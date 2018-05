Bei einem 'Tag der offenen Tür' hatten die Walldürner Bürger die Gelegenheit einen Blick in den neuen Posten in der Keimstraße zu werfen. Der Tag und die Sicherheitswochen wurden zuvor im Beisein zahlreicher Gäste eröffnet. Foto: B. Stieglmeier

Walldürn. (Sti) Viele Bürger wollten sehen, wie die Polizei jetzt "wohnt". Gut frequentiert war nach dem Umzug es Polizeipostens von der Eisenbahnstraße in die Keimstraße der "Tag der offenen Tür" im neuen Domizil. Im Hof des neuen Polizeipostens gab es eine Ausstellung der Verkehrswacht Buchen, die sich dort mit einem Informationsstand sowie mit Aktionen wie "Fahrrad-Simulator", "Spiegeltest", "Rauschbrillenparcours", "Sehtest", sowie "Fahrradhelmausstattung und Fahrradhelmtest" präsentierte.

Offiziell eröffnet wurde dieser "Tag der offenen Tür" vom Leiter der Polizeidirektion Mosbach, Kriminaldirektor Martin Simon, der sich über das neue Domizil des Polizeipostens an exponierter Lage freute. Der neue Posten sei erstklassig ausgestattet und die Polizeidirektion sei mit vier Polizeibeamten in Walldürn auch sehr gut aufgestellt.

Im neuen Polizeigebäude in der Keimstraße würde die Walldürner Polizei jetzt optimierte Arbeitsbedingungen, ein modernes Ambiente und modernste Technik vorfinden. Mit diesem neuen Polizeiposten in Walldürn sei die Polizeidirektion Mosbach baulich gesehen jetzt in allen Bereichen erstklassig ausgestattet und aufgestellt. Gleichzeitig falle mit dieser Veranstaltung auch der Startschuss für die Sicherheitswochen in Walldürn, die bis zum 19. Juli Musikveranstaltungen, Aktionen, Kino und Vorträge rund um das Thema "Sicherheit und Prävention" bringen.

Bürgermeister Markus Günther hielt fest, dass der Posten durch die gelungene Umbaumaßnahme im Herzen der Stadt ein optimales neues Zuhause gefunden habe. Abschließend überreichte Bürgermeister Markus Günther dem Leiter der Polizeidirektion Mosbach, Kriminaldirektor Martin Simon, den noch druckfrischen neuen Stadtplan Walldürns.

MdB Alois Gerig beglückwünschte die Polizei zu den neuen Räumlichkeiten und unterstrich vor allem die Wichtigkeit und die Bedeutung der Präsenz der Polizei als "Freund und Helfer" gerade in den Regionen des ländlichen Raumes zur Gewährleistung des hohen Sicherheitsstandards und der Sicherheitslage.

Landrat Dr. Achim Brötel sah im neuen Polizeiposten-Standort in Walldürn einen weiteren wichtigen Beitrag zur Zukunftssicherung und Standortsicherung der Polizei im Kreis und speziell auch in Walldürn.

Der Eröffnung dieses "Tages der offenen Tür" schloss sich danach noch ein Rundgang durch die Räumlichkeiten des neuen Postens an.