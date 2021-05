Adelsheim. (zij) Nachdem die Schwimmbadsaison aufgrund der Corona-Pandemie im vergangenen Jahr im Adelsheimer Freibad komplett ausgefallen ist, hat die Verwaltung über die Wintermonate ein Konzept erarbeitet, das eine Öffnung des Bads in diesem Sommer vorsieht. Hierbei wurden auch die bereits gesammelten Erfahrungen aus den umliegenden Bädern aufgenommen und berücksichtigt.

Jetzt ist endlich wieder so weit: Das Freibad Adelsheim öffnet am Samstag, 5. Juni, wieder seine Pforten. Die Freibadsaison 2021 wird allerdings von der Corona-Pandemie geprägt sein, sodass einige Auflagen zu berücksichtigen sind. Neben Abstands- und Hygieneregeln wird auch der Zutritt nur für eine kleinere Besucherzahl möglich sein. Um den Freibadbesuch möglichst vielen Gästen zu ermöglichen, wurde vom Gemeinderat der Stadt Adelsheim entschieden, ein Schichtmodell einzuführen. Das Freibad hat daher in der Saison 2021 wie folgt geöffnet: Montag bis Freitag (außer in den Sommerferien) von 9 bis 13 Uhr sowie von 14 bis 18 Uhr; samstags, sonntags und in den Sommerferien von 9 bis 12 Uhr, von 13 bis 16 Uhr sowie von 17 bis 20 Uhr. Die Besucherzahl ist jeweils begrenzt.

Badegäste können ihren Besuch vorher per E-Mail an freibad@adelsheim.de anmelden. Hierbei sind Datum, Vorname, Nachname, Anschrift und Telefonnummer jedes Besuchers anzugeben. Sollten am gewünschten Termin keine Plätze mehr verfügbar sein, werden die Besucher informiert. Ansonsten steht dem Schwimmbadbesuch nichts mehr im Weg.

Während des Schwimmbadbetriebs kann die Anmeldung auch persönlich oder unter Tel. 1471 bei der Schwimmbadkasse vorgenommen werden. Die Schwimmbadkasse ist bereits am Freitag, 4. Juni, von 9 bis 12 Uhr für Anmeldungen besetzt.

Es darf wieder geplanscht werden

Zutritt zum Freibad erhalten Badegäste allerdings aufgrund der aktuellen Corona-Verordnung nur mit dem Nachweis über einen tagesaktuellen negativen Corona-Test (nicht älter als 24 Stunden), mit der Dokumentation über eine abgeschlossene Impfung (14 Tage vorbei) oder mit einem Nachweis der Genesung (mindestens 28 Tage, nicht älter als sechs Monate).

Aufgrund des höheren Kostenaufwands für einen pandemiegerechten Betrieb des Freibads gibt es für die Saison 2021 keine Saisonkarten. Zur Verfügung stehen aber neben Tageskarten auch 10er- und 30er-Karten zum reduzierten Preis. Außerdem erhalten Schwerbeschädigte und Körperbehinderte ab einem Grad der Behinderung (GdB) von 50 sowie Schüler, Studenten und Erwerbslose vergünstigte Eintrittspreise.

Bademeister Thomas Ehrler und sein Team haben mit Unterstützung des städtischen Bauhofs in den letzten Wochen fleißig gearbeitet und alles so weit vorbereitet und in die Wege geleitet, dass der Öffnung des Bades nichts mehr im Weg steht. Das Becken wurde gereinigt, Maschinen und Technik wurden gewartet und in Gang gebracht und die idyllisch gelegene Außenanlage im Brünnbachtal hergerichtet.

Nachdem die letztjährige Badesaison ausgefallen ist, gab es dieses Jahr etwas mehr Arbeit, jedoch ist der Bademeister mit seinem Team voll im Zeitplan und freut sich auch über die Unterstützung aus dem Rathaus. Ehrler bedauert, dass seine Badegäste die eine oder andere Einschränkung in Kauf nehmen müssen, jedoch freut er sich schon riesig, dass das Adelsheimer Freibad in Kürze wieder mit Leben erfüllt wird.

Markus Nied vom Schwimmbadfördervereins Visa freut sich ebenfalls auf die Öffnung des Bads und sichert die größtmögliche Unterstützung des Fördervereins zu. In den Wintermonaten wurde das Vereinslogo in Anlehnung an das bewährte "Herz fürs Schwimmbad" von Laura Hilger überarbeitet. Das neue Logo zeigt nach wie vor das "Herz fürs Schwimmbad", jetzt in der Farbe des Wassers, nämlich blau, und einen Schwimmer, der in den Fluten eifrig seine Bahnen zieht. Und natürlich darf auch der schon erwähnte Slogan nicht fehlen, so Markus Nied.