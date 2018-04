Von Tanja Radan

Neckar-Odenwald-Kreis. (tra) Der plötzliche Herztod macht den Menschen Angst: Jedes Jahr sterben rund 160 000 Personen daran. Dass Defibrillatoren Leben retten können, ist bekannt. Je mehr Geräte sich in einer Kommune befinden, desto besser. Ein Gerät kostet im Schnitt 1300 Euro.

Im Neckar-Odenwald-Kreis wird daran gearbeitet, eine flächendeckende Versorgung mit Defibrillatoren, die auch von Laien eingesetzt werden können, zu realisieren. Automatisierte Externe Defibrillatoren (AED) werden in der Region auf verschiedenen Wegen vertrieben: Im Kreis läuft eine Aktion des Landratsamtes, das die flächendeckende Versorgung mit Defibrillatoren zum Ziel hat.

Das Landratsamt wehrt sich vehement gegen Trittbrettfahrer, die ungefragt auf die kreiseigene Aktion aufgesprungen sind: Seit geraumer Zeit sind Werbefirmen in das "Geschäft mit den Defibrillatoren" eingestiegen - und verdienen auf diese Weise viel Geld. Sie betreiben "Sozialsponsoring". Hinter dem Überbegriff "Sponsoring" verbirgt sich folgender Prozess: Werbefirmen versuchen, mehrere lokale Firmen als Sponsoren für einen Defibrillator, zum Beispiel für eine Schule, zu gewinnen. Die kontaktierten Firmen zahlen einen Betrag und bekommen dafür eine Werbefläche. Die Werbefläche wird dann an der betreffenden Schule aufgestellt. So kommen schnell hohe Summen zusammen - die in die Werbefirma fließen. Nur ein Bruchteil des Geldes fließt in Defibrillatoren.

Auch einer Kreisschule wurde auf diese Weise ein Notfallkoffer gesponsert. Neben einem Baumarkt wurden weitere Firmen und Geschäftsleute von Mitarbeitern der Werbefirmen angesprochen.

"Ich unterstütze die Idee, Defibrillatoren zu verbreiten, aber es ist ärgerlich, wenn Dritte versuchen, Geschäfte zu machen, obwohl das Geld anderweitig sinnvoll genutzt werden könnte", unterstreicht Chefarzt Dr. Harald Genzwürker im Gespräch mit der Rhein-Neckar-Zeitung. Für die Gelder, die in die Taschen der Werbefirmen geflossen seien, könnten, so Genzwürker, gleich mehrere Defibrillatoren erworben und öffentlich aufgestellt werden.

Auch die hohen "Betreuungskosten" des Gerätes, das der erwähnten Schule gesponsert wurde - die "Betreuungskosten" betrugen 2500 Euro - kann sich Genzwürker nicht erklären. "Die Kosten sind für mich nicht nachvollziehbar, da Defibrillatoren wartungsfrei sind", so der Chefarzt. Nach drei Jahren müsse allenfalls der Akku ausgetauscht werden, was je nach Gerät 80 bis 120 Euro koste.

Dr. Harald Genzwürker warnt Firmen und Geschäftsleute davor, Verträge mit Werbefirmen einzugehen. "Das Geld, das sinnvoll eingesetzt werden könnte, verpufft", betont er.

Das Landratsamt distanziert sich klar von den Methoden der Werbefirmen. Bei der Defibrillator-Aktion, die von der beim Landratsamt angesiedelten kommunalen Gesundheitskonferenz angestoßen wurde, verhält es sich anders: "Die Gelder werden direkt und eins zu eins für Defibrillatoren eingesetzt", unterstreicht Landrat Dr. Achim Brötel.

Alle Einahmen fließen somit in den gemeinnützigen Zweck.