Höpfingen. (WB). "Wie werden wir in Zukunft wohnen, arbeiten und leben". Zu diesem Thema referierte im Rahmen der Demografiewoche des Neckar-Odenwald-Kreises am Montagabend im katholischen Gemeindezentrum Bernhard Schnetzer von der Demografie- und Marketingberatung, einem Projektpartner der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald. In seinem fundierten und mit großer Aufmerksamkeit aufgenommenen Vortrag erläuterte der Referent ausführlich die Auswirkungen des demokratischen Wandels auf die Wohn-, Arbeits- und Lebensgestaltung im Neckar-Odenwald-Kreis.

Bürgermeister Ehrenfried Scheuermann zeigte sich bei der Eröffnung der Veranstaltung erfreut darüber, dass doch zahlreiche Besucher gekommen waren und somit ihr großes Interesse an den Auswirkungen des demografischen Wandels bekundeten. Mit der Demografiewoche möchte das Netzwerk Regionalstrategie Demografischer Wandel die Bevölkerung und die Wirtschaft gleichermaßen für das Thema sensibilisieren und aufzeigen, welche Vielfalt an guten Ideen und innovativen Angeboten bereits in der Region existieren. Darüber hinaus wolle die Aktionswoche einen Beitrag leisten, wenn es darum gehe, Veränderungsprozesse einzuleiten oder man sich mit der eigenen demografischen Situation beschäftige, so der Bürgermeister in seinen einleitenden Erläuterungen.

"Wir müssen an die Zukunft denken und versuchen, dass wir so lange wie möglich in den eigenen Wänden leben können." Mit dieser Forderung begann Bernhard Schnetzer seine Ausführungen. Denn bedingt dadurch, dass immer mehr Menschen ein höheres Lebensalter erreichen und gleichzeitig der Nachwuchs spürbar ausbleibe, würden sich im Lebensumfeld der Älteren neue Strukturen entwickeln. Durch diese Entwicklung würden barrierefreie Umgebungen beim Wohnen, Einkaufen, bei sozialen und kulturellen Kontakten sowie bei einer gesundheitlichen Betreuung und der neuen Mobilitätserfordernissen immer mehr an Bedeutung gewinnen.

An Hand von Bildern zeigte Bernhard Schnetzer Möglichkeiten für finanzielle und steuerliche Fördermaßnahmen zur Energieeffizienz auf, wenn man die barrierefreie Anpassung von Gebäuden verbessere. In diesem Zusammenhang hob er auch die Rolle und Dienstleistungen des Handwerks hervor bei der Akzeptanz und Implementierung von Techniken für ein selbstständiges barrierefreies Leben.

Abschließend betonte Schnetzer, dass während der Demografiewoche in der gesamten Metropolregion Rhein-Neckar auch Schulungen und Weiterbildungsangebote, Produktpräsentationen und Mitmachaktionen stattfinden würden.