Schulische Lorbeeren haben die 56 Absolventen des Wirtschaftsgymnasiums an der Frankenlandschule erworben: Sie haben ihr Abitur in der Tasche. Foto: Bernd Stieglmeier

Walldürn. (Sti.) Ihre allgemeine Hochschulreife haben 56 Schüler des dreijährigen Wirtschaftsgymnasiums an der Frankenlandschule erlangt. Elf Schüler der Klasse WG 13/1 im Profil "Internationale Wirtschaft" erhielten zusätzlich ein Zertifikat über das Bestehen des "Internationalen Abiturs an einem Wirtschaftsgymnasium in Baden-Württemberg".

Nach der mündlichen Abschlussprüfung forderte der Prüfungsvorsitzende Ralf Trabold von der Ludwig-Erhard-Schule Mosbach die 56 Abiturienten dazu auf, diesen schulischen Erfolg sinnvoll und zielstrebig zu nutzen. Auf keinen Fall sollten sie sich nun auf den erworbenen schulischen Lorbeeren ausruhen. Er sehe den Abschluss stattdessen "als eine Verpflichtung zu weiterem beruflichem und gesellschaftlichem Engagement" an. Trabolds besonderer Dank galt allen Lehrern und Tutoren für die vorbildliche Erfüllung des Erziehungs- und Bildungsauftrags an der Schule.

Das beste Ergebnis des Abiturjahrgangs 2018 des Wirtschaftsgymnasiums erzielte mit der "Traumnote" 1,0 der Abiturient Sven Krippner aus der Klasse WG 13/2. Ebenfalls herausragende Schul- und Prüfungsergebnisse erzielten in der Klasse WGI 13/1 Janine Leitz (1,3), Pascal Thiry (1,4), Steffen Münch, Michelle Altenhof (beide 1,7) sowie Niklas Münch (1,8); in der Klasse WG 13/2 Olga Smirnow (1,8) sowie Christian Breunig (1,9); in der Klasse WG 13/3 Simon Falkner, Sophia Frankhauser (beide 1,5), Larissa Frey (1,6), Ferdinand Dirsch, Carolin Kemmerer (beide 1,7) sowie Jakob Hauck (1,8).

Folgende Schüler haben das Abitur bestanden:

Klasse WGI13/1 (Tutor Heike Müller): Michelle Altenhof (Neunkirchen), Theresa Annabring (Großheubach), Paul-Friedrich Eisenhuth (Bürgstadt), Zilan Gökcen (Weilbach), Janine Leitz (Buchen), Niklas Münch (Höpfingen), Steffen Münch (Walldürn), Deborah Pacciolla (Großheubach), Nico Scheuermann (Mudau), Lea Straub (Rüdenau) und Pascal Thiry (Walldürn).

Klasse WGW 13/2 (Tutor Markus Geier): Paul Botzenhardt (Bürgstadt), Alina Breunig (Miltenberg), Christian Breunig (Amorbach), Wladislaw Eichholz, Daniel Ermilow (beide Buchen), Sherin Eskander (Miltenberg), Jennifer Grünwald, Lukas Heinz, Paul Hottmann (alle Walldürn), Bettina Hütter (Höpfingen), Jenny Krassmann (Hardheim), Sven Krippner (Kleinheubach), Dominik Löw (Amorbach), Jakob Lütke-Kappenberg (Kleinheubach), Pauline Lutz (Neunkirchen), Laura Schäfer (Walldürn), Yannik Schönborn (Großheubach), Mara Schweighart (Miltenberg), Nadine Schwind (Buchen), Olga Smirnov und Sandra Zander (beide Walldürn).

Klasse WGW 13/3 (Tutor Andreas Cimbalista): Kaan Aksu (Walldürn), Helen Bahndorf (Buchen), Teresa Berberich (Neunkirchen), Ferdinand Dirsch (Bürgstadt), Nina Dzuric (Walldürn), Kathrin-Evelyn Falch (Kirchzell), Simon Falkner (Buchen), Sophia Frankhauser, Larissa Frey (beide Mudau), Lysanne Hartlaub (Amorbach), Jakob Hauck (Höpfingen), Sandro Herberich (Buchen), Güliz Ilter (Amorbach), Emanuel Iyawe (Höpfingen), Carolin Kemmerer (Schneeberg), Jan König (Höpfingen), Franziska Kunz (Kirchzell), André Kuschel (Höpfingen), Erik Macht (Walldürn), Lina Mattern, Harry Neitsch (beide Bürgstadt), Jana Schell (Höpfingen), Vivien Wenzel (Eichenbühl) und Fabian Wüst (Walldürn).