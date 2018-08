Rippberg. Vom 3. bis 15. August waren 90 Jugendliche und Betreuer aus der Seelsorgeeinheit Walldürn in Neualbenreuth im Stiftland an der Grenze zu Tschechien im Landkreis Tirschenreuth im Sommerlager. Das Motto "Zeitreise 2014" lud ein zu einer Reise durch 50 Zeltlagerjahre. Was 1964 in Schillingsfürst unter dem Motto "Landsknechtlager '64" begann, feiert jetzt 50. Jubiläum.

Das Lager, das in seinen Anfängen noch eine Veranstaltung des Dekanates Buchen war, wurde 1964 vom damaligen Rippberger Pfarrer Norbert Merz ins Leben gerufen. Er leitete das Lager bis zur Pensionierung 1999. Zunächst wurde das Lager dann von Diakon Hans Miko aus Walldürn begleitet, seit 2003 liegt die Durchführung eigenverantwortlich in den Händen des Leitungsteams.

Die Grundschule in Neualbenreuth bot eine ideale Lage für das Sommerlager. Nachdem eine Gewitterfront am Sonntagabend auf das Lager zukam, blieben trotz starker Sturmböen, teilweise in Orkanstärke, keine Schäden an den Zelten zurück. Die Jungs konnten rechtzeitig in die Turnhalle der Schule umziehen und die Nacht dort sicher und trocken verbringen. Das Wetter war insgesamt zwar nicht perfekt, aber überwiegend schön.

An den sternenklaren Abenden klang so mancher Tag am Lagerfeuer aus. Für das leibliche Wohl sorgte wieder das Lagerküchenteam rund um Chefköchin Inge Horn. Das 25-köpfige Betreuerteam um die Lagerleiter Sandra Gramlich und Mario Kern war bereits am 1. August nach Neualbenreuth gefahren, um die Schule, die Halle und die Zeltstadt vorzubereiten.

Der erste Tag begann gleich mit zwei großen Herausforderungen für die Teilnehmer. Nach dem Frühstück ging es los zum Ortserkundungsspiel in Neualbenreuth. Ein Fragenkatalog musste abgearbeitet werden. Am Nachmittag wurde an alle Gruppen eine Lageraufgabe ausgegeben. Am Dienstag starteten die Jugendlichen zur Lagerolympiade. An verschiedenen Stationen rund um das Lager war Sportlichkeit, Geschicklichkeit und Teamgeist gefragt.

Der "Lagersonntag", zu dem traditionell einige Besucher aus der Heimat ins Lager kommen, wurde diesmal auf Samstag vorverlegt. Nach einem entspannten Nachmittag feierten alle einen Vorabendgottesdienst mit der Gemeinde, allen Lagerteilnehmern und Gästen, der von der Lagermannschaft vorbereitet und mitgestaltet wurde. Ortspfarrer George Parankimalil freute sich sehr, mit einer so großen Gruppe junger Menschen Gottesdienst feiern zu dürfen.

Neben einigen Eltern hatten sich auch die Ortsvorsteher aus Rippberg, Gottersdorf, Reinhardsachsen, Wettersdorf und Glashofen zur Visite angemeldet. Wolfgang Stich sprach stellvertretend für die politische Gemeinde und dankte dem Betreuerteam für das ehrenamtliche Engagement.

Am Montag starteten die Jugendlichen zum geistigen Hindernislauf rund um Neualbenreuth. Rund um das Lager war an verschiedenen Stationen Denksport und Köpfchen angesagt. Der Rundweg führte die Jugendlichen direkt entlang der Grenze zu Tschechien und am Grenzübergang Neualbenreuth vorbei, der nur wenige Hundert Meter vom Zeltplatz entfernt ist. Dort wo vor 25 Jahren noch der Eiserne Vorhang stand, markieren heute nur noch ein paar weiße Pfosten in größeren Abständen die Grenzlinie zu Tschechien.

In der Nacht wurden die Jugendlichen dann jäh aus dem Schlaf gerissen. Bei der Geisterwanderung warteten wieder einige Gruseleffekte, die das Betreuerteam vorbereitet hatte, auf die Teilnehmer. Der darauffolgende Dienstag war der Tag des Tagesausflugs. Mit dem Bus ging es nach Waldsassen, um in der Basilika der Zisterzienserabtei an einer Kirchenführung teilzunehmen. Anschließend blieb noch etwas Zeit zum Bummeln durch Waldsassen.

Der Mittwoch begann mit den Generalproben für die Auftritte am Abend. Die Lageraufgabe benötigte doch mehr Vorbereitungszeit als zu Beginn angenommen, so war das Programm des ganzen Tages geprägt von letzten Bastelarbeiten an den Requisiten und letzten Proben für den Auftritt. Am Abend traf sich das ganze Lager in der Turnhalle zum Bunten Abend, der großen Abschlussfeier. Am Ende des Abends stimmten alle Jugendlichen darüber ab, welche Darbietung die beste war.

Die Siegergruppe erhielt dann das "Sommerlagerfeuer 2014", einen Pokal, der als Trophäe für die beste Lageraufgabe ausgespielt wird. Siegergruppe war die älteste Gruppe im Bubenlager. Sie waren bei Ihrer Zeitreise in die Zeit um Christi Geburt zurückgereist und spielten die Szenen im Stall zu Bethlehem nach. Den zweiten Platz erreichten die jüngsten Buben. Da sie nur zu dritt angetreten waren und damit die schwerste Aufgabe hatten, erhielten sie auf Vorschlag von Lagerleiter Mario Kern ebenfalls einen ersten Preis.

Der letzte Lagertag begann am Vormittag mit dem Geländespiel der Jungs im Wald und einer Schnitzeljagd der Mädchen durch die Gemeinde Neualbenreuth. Am Nachmittag l war die Sommerrodelbahn in Großbüchlberg das Ziel. Am Abend machten sich alle Jugendlichen mit dem Einbruch der Dunkelheit auf den Weg zur Lichterprozession durch die Straßen von Neualbenreuth. Mit dieser Geste begann der Abschied vom Lager. Bei einem letzten großen Lagerfeuer, das alle Jugendlichen noch einmal intensiv genossen, klang der letzte Abend im Zeltlager langsam aus.

Nach einem letzten gemeinsamen Mittagessen und dem Lied "Nehmt Abschied, Brüder" ging das Sommerlager 2014 dann zu Ende.

Am 11. Oktober kann das Jubiläumslager noch einmal in über 300 ausgesuchten Bildern miterlebt werden. Am 12. Oktober wird dann Jubiläum gefeiert. In vielen Bildern und auch einigen Darbietungen vom Betreuer- und Leitungsteam werden 50 Jahre Zeltlagergeschichte für alle Interessierten lebendig und greifbar.