Walldürn/Seckach. Abenteuer aus tausendundeiner Nacht erlebten 27 Kinder und Jugendliche beim Zeltlager der Kolpingjugend Walldürn. Das Lager fand vom 31. August bis 5. September auf dem Zeltplatz des Jugenddorfes "Klinge" in Seckach statt.

Bereits am Wochenende davor fuhr ein Teil der Betreuer an den Zeltplatz in Seckach, um diesen für die Teilnehmer vorzubereiten: Zelte wurden aufgestellt, die Küche eingerichtet und der Platz dekorativ in eine orientalische Landschaft mit Wüstensonnenuntergang und fliegendem Teppich vorbereitet.

Am Montag reisten die Teilnehmer dann per Zug mit dem "Orient-Express" an. Die heißen, wüstenähnlichen Temperaturen veranlassten einen spontanen Programmtausch und bescherten den Teilnehmern und Gruppenleitern einen spritzigen Tag im Adelsheimer Freischwimmbad. Dienstags tauchte man dann tief in den Orient ein: der Vormittag wurde genutzt um orientalisch angehauchte Gruppenschilder zu entwerfen, Windlichter zu kreieren und die Teilnehmer in Spielgruppen einzuteilen. Am Nachmittag fand mit dem Beduinenspiel dann das erste große Highlight des Lagers statt. Den Abend ließ man ruhig und besonnen mit einer "Nacht der Lichter" ausklingen.

Der Mittwoch wurde genutzt, um mit einer kleinen Wanderung den Weg nach Eberstadt in die dortige Tropfsteinhöhle zu bestreiten. Bei einer angeleiteten Führung konnte hier noch so einiges gelernt werden.

Am Donnerstag stand der Orientlauf auf dem Programm, bei dem die Spielgruppen sich einen Weg durch die "Waldwüste" Seckachs bahnen und sich auf ihrem Weg heldenhaft Aufgaben stellen mussten, die sie nur gemeinsam lösen konnten; so musste etwa ein Flaschengeist beschwört werden oder mit Hilfe von Luftballons ein Kamel getrieben werden. Das thematisch angehauchte Abendessen bescherte den Teilnehmern Genüsse aus Tausendundeinernacht. So etwa orientalische Hackbällchen, Falafel, Gemüsecouscous, Hummus, Datteln und Nüsse. Der Abend wurde filmisch beendet mit einer Open-Air-Aufführung des Disneyklassikers "Aladin und die Wunderlampe".

Am Freitag hatten die Spielgruppen einiges zu tun, denn der Sultan schickte sie im Geländespiel auf eine abenteuerliche Reise über die Seidenstraße. Auf ihrem Weg begegneten die Gruppen kühnen Fakiren, wohlhabenden Scheichs, einem betörendem Harem und listigen Kamelzüchtern, mit deren Hilfe sie ihren schwierigen Weg bestreiten konnten. Der Erfolg beim Geländespiel wurde abends am Lagerfeuer bei einer Singrunde und der Bekanntgabe der Gewinnergruppe gefeiert.

Am aufgrund der Abreise verkürzten Samstag war zunächst einmal packen angesagt. Gegen später wurde man nochmals filmisch aktiv, als die Videotagebücher der einzelnen Zeltgruppen gedreht wurden. Die Heimreise konnte schließlich am späten Nachmittag mit dem Zug angetreten werden.

Mit einem so reichhaltigen Programm konnte die Woche also bestmöglich genutzt werden, auch wenn in diesem Jahr sowohl beim Termin als auch bei der Lokalität einige Kompromisse hingenommen werden mussten. Jedoch konnte mit der kurzfristigen Gewinnung des Zeltplatzes der Klinge eine ausgewogene Lösung gefunden werden.

Das Betreuerteam bestand aus zwölf Mitgliedern: Simon Albrecht, Clemens Kohler, Philipp Nothhelfer, Sinah Kaufmann und Anna Michel betreuten die Kinder in fünf Gruppen. Timo Frank, Lucia Nothhelfer und Magdalena Dunkel waren für Verpflegung mit Speis und Trank zuständig. Für die passende Infrastruktur und die Einkäufe sorgten Tobias Dörr, Thomas Werwein, Lukas Schnabel und Riko Seyfried. Wie in den Jahren zuvor war auch dieses Jahr Andreas Geräte in die Gestaltung von Abendprogramm involviert. Zudem bedankte sich das Lagerteam bei der Spedition Baumann für die kurzfristige und effektive materielle Unterstützung.

"Unser Ziel ist es für das nächste Jahr unser umfangreiches und spannendes Ferienangebot wieder näher an die Teilnehmer heranzubringen und noch mehr Kinder, Jugendliche und Eltern dafür zu begeistern", so die Verantwortlichen der Lagerleitung resümierend.

Info: Der Filmabend mit Dankgottesdienst findet am Samstag, 28. November, im Kolpingheim in Walldürn statt. Das nächste Zeltlager der Kolpingjugend findet vom 1. bis 13. August 2016 statt.