Walldürn. (Sti) Nach dem Appell wurde vor der Nibelungenkaserne auf dem neu gestalteten Außen-Parkplatz in Anwesenheit von Innenminister Reinhold Gall und zahlreicher Ehrengäste ein Gedenkstein zum Doppeljubiläum "5510" eingeweiht. Bürgermeister Markus Günther dankte Oberstleutnant Mario Wilke und allen Soldaten des Bataillons für die gute Zusammenarbeit bei der Ausrichtung aller Jubiläumsfeierlichkeiten.

55 Jahre Standort Walldürn bedeute 55 Jahre enge Zusammenarbeit mit der Verwaltung und den Bürgern der Stadt Walldürn, zumal in den vergangenen fünfeinhalb Jahrzehnten ganze Soldatengenerationen im Standort Nibelungenkaserne ihre militärische und auch zivile Heimat gefunden hätten.

Rückblickend könne festgestellt werden, dass die mutigen Bemühungen des ehemaligen Bürgermeisters Artur Trautmann und des damaligen Gemeinderates um die Ansiedlung einer Bundeswehrgarnison ein erfolgreiches Unterfangen gewesen sei. Die Bundeswehr sei für die Stadt als Arbeit- und Auftragsvergeber von großer Bedeutung und beeinflusse das Wirtschaftsleben der Region maßgeblich.

Landrat Achim Brötel wertete diesen Samstagvormittag als einen ganz besonderen Tag für die Stadt und die Bundeswehr. Das Logistikbataillon 461 sei nunmehr seit zehn Jahren in Walldürn stationiert und setze die große Bundeswehrtradition in Walldürn fort.

Die Nibelungen-Kaserne sei die erste Garnison in ganz Nordbaden überhaupt gewesen. Schon im Januar 1951, also lange vor der Wiedererlangung der staatlichen Souveränität im Nachkriegs-Deutschland, habe man von Walldürn aus erste Kontakte in das "Amt Blank", den Vorläufer des heutigen Bundesministeriums der Verteidigung, geknüpft. Somit sei man im Odenwald also schon damals der Zeit eindeutig voraus gewesen. Am 2. Dezember 1958 seien dann schließlich die ersten Soldaten als Vorkommando in die Walldürner Kaserne eingezogen, und schon vier Wochen später seien danach bereits die ersten Rekruten gefolgt.

An diese Anfänge zu erinnern, gleichzeitig aber auch den Bogen bis in die Gegenwart zu spannen habe sich das Jubiläum "55 Jahre Standort, 10 Jahre Logistikbataillon 461" zur Aufgabe erklärt. Dahinter stehe die klare Botschaft, dass der Neckar-Odenwald-Kreis ein "Garnisonslandkreis" sei und bei aller Reformwut, die die Bundeswehr momentan befallen habe, insbesondere auch künftig noch einer bleiben wolle.

Die Geschichte der Bundeswehr sei zugleich nämlich ein untrennbarer Teil der Geschichte dieser Region. Nirgends werde das deutlicher als ausgerechnet in der Wallfahrts- und Garnisonsstadt Walldürn, die das sogar schon in ihrem Namen "Wallfahrts- und Garnisonsstadt" zum Ausdruck bringe.

Er freue sich, dass Oberstleutnant Wilke mit diesem Gedenkstein nicht zuletzt auch eine gesunde Portion Selbstbewusstsein an den Tag lege. Die Zahl "5510" sei mit Bedacht gewählt. Da man bekanntlich erst das Jahr 2013 schreibe, habe man also noch genau 3497 Jahre Zeit, ehe man wieder etwas an der Inschrift ändern müssen. Er persönlich finde, dass dies eine Perspektive für den Standort Walldürn sei, mit der man "durchaus einigermaßen leben" könne.

Brötel gratuliere den Soldaten des Logistikbataillons 461 deshalb zur Verleihung des Fahnenbandes durch Innenminister Gall, aber auch zu diesem Gedenkstein vor dem Haupttor der Nibelungen-Kaserne.

Nach diesen beiden Ansprachen nahmen der katholische Militärpfarrer Artur Wagner sowie der Evangelische Militärgeistliche Johannes Müller gemeinsam die Weihe und Segnung des Gedenksteins vor.