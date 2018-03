Alkohol am Steuer wurde insgesamt 56-mal festgestellt, das Fahren unter Einfluss illegaler Drogen wurde mit zunehmender Tendenz festgestellt. Elfmal waren sie die Hauptunfallursache, teilweise kombiniert mit Alkohol. Bei drei Unfällen waren Übermüdung und bei 13 Unfällen sonstige körperliche "Mängel" die Ursache.

Kinder waren 2016 an zwölf Unfällen beteiligt, und zwar dreimal als Radfahrer und neunmal als Fußgänger. Hierbei wurden zwölf Kinder verletzt (drei schwer, neun leicht). Als Mitfahrer in Fahrzeugen verunglückten 15 Kinder, davon sieben schwer und acht leicht. Damit ist die Gefahr für Kinder, im Straßenverkehr zu verunglücken, als Mitfahrer im Pkw am höchsten. Der richtigen Sicherung der Kinder in Fahrzeugen kommt damit eine herausragende Bedeutung zu.

Lkw-Fahrer: 2016 kamen bei 148 Unfällen mit Lkw-Beteiligung insgesamt 36 Personen zu Schaden. Bei 104 Unfällen (70 %) war der Lkw-Fahrer Unfallverursacher. Hierbei verunglückten 21 Personen. Die häufigsten Ursachen bei diesen Unfällen waren Fehler beim Abbiegen, Wenden und Rückwärtsfahren (26) sowie Abstandsverstöße (21).

Ältere Menschen mit einem Bevölkerungsanteil von 20,3 % waren 2016 an 256 Unfällen beteiligt, was einem Anteil von 18,7 % am Gesamtunfallaufkommen entspricht. Ihr Anteil bei Unfällen mit Personenschaden beläuft sich ebenfalls auf 18,7 %. Hierbei wurden 56 ältere Menschen verletzt. 65 der 256 Unfälle ereigneten sich außerorts. Bei 64 % aller Unfälle waren sie Unfallverursacher. Bei ihrer Beteiligung an Unfällen mit Personenschaden liegt dieser Anteil bei 67 %, wobei 71 Personen zu Schaden kamen, was einem Anteil von etwa 13 % aller im Kreis Verunglückten entspricht.

Fahrerflucht: Die Anzahl der Unfälle mit unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle ist mit insgesamt 646 Fällen um 2,7 % gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Mit einem Anteil von 18,7 % am Gesamtunfallaufkommen liegen sie präsidiumsweit im unteren Bereich.

