Hardheim. (rüb) Wem das harte Hardheimer Wasser schon lange ein Ärgernis ist, wer sich über verkalkte Wasserleitungen und Elektrogeräte aufregt, für den gibt es heuer zu Weihnachten eine zusätzliche Bescherung der ganz besonderen Art: Spätestens zum Christfest soll weicheres Wasser aus den Hähnen in der Kerngemeinde fließen. In der zweiten Dezemberwoche wird die neue Enthärtungsanlage in Betrieb genmommen. Der Härtegrad wird dann Zug um Zug von derzeit 22 Grad deutscher Härte sinken, bis etwa 10 bis 14 Tage später der angestrebte Wert von 9 Grad erreicht wird.

In einem Pressegespräch im Hochbehälter Wurmberg wurde am Dienstag der aktuelle Stand der Arbeiten vorgestellt. Rede und Antwort standen dabei Bürgermeister Heribert Fouquet, Dipl-Bauingenieur Christoph Faulhaber vom Planungsbüro ibu (Tauberbischofsheim), Projektleiter Dipl.-Ing. Ralf Kinbacher von der Firma Kuhn (Höpfingen), Wassermeister Hermann Rossmann und sein Stellvertreter Andreas Koch, Bauamtsleiter Friedrich Ansmann und Kämmerer Bernd Schretzmann.

"Wir sind nun auf der Zielgeraden angelangt", stellte Bürgermeister Fouquet erfreut fest. Seit dem Jahre 2005 setzt die Gemeinde die Neuordnung der Trinkwasserversorgung um. Die Kerngemeinde Hardheim wird mit Eigenwasser versorgt, während die Ortsteile an das Netz der Bodenseewasserversorgung (BWV) angeschlossen sind. In verschiedenen Bauabschnitten wurden die Rohrverlegungsarbeiten abgewickelt, die Tiefbrunnen in der Herrenau sowie die Quellen in Rüdental wurden saniert. Daneben wurde auf dem Wurmberg ein neuer, zentraler Hochbehälter geschaffen.

Ziel der Neuordnung der Wasserversorgung war es, die in die Jahre gekommene Infrastruktur der Wasserversorgung in einen zeitgemäßen Zustand zu versetzen und eine gleichbleibende Wasserqualität für alle Hardheimer Bürger zu gewährleisten. Letzteres wird dadurch ermöglicht, dass erstmals die Wasser aus den beiden Gewinnungsanlagen Herrenau und Rüdentaler Quellen im neu errichteten Hochbehälter zusammengeführt werden.

"Wir haben die Versorgungssicherheit deutlich verbessert", stellt Bürgermeister Fouquet einen weiteren Aspekt heraus. Für die unterschiedlichen Versorgungsbereiche in Hardheim stand früher nur die jeweilige Wasserquelle zur Verfügung. Jetzt steht die Wasserversorgung Hardheims auf drei Standbeinen: die Brunnen in der Herrenau, die Quellen in Rüdental und die Notversorgung Külsheim. Die Gemeinde Hardheim und die Stadt Kulsheim haben nämlich ihre Versorgungsnetze im Hochbehalter Hundsrück in Rüdental gekoppelt, so dass im Störungsfall wechselseitig eine Notversorgung möglich ist.

"Im Laufe der Jahre wurde von der Bevölkerung immer wieder der Wunsch nach weicherem Trinkwasser geäußert", rief Fouquet in Erinnerung. Gleichzeitig verwies er auch auf die immer wieder aufkommenden Diskussionen rund um die Wasserversorgung. 2008 wurden Voruntersuchungen zur zentralen Enthärtung durchgeführt, nachdem ein Anschluss an die BWV aufgrund fehlender Kapazität bzw. Unwirtschaftlichkeit nicht weiter verfolgt worden sei. "Alternativen wurden diskutiert, letztendlich aber verworfen", betonte Fouquet, "und wir können heute sagen, dass wir richtig entschieden haben."

Beim Rundgang durch den Hochbehälter gaben die Fachleute technische Informationen und machten dabei deutlich, dass die 2008 in Betrieb gegangene Ultrafiltrationsanlage gute Voraussetzungen für den Betrieb einer Nanofiltration bietet. Als Verfahren für die Enthärtung wurde die so genannte Niederdruck-Umkehrosmose gewählt. Das komplett enthärtete Wasser wird dann später mit Wasser vermischt, das nur durch die Ultrafiltrationsanlage gelaufen ist. Durch die Mischung lässt sich der gewünschte Härtegrad erreichen.

Das bei der Enthärtung entstehende Konzentrat wird nicht, wie ursprünglich vorgesehen, in die Erfa, sondern in die Kläranlage eingeleitet. Damit möchte die Gemeinde vorgebrachten Bedenken die Grundlage entziehen, auch wenn Christoph Faulhaber betont, dass aus seiner Sicht nichts gegen die erste Variante gesprochen hätte.

Die Firma Kuhn führt derzeit die Restarbeiten durch, damit ab der zweiten Dezemberwoche wie geplant schrittweise weicheres Wasser in das Verteilungsnetz eingespeist werden kann. Nach Abschluss der Maßnahme wird eine dem Bodenseewasser weitgehend vergleichbare Trinkwasserqualität erreicht.

Zum Nulltarif gibt es das alles aber natürlich nicht. Der Wasserpreis wird ein weiteres Mal steigen (siehe links). Auf der anderen Seite gibt es auch Einsparpotenzial. Ab Weihnachten können die die privaten Enthärtungsanlagen außer Betrieb genommen werden. Außerdem lassen sich Wasch-, Entkalkungs- und Putzmittel sparen, wenn das Wasser weniger kalkhaltig ist, und Lebensdauer von technischen Geräten wie Wasserkocher oder Waschmaschinen wird zunehmen. Einsparungen für die gemeinde gibt es ferner dadurch, dass drei Betriebspunkte weggefallen sind.

Die Bürger zahlen einen hohen Preis dafür, dass die Hardheimer Eigenwasserversorgung fit für die Zukunft gemacht wurde. Dafür werd es in den nächsten Jahren, nach Abschluss aller Maßnahmen, keine Preissprünge mehr geben - im Gegensatz zu anderen Kommunen, wie der Bürgermeister deutlich macht: "In Hardheim wurde das schon erledigt, was auf andere Gemeinden erst noch zukommt."