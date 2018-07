Buchen. (kn) Vorbei ist die Leidenszeit der Abschlussklassen am Technischen Gymnasium in Buchen. Nach den letzten mündlichen Prüfungen am Mittwoch unter der Leitung von Oberstudiendirektorin Helga Waller-Baus von der Albert-Schweizer Schule in Sinsheim, konnten sich alle 39 Schülerinnen und Schüler der Klassen Technik, Management und Informationstechnik über ihr bestandenes Abitur freuen.

Schulleiter Oberstudiendirektor Konrad Trabold war es vorbehalten, den Absolventen zu gratulieren, die mit einem Gesamtnotendurchschnitt von 2,4 einen guten Schnitt vorweisen konnten. Lena Brigitte Ihrig aus Dallau und Dominic Zahn aus Großheubach waren die Jahrgangsbesten mit 1,2; während mit David Roos, Nico Wursthorn und Kilian Leutner (1,3) sowie Leon Tschollar (1,4) weitere vier Absolventen mit einer eins vor dem Komma abschließen konnten, wie vom Technischen Leiter Studiendirektor Alfons Pföhler hervorgehoben wurden.

Pföhler nahm die Gelegenheit zum Anlass, sich bei den Klassenlehrern Studiendirektorin Renate Juschkat und Oberstudiendirektorin Dorothee Rittmann für ihre Arbeit zu bedanken.

Über ihr Abitur dürfen sich freuen:

Patrick Baracho Dittrich (Oberneudorf),

Daniel Belenkov (Hollerbach),

Florian Berlinger (Walldürn),

Patrick Braun (Hainstadt),

Leonardo Calleri (Buchen),

Jean Noel Eck (Walldürn),

Lukas Eckert (Gerichtstetten),

Dominik Ellwanger (Walldürn),

Jan Farrenkopf (Schloßau),

Jonas Gedemer (Oberschefflenz),

Tobias Herkert (Rüdenau),

Paul Hofmann (Mudau),

Louis Holderbach (Götzingen),

David Horn (Erfeld),

Lena Brigitte Ihrig (Dallau),

Dominik Imhof (Walldürn),

Bastian Keilbach (Hardheim),

David Kicerman (Adelsheim),

Vitali Lehmann (Höpfingen),

Kilian Leutner (Scheringen),

Lucas Michael Link (Glashofen),

Kevin Linker (Hettingen),

Noah Löffler (Hardheim),

Marvin Luca Klier (Walldürn),

Lennart Neuhoff (Neckarburken),

Leon Münkel (Glashofen),

Sascha Rickert (Walldürn),

David Roos (Limbach),

Joshua Schmidt (Walldürn),

Marius Schäfer (Einbach),

Janis Martin Wild (Limbach),

Simon Schmidt (Walldürn),

David Stöckl (Bürgstadt),

Darius Thoma (Reisenbach),

Leon Tschollar (Walldürn),

Sebastian Weber (Altheim),

Timon Weinlein (Glashofen),

Nico Wursthorn (Heidersbach),

Dominic Zahn (Großheubach).