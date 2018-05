Pressesprecher Rainer Köller vom Polizeipräsidium Heilbronn zeigte Medienvertretern am 13. Juni 2015 unmittelbar neben der Straße Am Ring den Ort des schrecklichen Zusammentreffens zwischen Elefant und Mensch. Foto: Rüdiger Busch

Strafbefehl wegen Vorwurfs der fahrlässigen Tötung - Vor 14 Monaten verlor Rentner Alexander H. bei Elefantenattacke sein Leben

Buchen. (rüb) Eines steht fest: Alleine konnte sich Elefant "Baby" nicht aus seinem Stallzelt befreien. Irgendjemand muss nachgeholfen haben. Ob es so genannte "militante Tierschützer" waren, oder ob ein Mitarbeiter des Zirkusses den Dickhäuter in den frühen Morgenstunden des 13. Juni 2015 ausgeführt hat, bleibt offen. Die juristische Verantwortung für das tragische Zusammentreffen zwischen dem Elefanten und dem 65-jährigen Rentner trägt Zirkusdirektor Walter F., dem dieser Tage ein Strafbefehl über 6300 Euro wegen fahrlässiger Tötung zugestellt wird.

Als der 34-jährige Zirkuselefant "Baby" (auch bekannt als "Benjamin") vor rund 14 Monaten sein Stallzelt auf dem Parkplatz Am Ring in Buchen, wo der "Circus Luna" seit einigen Tagen gastierte, verließ, war auch Alexander H. auf seiner morgendlichen Runde unterwegs. Rund 100 Meter vom Festgelände entfernt kam es gegen 5.30 Uhr zum tödlichen Zusammentreffen: Offenbar versuchte der Mann zu fliehen, doch am Zaun des Frankenlandstadions gab es kein Entkommen mehr. Auf der dortigen Grünfläche wurde wenig später die Leiche des Rentners gefunden, nachdem ein Autofahrer den frei laufenden Elefanten gesehen und die Polizei informiert hatte.

> Ausführlicher Bericht auf "Metropolregion" (Seite 11).