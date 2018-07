Von Nadine Heck

Neckar-Odenwald-Kreis. Welcher Schüler oder Student kennt es nicht? Ferienzeit ist Konsumzeit. Hier eine Kinokarte, da ein Eisbecher oder eine größere Anschaffung, wie ein neues Handy und "schwuppdiwupp" ist am Ende des Taschengeldes mehr Monat übrig, als einem lieb ist. Wer es leid ist, bei Mama und Papa um Geld extra zu betteln, kann die eigene Kasse durch Ferienjobs aufstocken. Die Rhein-Neckar-Zeitung war unterwegs und stellt anhand von Beispielen klassische, aber auch außergewöhnliche, Ferienjobs im Umkreis vor.

Vorab wollen wir aber erst mal eine wichtige Frage klären: Ab welchem Alter darf man überhaupt einem Ferienjob nachgehen? Wenn man volljährig ist, ist das Ganze natürlich überhaupt kein Problem. Aber wie sieht es bei unter 18-Jährigen aus? Ein Blick auf die rechtliche Situation fördert Überraschendes zu Tage: Denn man darf sogar schon ab 13 Jahren bezahlte leichte Aushilfstätigkeiten übernehmen, wie Babysitten oder Werbeprospekte austragen. Die Arbeitszeit ist dann auf zwei Stunden am Tag und auf fünf Tage in der Woche beschränkt. Vor 8 Uhr morgens und nach 18 Uhr abends darf nicht gearbeitet werden. Ab 15 Jahren dürfen sich Jugendliche mit dem Einverständnis ihrer Eltern einen richtigen Ferienjob suchen. Jedoch gilt weiterhin: nicht mehr, als fünf Tage die Woche. Nachtschichten und Fließbandarbeit sind erst ab 18 Jahren erlaubt.

Den Reigen unserer Ferienjobber eröffnet Laura (20) aus Limbach. Die Studentin arbeitet in ihren Semesterferien als Zustellerin bei der Deutschen Post. Nach der Einlernzeit ist man vollwertige Aushilfskraft und übernimmt einen eigenen Bezirk. "Mir gefällt es besonders, draußen an der frischen Luft zu sein. Die Arbeit ist nicht so eintönig wie am Fließband und sobald man mit dem Transporter unterwegs ist, ist man sein eigener Chef", meint Laura. Die Arbeit beginnt morgens um sieben Uhr. Wann man fertig ist, hängt stark von der Jahreszeit, dem Bezirk und der Anzahl der Pakete ab.

In der Regel endet die Arbeit zwischen 15 und 17 Uhr. Da man eine große Verantwortung trägt, ist das Gehalt, verglichen mit anderen Ferienjobs, entsprechend hoch. "Praktisch ist für mich, dass ich nicht nur in den Ferien arbeiten kann, sondern auch an einzelnen Tagen unterm Jahr, wenn ich Geld brauche", hebt die Studentin die Vorzüge hervor. Bei der Post arbeiten kann jeder, der 18 Jahre alt ist und einen Führerschein besitzt. "Mit dem verdienten Geld finanziere ich mir dieses Jahr meinen Sommerurlaub. Außerdem will ich noch was fürs Studium zurücklegen", fügt sie hinzu. Hitze, Regen sowie in der kalten Jahreszeit Schnee und Glatteis seien die Schattenseiten für den Zusteller. "Das kann manchmal ganz schön unangenehm werden, aber auch das ist zu schaffen.", meint Laura.

Total wetterunabhängig ist der Ferienjob von Jonas (18) aus Höpfingen. Der Schüler arbeitet in den Ferien als Servicekraft bei "McDonald's". "Meistens bin ich vorne an der Kasse. Manchmal arbeite ich aber auch hinter den Kulissen und richte das Essen", erzählt er. Jonas' Schicht beginnt um 12 Uhr mittags und endet gegen 20 Uhr am Abend. Es gibt allerdings auch Früh- und Nachtschichten, die ebenfalls acht Stunden dauern. Der 18-Jährige ist mit seinem Ferienjob sehr zufrieden: "Mir gefällt es, dass ich viel mit Menschen zu tun habe. Die Kollegen sind auch super nett, so wird einem auch nicht langweilig." Manchmal sei die Kundschaft zwar etwas unfreundlich, damit lerne man aber gut umzugehen. Das gäbe es schließlich auch in anderen Branchen. Entgegen aller Vorurteile erhalten Ferienjobber in Fastfood-Restaurants keinen Hungerlohn. "Die Bezahlung ist fair", findet er. Mit dem Geld finanziert sich Jonas ein ungewöhnliches Hobby: das Fallschirmspringen.

Theresa (20) aus Mudau spart für einen anderen Zweck. Sie möchte ihre Cousine Franziska in Irland besuchen. Dafür hat sie sich die Studentin einen Ferienjob in einem Industrieunternehmen gesucht. Dort arbeitet sie in der Handfertigung. "Wir müssen überwiegend Bauteile überprüfen und mangelhafte Stücke aussortieren." Die Arbeitszeiten sind von 7 bis 16 Uhr. "Alternativ kann man auch erst um 8 Uhr anfangen und geht entsprechend eine Stunde später. Die Firma ist da flexibel.", meint die 20-Jährige. In einem Industrieunternehmen sind über Sommer viele Ferienarbeiter beschäftigt. Das kommt Theresa entgegen. "Ich habe Bekannte, mit denen ich eine Fahrgemeinschaft bilden kann, so muss ich mir nicht überlegen, wie ich jeden Tag an meinen Arbeitsplatz komme." Die Studentin hat auch schon gekellnert, allerdings bringt die Arbeit in der Fabrik einen Vorteil mit sich. "Ich bin abends körperlich nicht so abgeschlagen, wie nach dem Bedienen. So kann ich abends auch noch etwas unternehmen und die Zeit vor dem neuen Semester genießen."

Wer minderjährig ist und dennoch sein Taschengeld aufbessern möchte, kann es machen wie Sophia aus Langenelz. Die 14-Jährige trägt für die örtliche Pfarrgemeinde das Kirchenblatt aus. "Ich finde es super, dass ich Sport mit Geldverdienen verbinden kann", betont die Schülerin. Jeden zweiten Samstag ist sie entweder zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs. "Mit dem Fahrrad bin ich natürlich schneller. Da sind es dann gerade einmal 45 Minuten. Zu Fuß brauche ich eine Stunde oder eineinhalb", erzählt Sophia. Ähnlich wie Laura bei der Post, ärgert sich die 14-Jährige manchmal über das Wetter. "Im Winter friert man, aber dann zieht man einfach ein paar warme Handschuhe an, das ist bei den schwülen Temperaturen im Sommer schon etwas schwieriger..." Wenn eine Freundin zu Besuch ist, nimmt Sophia sie auch mal mit zum Austragen. "Mit jemandem zum Quatschen macht's natürlich mehr Spaß." Mit ihrem Job kommt die Schülerin mit überschaubarem Aufwand auf etwa 100 Euro im Jahr. Mit Trinkgeld sind es noch etwas mehr. "In meinem Alter gibt es noch nicht so viele Möglichkeiten neben der Schule etwas dazu zu verdienen. Zeitungen austragen ist für mich aber eine super Sache." Den Großteil des Geldes will Sophia sparen, mit dem Rest kauft sie sich gerne "iTunes-Karten". Auch Reitstiefel hat sie sich schon selbst finanziert.

Die 18-jährige Anna aus Mudau jobbt jeden zweiten Samstag als Bedienung im örtlichen Café "Leos". In dem Sommerferien auch vereinzelt unter der Woche. "Neben dem Bedienen mache ich auch Kaffee oder richte den Kuchen an. Da wir auch Eis verkaufen, stehe ich manchmal auch hinter der Theke." Die 18-Jährige ist sehr aufgeschlossen, daher macht ihr das Bedienen viel Spaß. Auch mit ihren Kollegen versteht sich sich gut. "Samstags arbeite ich von 13 bis 21 Uhr. Da gehört auch das Putzen nach Ladenschluss dazu." Wenn viel Betrieb ist, gibt es - wie bei Jonas - auch mal unfreundliche Kunden: "Dann gilt es, Ruhe zu bewahren und einen nach dem anderen abzuarbeiten. Man lernt damit umzugehen." Doch nicht nur diese wertvolle Erfahrung hat Anna bei ihrer Arbeit gemacht: "Seit ich selbst Geld verdiene, überlege ich mir dreimal, ob ich das neue Kleidungsstück wirklich brauche. Wenn man vom eigenen Geld etwas kauft, ist man richtig stolz, dass man es sich selbst finanziert hat und weiß es viel mehr zu schätzen", findet die Schülerin.Von dieser Erfahrung berichten auch die anderen Ferienarbeiter.

Hier ein Tipp der RNZ: Für viele Jugendliche ist ein Ferienjob die erste Begegnung mit dem Berufsleben. Einige Firmen bieten für Ferienjobber einen Schnuppertag an - diese Gelegenheit sollte man nutzen, um zu klären, ob einem die Arbeit liegt. Egal für welche Tätigkeit man sich schließlich entscheidet, ein Ferienjob bessert nicht nur die Kasse auf, sondern erweitert auf jeden Fall auch den Horizont.