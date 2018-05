Im technischen Bereich ist es nicht immer einfach, Auszubildende zu finden. Julian Dietrich (r.) macht bei Perga-Plastic in Altheim eine Ausbildung zum Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik. An der Blasfolienanlage erläutert ihm Hauptabteilungsleiter Martin Endres die Einstellung der Kunststofffolie. Foto: Tanja Radan

Neckar-Odenwald-Kreis. (tra) "Die Jugendlichen wollen ,saubere Arbeitsplätze', tendieren zu weiterführenden Schulen, und die geburtenschwachen Jahrgänge wirken sich ebenfalls aus", berichtet Thomas Richter, Ausbildungsleiter bei Perga-Plastic. Im technischen Bereich gibt es beim Altheimer Folienhersteller für 2012 noch offene Lehrstellen. In anderen Betrieben ergibt sich ein ähnliches Bild. Wer eine Ausbildung im gewerblichen Bereich machen möchte, hat aktuell sehr gute Chancen. Es herrscht Bewerberflaute.

Inwiefern hat der demografische Wandel den regionalen Arbeitsmarkt erreicht? Die RNZ hat bei der IHK Rhein-Neckar nachgefragt: In einer IHK-Umfrage im September 2011 gaben vier von zehn Unternehmen im IHK-Bezirk an, offene Stellen nicht besetzen zu können. In einigen Branchen und Berufsgruppen finden regionale Unternehmen nicht genügend Fachkräfte sowie Auszubildende. Besonders betroffen sind Gastronomie, Baugewerbe, Einzelhandel, Transport und Logistik sowie die IT-Branche.

In den nächsten drei Jahren könnten im IHK-Bezirk durchschnittlich über 19.000 Personen pro Jahr fehlen. Verantwortlich sei die demografische Entwicklung, so die Prognose des IHK-Fachkräftemonitors.

Der Fachkräftemangel wird die Region langfristig beeinflussen: Laut der Umfrage von 2011 erwarten 60 Prozent der Unternehmen Probleme aufrund der demografischen Entwicklung. Nach Prognosen des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg werden dem Arbeitsmarkt im Neckar-Odenwald-Kreis im Jahr 2030 etwa 14.200 Personen in der Altersgruppe der 20- bis 60-Jährigen fehlen. Der Anteil der 50- bis 65-jährigen Beschäftigten ist in den letzten zehn Jahren zudem gestiegen.

"Die Auswirkungen könnten schwerwiegend sein: Eine unzureichende Fachkräftebasis könnte den Wohlstand in der Region sowie die Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit der Unternehmen gefährden. Wer heute ausbildet, schafft sich selbst die Fachkräfte von morgen", betont Bernhard Kraft, Geschäftsführer der IHK Rhein-Neckar in Mosbach, im Gespräch mit der RNZ, und empfiehlt Unternehmen gezielte Anstrengungen, um vorzubeugen.

Eine aktuelle Umfrage unterstreicht, dass auch 2012 die Ausbildungsbereitschaft der Unternehmen im IHK-Bezirk hoch bleibt: 24 Prozent der Firmen wollen ihr Ausbildungsangebot ausweiten. Rund 60 Prozent wollen die Zahl der angebotenen Lehrstellen beibehalten.

Die Bewerberzahlen sind im Ausbildungsjahr 2010/2011 im Neckar-Odenwald-Kreis nach Angaben der Arbeitsagentur Tauberbischofsheim von 1169 auf 1033 um 11,6 Prozent zurückgegangen. Nach Zahlen der Arbeitsagentur gab es im September 2011 im Kreis lediglich fünf Jugendliche, die noch keinen Ausbildungsplatz gefunden hatten. Ihnen standen 17 offene Ausbildungsstellen gegenüber. Auch 2012 werden nach Einschätzung der IHK nicht alle angebotenen Ausbildungsplätze besetzt werden können.

Neben den sinkenden Bewerberzahlen sind mangelnde Ausbildungsreife oder andererseits das gewachsene Interesse an weiterführenden Schulen und einem Studium für die unbesetzten Ausbildungsplätze verantwortlich. Unternehmen reagieren mit Ausbildungsmarketing, mit schulischen Kooperationen und mit Praktikumsplätzen. Die Industrie- und Handelskammer bietet zum Beispiel Berufseignungstests, begleitet den Bewerbungsprozess und organisiert Lehrstellenbörsen.

Im Neckar-Odenwald-Kreis ist der Wille der Betriebe zur Ausbildung hoch: Zum 31. Dezember 2011 gab es 590 neu eingetragene Ausbildungsverträge und damit ein sattes Plus von 7,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. In der Region entwickelt sich die Zahl der Ausbildungsplätze positiv - wer sich jetzt bewirbt, hat gute Chancen, die Weichen für das persönliche Berufsleben auf Erfolg zu stellen.

Der Zuwachs im Neckar-Odenwald-Kreis (+7,5 Prozent) und im IHK-Bezirk (+7,9 Prozent) lag 2011 über dem Landesdurchschnitt Baden-Württemberg (+ 6,6 Prozent). Zum 30. April 2012 waren bei der IHK Rhein-Neckar bereits 1 672 neue Ausbildungsverhältnisse für den Ausbildungsbeginn im September eingetragen, ein erneutes Plus von mehr als 3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Im Neckar-Odenwald-Kreis waren bereits 226 neue Ausbildungsverhältnisse eingetragen, ein Plus von etwa 3,7 Prozent.

Aber: Qualifizierte junge Menschen wandern häufig ab: Junge zieht es in die wirtschaftsstarken Ballungsräume und viele kehren nach dem Studium nicht zurück. Sie sehen dort attraktivere Arbeitsmöglichkeiten und ein breites Arbeitsplatzangebot sowie insgesamt ein Umfeld, das sie mehr reizt: "Es scheint, als lasse sich das ,moderne Lebensgefühl' mit dem Leben und Arbeiten im ländlichen Raum oft nicht mehr in Einklang bringen", erläutert Kraft. "Unternehmen aus dem Neckar-Odenwald-Kreis berichten immer wieder über ihre häufig erfolglosen Versuche, Fachkräfte von außerhalb in den ländlichen Raum zu locken", bedauert der IHK-Experte.

Doch das ist kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. Wichtig sei, dass Kreis und Kommunen konsequent weiter an attraktiven Lebensbedingungen arbeiten. "Die Wirtschaftsstruktur des Kreises ist vielfältig. Kleine und mittelständische Familienunternehmen prägen das Bild. Oft sind sie in der Spitzentechnologie tätig und überdurchschnittlich innovativ. Hier sind bekannte Marken zu Hause und Unternehmen ansässig, die es mit Nischenstrategien zu großen Erfolgen gebracht haben und auch international Marktführer sind", lobt Kraft die wirtschaftlichen Vorzüge der Region. Der Neckar-Odenwald-Kreis ist also - neben aller ländlichen Idylle - ein dynamischer Wirtschaftsstandort.