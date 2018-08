Der Berliner Erzbischof Jean-Claude Périsset forderte die Gläubigen am Sonntag in Walldürn dazu auf, die Heilsbotschaft Jesus Christi anzunehmen. Foto: B. Stieglmeier

Walldürn. (Sti.) Einen der Höhepunkte der diesjährigen Wallfahrtszeit "Zum Heiligen Blut" stellte am Sonntagvormittag das Kommen des Apostolischen Nuntius in Deutschland, des Berliner Erzbischofs Jean-Claude Périsset, dar. In den Mittelpunkt seiner Predigt stellte der Apostolische Nuntius das Leitwort "Herr, du hast Worte des ewigen Lebens" sowie Worte über die Bedeutung der Feier der Heiligen Eucharistie, wobei er diese beiden Themen recht zeitkritisch beleuchtete. Musikalisch feierlich umrahmt wurde das Pontifikalamt durch den Kirchenchor St. Cäcilia Walldürn, der unter der Leitung von Katrin Kirchgeßner zusammen mit einem Orchesterensemble die "Missa brevis" in C-Dur (Orgelsolo-Messe) von Wolfgang Amadeus Mozart zur Aufführung brachte.

Nachdem der Hauptzelebrant von Stadtpfarrer und Wallfahrtsleiter Pater Josef Bregula und den beiden Diakonen Karl-Heinz Becker und Hans Miko sowie von den Ministranten in die von vielen Hunderten von Wallfahrern besetzte Basilika geleitet worden war, begrüßte Bregula die Gläubigen, darunter, Mitglieder der beiden katholischen Studentenverbindungen aus Heidelberg und Freiburg, sowie die am Sonntagmorgen in Walldürn weilenden großen Pilgergruppen aus Bad Schönborn/Mingolsheim, Rodgau/Nieder-Roden, Eisingen und Großkrotzenburg.

Wohin sollten wir Christen gehen, wenn nicht zu Jesus Christus, fragte der Wallfahrtsleiter. Auch heute finde man den Weg zu diesem Ziel, dem ewigen Leben, nur über Jesus Christus. Durch den Tod Jesu Christi am Kreuz könnten wir heute als erlöste Christen leben, und in der Feier der Heiligen Eucharistie lasse er alle teilhaben an der Erlösung durch seinen Tod. Alle Wallfahrer hätten durch ihr Pilgern nach Walldürn gezeigt, wo sie Jesus Christus finden und Kraft schöpfen könnten.

Nach den von Lektor Herbert Kilian vorgetragenen Lesungen sowie nach der Verkündigung des Heiligen Evangeliums nach Lukas durch Diakon Karl-Heinz Becker folgte die Périssets Predigt. An diesem zweiten Wallfahrtssonntag seien sehr viele Pilger nach Walldürn gekommen, um dort die Gegenwart Jesu Christi als "pilgerndes Gottesvolk" einmal in ganz besonderer Weise zu erleben und zu erfahren und aus diesem gemeinschaftlich erlebten Glauben heraus die notwendige Kraft für den Lebensalltag zu schöpfen.

Bezug nehmend auf ein Gebet des Schweizer Landesheiligen Niklaus von Flue (Bruder Klaus) ging der Zelebrant auf die dabei für jeden Katholiken deutlich werdenden drei wichtigen Grundsätze christlichen Glaubens näher ein: Gaube, Hoffnung und Liebe, wobei er alle Gottesdienstbesucher dazu aufforderte, auf dem Weg hin zu Gott diese drei Grundsätze zu vertiefen und zu leben.

Oftmals sei gerade der Mangel am Glauben das größte Hindernis auf der Lebenspilgerfahrt hin zu Gott, und deshalb müsse jeder Gläubige stets darum bemüht sein, alles wegzunehmen, was ihn hindere auf dem Weg hin zu Gott, und er müsse allzeit Kraft sammeln, um diesen Weg hin zu Gott gehen zu können.

Auf dem Weg zur Heiligkeit habe man sich heute ganz bewusst zu dieser gemeinsamen eucharistischen Feierstunde in der Basilika n Walldürn eingefunden, und ein jeder Pilger und Gottesdienstbesuchern solle und dürfe sich durch nichts abbringen lassen von seinem christlichen Glauben. Ein jeder solle dazu bereit sein, die Heilsbotschaft Jesu Christi anzunehmen und Freude am christlichen Glauben zu haben.

Jesus Christus sei der Weg zur Heiligkeit, und er führe uns Menschen im christlichen Glauben zum Heil Gottes, weshalb ein jeder auch dazu bereit sein müsse, das Kreuz Jesu Christi auf sich zu nehmen und ihm nachzufolgen auf dem Weg zum ewigen Reich Gottes - wissend, dass Jesus Christus sein Leben und damit sich selbst durch sein verflossenes Blut für das Heil der Menschen hingegeben habe.

Diese Hingabe an Jesus Christus erfolge insbesondere immer wieder durch die Feier der Heiligen Eucharistie und durch die dadurch dokumentierte Bereitschaft zum Wandel des menschlichen Lebens. Es sei immer wieder eine große Freude, eine solche Gnade auf der Pilgerfahrt hin zum ewigen Reich Gottes zu erhalten: Jesus Christus selbst als Erlöser der Menschheit.