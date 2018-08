Das Schloßauer Torhaus am Waldrand in Richtung Hersselbach wurde um 1870 errichtet, zur Zeit der größten Parkausdehnung. Schön zu erkennen ist das Holztor im linken Bildrand, das nach der Durchfahrt wieder geschlossen werden musste. Zu sehen ist der "Doorfranz" mit seiner Familie um 1910. Repros: T. Müller

Von Thomas Müller

Neckar-Odenwald-Kreis. Wenn man heute das Dreiländereck zwischen Hessen, Bayern und Baden-Württemberg durchquert, kann man sich kaum vorstellen, dass dieser idyllische Landstrich einmal mitten in einem Wildpark lag. Dieser war durch einen einfachen Zaun begrenzt und wurde nur von wenigen Straßen durchquert. An den Unterbrechungen befanden sich Durchlässe jeweils in Verbindung mit einem kleinen Haus, in dem ein Parkbediensteter wohnte. Die ersten Planungen für diesen Park begannen vor 210 Jahren. In einer dreiteiligen Artikelserie wollen wir den damaligen Park vorstellen.

Als Fürst Carl Friedrich Wilhelm zu Leiningen durch Napoleon von seinen Besitztümern in der Pfalz vertrieben wurde und hierfür im Jahr 1803 als Entschädigung Ländereien im östlichen Odenwald erhielt, dachte man innerhalb der Fürstenfamilie schon sehr bald daran, im neuen Besitz auch einen Wildpark mit einem Jagdhaus anzulegen.

Für den Standort des Parks bekamen letztendlich die Höhenlagen des Odenwaldes mit den vielen Taleinschnitten nahe dem Dreiländereck den Vorzug gegenüber der Region zwischen Amorbach und Miltenberg, welche zunächst als favorisierte Parkfläche vorgesehen war.

Als schließlich diese ersten Pläne scheiterten, begannen im Winter 1805/1806 Planungen für den Alternativstandort rund um das Dreiländereck.

Doch mit dem Tod von Fürst Carl Friedrich zu Leiningen am 9. Januar 1807 stockten die Vorbereitungen für kurze Zeit. Schließlich war der neue Fürst, Emich Carl zu Leiningen, die treibende Kraft zum weiteren Aufbau des Parks, und bereits im Jahre 1809 begann man in groß angelegten Treibjagden, Wild aus der Umgebung in die nahezu fertige Parkanlage zu treiben.

Zur Verbesserung der Population wurden besonders stattliche Tiere aus entlegenen Wäldern herbeitransportiert. Auch andere Fürstenhäuser warteten mit Tieren aller Art als Gastgeschenke auf, die ebenfalls eingekreuzt wurden.

Diese erste Parkfläche betrug bereits zwischen 1500 und 2000 Hektar. Im Steinichtal, einem Taleinschnitt zwischen dem badischen Weiler Ernsttal (ehemals Neubrunn) dem hessischen Dorf Hesselbach und dem bayrischen Dörfchen Breitenbach, entstand parallel zur Errichtung des Wildparks ein Jagdhaus. In Erinnerung an die verlorenen Ländereien im Pfälzerwald wurde dieses Jagdhaus "Waldleiningen" genannt und konnte bereits 1810 bezogen werden.

Nachdem auch Fürst Emich Carl zu Leiningen am 4. Juli 1814 starb, erlebten die neuen Jagdeinrichtungen bereits erste Existenzkrisen. Das Jagdhaus verfiel und das Wildgehege wurde nicht weiter beachtet.

Erst als der inzwischen volljährige Fürst Carl Friedrich Wilhelm zu Leiningen die Liebe zur Jagd entdeckte, wurden die Jagdeinrichtungen wieder neu belebt. Der Tierpark wurde vergrößert, und in den kommenden Jahrzehnten entstand aus den Ruinen des Jagdhauses das ansehnliche Schloss "Waldleiningen" im englischen Baustil.

Seine größte Ausdehnung erreichte das Gehege ab dem Jahr 1870 mit einer eingezäunten Fläche von etwa 3405 Hektar und einer Zaunlänge von etwa 55 Kilometern. Diese Größe sollte für nahezu 50 Jahre beibehalten werden. Im Jahre 1888 wurden im Tiergatter 347 Stück Rotwild, 401 Stück Damwild und 253 Sauen gezählt. In dieser Zeit war der Wildpark zu 4/6 badisch, 1/6 hessisch und 1/6 bayerisch.

Er wurde lediglich von den beiden Hauptverkehrsstraßen Schloßau-Hesselbach-Würzberg und der Straße Amorbach-Ernsttal-Kailbach durchzogen. Letztere wurde erst mit dem Aufschwung der Ernsttaler Brauerei um 1840 vom Weg zur Straße ausgebaut.

Das Gehege wurde zudem von zahlreichen Pfaden und Fußwegen durchkreuzt. Immer dort, wo ein breiter Verkehrsweg oder eine Straße vom Parkzaun gekreuzt wurde, gab es zudem ein Parktor. Dieses musste nach dem Überqueren der Parkgrenze wieder geschlossen werden. So gab es das Frankfurter Tor, das Eulbacher Tor, das Hesselbacher Tor, das Schöllenbacher Tor, das Kailbacher Tor und das Schloßauer Tor. An diesen Toren befand sich jeweils auch ein Torwärterhaus, in dem ein Parkbediensteter wohnte. Dieser hatte vor allem Futterstellen zu kontrollieren, den Zaun abzulaufen, Wilddieberei zu unterbinden aber auch sicherzustellen, dass das Tor abends geschlossen war.