Von Alexander Rechner

Neckar-Odenwald-Kreis. Ausgeglichene Chancen und Risiken - das attestiert jedenfalls das Schweizer Wirtschaftsforschungs-Institut Prognos in ihrem sogenannten Zukunftsatlas 2013, den das Institut für das "Handelsblatt" erstellt hat. Im Gesamtranking aller 402 Kreise und Städte in Deutschland liegt der Neckar-Odenwald-Kreis auf Rang 259. In dieser Systematik bedeutet das auf einer Skala von Dunkelblau ("Sehr hohe Zukunftsrisiken") bis Rot ("Top Zukunftschancen") die Farbe Blassgelb und damit die Einschätzung "Ausgeglichener Chancen-Risiko-Mix".

Alle drei Jahre untersucht Prognos die Zukunftschancen der Regionen von Deutschland. Insgesamt 402 Kreise und Städte wurden auf ihre Zukunftsfähigkeit untersucht. Basis der Studie sind 29 Indikatoren zu Demografie, Wohlstand und sozialer Lage, Arbeitsmarkt sowie Wettbewerb und Innovation. Mit Blick auf die Situation in Deutschland hat die Analyse ergeben, dass die Wirtschaftskraft im Bundesgebiet ungleicher verteilt ist denn je: Vor allem der Süden boomt und baut seinen Vorsprung gegen über dem Norden, Westen und Osten weiter aus.

Vorne dabei sind Stuttgart auf Platz zehn mit "Top-Zukunftschancen", unmittelbar darauf folgenden Heidelberg (elfter Rang) mit "sehr hohe Zukunftschancen" und der Landkreis Heilbronn auf dem 27. Platz mit ebenfalls "sehr hohen Zukunftschancen". Von den 78 Kreisen, denen das Wirtschaftsforschungs-Institut Prognos hohe bis beste Zukunftschancen bescheinigt, kommen inzwischen 83 Prozent aus Baden-Württemberg, Bayern oder Hessen.

Der Zukunftsatlas knüpft an die vorherigen Atlanten aus den Jahren 2004, 2007 und 2010 an. Im Vergleich lag der Neckar-Odenwald-Kreis bei der Studie im Jahr 2010 auf Rang 275 (von 412). Er war damals ebenfalls in der Gruppe mit ausgeglichenem Chancen-Risiko-Mix. Von dieser Platzausweisung ausgehend, hat sich der Landkreis leicht verbessert. In der Studie hat der Neckar-Odenwald-Kreis in den Feldern Wohlstand und Dynamik positiver abgeschnitten. Etwas schwächer schneidet er in den Bereichen Demografie sowie Innovation ab.

Im Gespräch mit der Rhein-Neckar-Zeitung sagte Landrat Achim Brötel, dass er derartigen Studien skeptisch gegenüber steht. "Dort wird mit dem Ranking und der Ausweisung konkreter Platzziffern nämlich eine Vergleichbarkeit unterstellt, die es so meines Erachtens in der Praxis einfach nicht gibt", hob Landrat Brötel hervor.

Für ihn wäre es darüber hinaus verfehlt, aus dem Zukunftsatlas den Schluss ziehen zu wollen, dass es im Neckar-Odenwald-Kreis keine Zukunftsrisiken gibt, "nur weil wir mit unserer Platzziffer deutlich über der dort so eingestuften Gruppe liegen". Der Kreischef geht dabei auf die aus seiner Sicht großen zukünftigen Herausforderungen für den Neckar-Odenwald-Kreis ein und nennt dabei die Bereiche "Sicherung und Ausbau von Arbeitsplätzen, Mobilität, Bildung, Gesundheitsversorgung, Energie sowie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf".

Keinen Zweifel lässt der Landrat in diesem Zusammenhang aufkommen: "Wir kennen unsere Stärken, natürlich aber auch unsere Schwächen im ländlichen Raum ganz gut." Und hinsichtlich der Schwächen betont der Kreischef gegenüber der RNZ: "Daran müssen wir gezielt weiter arbeiten." Er wird sich für den Landkreis getreu seinem Credo einsetzen: "Der Neckar-Odenwald-Kreis muss für diejenigen, die hier leben und arbeiten wollen, attraktiv sein."