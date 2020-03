Tauberbischofsheim. (pol/car) Sie haben eine lange Reise hinter sich: Die Polizei nahm am Dienstagmorgen zwei Tatverdächtige eines Schweizer Kriminaldelikts auf der Tank- und Rastanlage "Ob der Tauber Ost" fest. Das teilen die Beamten mit.

In der Nacht auf Dienstag kam es in Winterthur (Schweiz) zu einer Messerstecherei, bei der zwei Personen durch vier Tatverdächtige schwer verletzt wurden. Zwei Tatverdächtige – zwei 44 und 24 Jahre alte Schweizer – konnten bereits kurz nach der Tat in der Schweiz festgenommen werden. Zwei weiteren vermeintlichen Tätern gelang in der Folge die Flucht nach Deutschland.

Durch Kräfte des Polizeipräsidiums Heilbronn konnte das Fahrzeug der Flüchtigen am Dienstagmorgen auf der Autobahn A81 festgestellt werden. Beide Personen wurden kurz darauf auf der Tank- und Rastanlage "Ob der Tauber Ost" widerstandslos festgenommen.

Die 42 und 33 Jahre alten Männer wurden am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt.

Update: Mittwoch, 11. März 2020, 17.35 Uhr