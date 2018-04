Von Marlen Liebelt

Walldürn. Das Logistikbataillon 461 aus Walldürn hat in einer Feldeinsatzübung vom 12. bis 19. März in der Rolle als Logistikbataillon Unterstützungskräfte enhanced NATO Response Force sein fachliches Können unter Beweis gestellt.

Nach einem Befehl zur Verlegung verließen rund 160 Fahrzeuge und 350 Soldaten am 12. März die Nibelungenkaserne, um über einen Servicepunkt bei Pfungstadt in ihre zugewiesenen Einsatzräume in Hardheim, Külsheim und Altheim zu verlegen und dort die Arbeitsbereitschaft in den verschiedenen logistischen Bereichen herzustellen.

Die Soldaten verlegten hochmotiviert in das fiktive Einsatzgebiet "Clementia", um dort bei noch ruhiger Bedrohungslage die logistische Leistungserbringung in den Bereichen logistische Führung, Nachschub, Transport sowie Instandhaltung und Fertigung zu gewährleisten.

Der Einsatzraum wurde von den Kompaniechefs bereits im Vorfeld erkundet und die Raumordnung für die jeweilige Kompanie festgelegt. Es galt, die nur spärlich vorhandene Infrastruktur bestmöglich zu nutzen. So bezogen beispielsweise die Kräfte der Nachschubkompanie ehemalige Scheunen und Bauernhäuser in Wolferstetten, um dort ihr mobiles Lager, den Kompaniegefechtsstand sowie die Nachschubleitstelle als Dreh-und Angelpunkt des Nachschubs einzurichten und zu betreiben.

Nachdem die Kompanien ihre Räume bezogen und ihre Sicherungskräfte eingeteilt hatten, erhöhte sich zügig die zu erbringende Auftragslast. Schadmaterial, von der Pistole bis zum geschützten Führungsfahrzeug, wurde von der Transportkompanie bei der Instandsetzungskompanie angeliefert. Von dort aus gingen sofort die Anforderungen benötigter Ersatzteile an die Nachschubkompanie.

Neben der Auslieferung von Schrauben, Reifen oder eines Motors galt es, auch die fiktiven Einsatzverbände in Volkach, Rosenheim und Walldürn mit Verpflegung, Bekleidung, Munition und Kraftstoff zu versorgen. Dabei war es Hauptaufgabe der Nachschubleitstelle, neben der Bereitstellung der Versorgungsgüter auch für den dazugehörigen Transport durch die Transportkompanie zu sorgen.

Kaum war der logistische Motor im Einsatzgebiet "Clementia" warmgelaufen, gehörte neben eingespielten Unfällen mit Personenschäden auch eine Verschärfung der Bedrohungslage zum Übungsverlauf. Anfänglich friedliches Interesse der Bevölkerung an den neuen Fahrzeugen und Personen im Ort, schlug, aufgrund verschiedener Vorfälle zunehmend in Störaktionen um. Ausspähungen mit technischen Hilfsmitteln, Eindringversuche in Kompaniebereiche, Demonstrationen bis hin zu vereinzelten Schusswechseln erschwerten die logistische Leistungserbringung. Unmittelbar wurden verunfallte Kameraden sanitätsdienstlich versorgt und alle erforderlichen Maßnahmen zur Erhöhung des Eigenschutzes getroffen. Dennoch durfte die logistische Leistungserbringung zu keinem Zeitpunkt unterbrochen werden. Ungeachtet der steigenden körperlichen Belastung, der erhöhten Bedrohungslage und des Wintereinbruchs erfüllten die Soldaten auch unter erschwerten Bedingungen voller Elan ihren Auftrag.

Seit Oktober 2017 wurden die Detailplanungen und "Drehbücher" der verschiedenen logistischen Bereiche in eine taktische Rahmenlage eingebettet. "Der immense Aufwand hat sich gelohnt. Das Ziel dieser Feldeinsatzübung, das Zusammenwirken im logistischen Wirkverbund unter einsatznahen Bedingungen zu üben, wurde erreicht", zog Bataillonskommandeur Oberstleutnant Christoph Werle ein Fazit. Müde, aber zufrieden mit ihren Leistungen, kehrten die Soldaten des Logistikbataillons 461 in ihren Heimatstandort zurück.