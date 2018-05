Walldürn. (Sti.) Viele Hunderte von Gläubigen nahmen am Donnerstagvormittag an der großen Fronleichnamsprozession im Rahmen der vierwöchigen Wallfahrt "Zum Heiligen Blut" teil. Auch in diesem Jahr zeichnete sich diese Prozession wieder durch ihre besondere Feierlichkeit, durch die festliche Gestaltung der vielen Freialtäre, der Straßen und der einzelnen Häuser in der Innenstadt sowie durch die umsichtige organisatorische Leitung von Seiten der Katholischen Pfarrgemeinde "St. Georg" aus.

Wieder einmal dokumentierte die Walldürner Fronleichnamsprozession, die auf eine Jahrhunderte alte Tradition zurückblicken kann, ein besonders tiefreligiöses Erlebnis und öffentliches Glaubensbekenntnis, wie es in dieser Form und Größe von den meisten auswärtigen Besuchern wohl nur selten erlebt wird. Die besondere Ausstrahlungskraft der Prozession wurde vertieft durch die mit ihr verbundene Blutsprozession, die sich im Mittragen von Monstranz und Blutkorporale offenbart.

Neben den vielen einheimischen Teilnehmern aus Walldürn und der Region kamen wieder unzählige Gläubige aus dem gesamten süddeutschen Raum nach Walldürn, um hier das Fronleichnamsfest, das von seinem Ursprung her mit der Walldürner Wallfahrt "Zum Heiligen Blut" ursächlich und in engster Verbindung steht, zu feiern.

Der Prozession war ein feierliches Hochamt in der Wallfahrtsbasilika vorangegangen, in dessen Mittelpunkt die Predigt von Pater Adam Kalinowski (Danzig) stand, und das musikalisch feierlich umrahmt wurde vom Kirchenchor "St. Cäcilia", der unter der Leitung von Katrin Kirchgeßner die Messe in Es-Dur von Karl Kraft und verschiedene Fronleichnamsgesänge darbot.

An der großen Prozession durch die Straßen der mit Freialtären, Fahnen und Fähnchen festlich geschmückten Innenstadt nahmen neben den kirchlichen Vereinigungen, den Erstkommunionkindern, der Schwesternschaft, den vielen Jugendlichen mit ihren Fahnen und Wimpeln auch wieder zahlreiche Walldürner Vereine mit ihren Fahnenabordnungen, Vertreter der Stadt mit Bürgermeister Markus Günther an der Spitze, der Standortälteste der Nibelungenkaserne, Oberstleutnant Volker Kuhlmann, eine Ehrenformation der Bundeswehr und der Freiwilligen Feuerwehr Walldürn sowie die Mitglieder des Pfarrgemeinderates "St. Georg" Walldürn teil.

Wie in jedem Jahr machte die Prozession unterwegs wieder an den vier großen Freialtären bei der Volksbank, vor der Turnhalle Keimstraße, Am Plan und auf dem Wallfahrtsplatz halt, wo Pater Adam Kalinowski den Segen erteilte und der Kirchenchor "St. Cäcilia" und der Männergesangverein "Frohsinn" im Wechsel für den musikalischen Rahmen sorgte.

Die vielen Freialtäre entlang des Prozessionsweges fanden große Bewunderung bei den Gästen und dokumentierten in recht Weise, dass sich auch heute noch viele gläubige Walldürner darum bemühen, den Weg des Herrn mit Engagement, innerer Überzeugung und viel Begeisterung zu begleiten und den katholischen Glauben öffentlich zu bekennen und zu dokumentieren.