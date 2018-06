Walldürn-Altheim/Neudenau. (her) Drei herausragende Künstler aus dem Neckar-Odenwald-Kreis: Ingrid Pfeffer, Ramona Müller-Hamleh und Rolf Hamleh, gestalten die neue Gemälde- und Skulpturenausstellung des Josephine-Weihrauch-Museums im Schloss von Neudenau. Bei der Vernissage am Sonntagnachmittag drängten sich rund 200 Gäste in den überfüllten Ausstellungsräumen.

Museumskurator Wilfried Straßer begrüßte Landrat Dr. Achim Brötel, Neudenaus Bürgermeister Manfred Hebeiß, den stellvertretenden Bürgermeister Eberhard Schuster, Kunsthistorikerin Stefanie Sauerhöfer und zahlreiche Kunstinteressierte zur Ausstellungseröffnung. Zuvor begeisterte Professor Kalman Irmai die Vernissage-Gäste mit Klavier-Improvisationen und Beethoven-Stücken. "Die Ausstellung präsentiert sowohl bildhauerische als auch malerische Arbeiten, die sich teilweise ergänzen und einen Dialog ermöglichen, denn sie thematisieren auf unterschiedliche Weise, mittels des Materials oder der Motive, die Vergänglichkeit", sagte Stefanie Sauerhöfer in ihrer Einführung.

Die Stuttgarter Kunsthistorikerin analysierte zunächst das Schaffen von Rolf Hamleh: Der Bildhauer aus Altheim arbeitet mit alten Eisenteilen, die er rosten lässt, geduldig schleift und anschließend ölt, um ihnen nicht nur eine ganz neue farbliche Wirkung zu verleihen, sondern um sie auch mit anderen Eisenteilen zu Figuren, Tieren oder abstrakten Plastiken zusammenzufügen.

"Unterhält man sich mit dem Künstler wird deutlich, dass er ein Mann der Gestik ist, denn mit den entsprechenden Handbewegungen beschreibt er seine bildhauerischen Arbeiten und anhand dessen erahnt man den ausgezeichneten Beobachter", erläuterte Sauerhöfer. Obwohl die Figuren von Rolf Hamleh stark vereinfacht seien, beispielsweise Köpfe aus Ösen von Beilen, erkenne man sofort durch die Haltung der Hände bestimmte Situationen. Ihnen widme der Künstler besonders viel Zeit, sie bedeuten Kommunikation. Auf genaue Mimik verzichte der Künstler, er reduziere die Darstellung auf das Wesentliche.

Die Schnittstelle zwischen den beiden Welten Malerei und Bildhauerei sei Ramona Müller-Hamleh mit ihren Arbeiten. Bekannt sei die Reihe der Sternzeichen, kleine Figurinen, die bei näherer Betrachtung zum Schmunzeln verleiten. Zu entdecken sind große Gesten, amüsante Details und Charakteristiken des jeweiligen Zeichens. Ramona Müller-Hamleh setze die Gesetzmäßigkeiten des Materials außer Kraft: Beim Moment der Verwandlung landet ein Frosch mit dem Rücken auf einem Kissen aus Sandstein, welches so weich und luftig aussieht. Stefanie Sauerhöfer: "Dem Material diese Leichtigkeit zu verleihen, zeigt das große Können der Künstlerin und ihre Neigung uns mit Unerwartetem zu konfrontierten". Seit Herbst 2012 arbeite sie mit Rost, einem faszinierenden Material, weil es die Behandlung der Oberfläche neu definiere, obwohl es einen Alterungsprozess darstelle.

Ingrid Pfeffer aus Mosbach repräsentiere die andere Welt der Malerei. Am Auffälligsten seien die leuchtenden kräftigen Farben in ihren Bildern, sowohl bei ihren Häuserfassaden als auch bei ihren Blüten. Deutlich spüre man die nachdenkliche und sensible Seite der 1967 in Mosbach geborenen Künstlerin. Eine der wichtigsten Inspirationsquelle seien ihre Reisen. Ingrid Pfeffer gelinge es in ihren Werken die charakteristischen Merkmale des jeweiligen Landes wiederzugeben. "Ingrid Pfeffer arbeitet mit einem speziellen Lack, der bei einem beschleunigten Trocknungsverfahren feine Risse bekommt und aufplatzt." Die ungewöhnlichen Techniken übten auf den Betrachter einen besonderen Reiz aus. "Diese äußerst gelungene Ausstellung beweist, dass "Zwei Welten" sowohl Gegensatz als auch Vereinigung bedeuten können", sagte Stefanie Sauerhöfer.

Die Ausstellung im Schloss von Neudenau ist bis zum 14. Juli, jeweils sonntags, von 14 bis 17 Uhr geöffnet.