A81 bei Osterburken. (pol/mün) Eine 78 Jahre alte Beifahrerin musste am Sonntag mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Die Frau verletzte sich bei einem Unfall auf der Autobahn A81 an der Wirbelsäule, wie die Polizei mitteilt. Der 83 Jahre alte Fahrer wurden offenbar leichter verletzt und mit einem Krankenwagen in eine Klinik eingeliefert.

Der Mann soll gegen 12.20 Uhr auf der Fahrbahn in Richtung Würzburg die Kontrolle über seinen Renault verloren haben. Etwa 500 Meter vor der Anschlussstelle Osterburken geriet das Auto auf dem linken Fahrstreifen ins Schleudern. Dann wurde es nach rechts abgewiesen und überschlug sich, bevor es im Grünstreifen zum Liegen kam.

Die schwer verletzte Seniorin wurde von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit und mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Ihr Mann wurde vom Rettungswagen in eine nahe gelegene Klinik eingeliefert.

Für die Bergungsarbeiten und den Einsatz des Rettungshubschraubers wurde die Autobahn von 13.20 bis 14.20 Uhr gesperrt.

Die Feuerwehr Widdern war mit drei Fahrzeugen und 16 Helfern vor Ort, die Feuerwehr Möckmühl war mit drei Einsatzwagen und 13 Helfern vor Ort. Der Rettungsdienst war mit einem Notarztwagen und einem Rettungswagen sowie einem Rettungshubschrauber im Einsatz.