebenfalls für das große Engagement zum Wohle der Allgemeinheit. Joachim Bade (DLRG) übermittelte die Grüße des DLRG-Ortsvereins und von den DRK-Gruppen Sennfeld und Adelsheim.