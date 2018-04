Der Weg von der L522 zum Kriegerhain am 'Oberhölzle' heißt nun ab sofort 'Karl-Kirchgeßner-Weg'. Foto: K. Mackert

Buchen-Hettingen. (KM) "Ehre, wem Ehre gebührt", dieses alte Sprichwort hat die Vorstandschaft des Heimatvereins wörtlich genommen, als sie den Beschluss fasste, eine Straße nach dem ehemaligen Ehrenvorsitzenden des Heimatvereins, Karl Kirchgeßner, zu benennen.

Nach Genehmigung durch die Stadt und durch weitere Behörden war es so weit: Das Schild wurde an der Abzweigung von der L522 zum Kriegerhain angebracht. Mit dieser außergewöhnlichen Aktion, einen Flurweg mit einem Namen zu versehen, wollte der Heimatverein einen Akzent setzen: Die großen Leistungen des Vorsitzenden Karl Kirchgeßner (Spengler), die er in seiner 23-jährigen Tätigkeit als Vorsitzender des Heimatvereins Hettingen geleistet hat, sollten zur Geltung kommen.

Zwei herausragende Projekte, die Errichtung des Kreuzweges und die Totalrenovation des Kriegerhains, waren ihm wie auf den Leib geschneidert. Hier brachte sich der "Baumansch Karl", wie sein Hausname war, voll und ganz ein: Er plante, organisierte bis ins kleinste Detail und brachte schier Unmögliches fertig - auch dank der Mithilfe der vielen freiwilligen Helfer.

Der Kreuzweg, auf seine Initiative erbaut, schien aus finanziellen Gründen für den Heimatverein nicht tragbar zu sein. Doch hier wusste er Abhilfe: Er fuhr mit einer Delegation zu den "Landsleuten" nach Mannheim - zu den dort organisierten "Heddemern", die sich in regelmäßigen Abständen trafen - hielt einen Lichtbildvortrag über die Heimat und die Arbeit des Heimatvereins, stellte sein Vorhaben vor, bat um finanzielle Hilfe und konnte dann mit einem Spendenergebnis in Höhe von 15 000 DM nach Hause fahren. Dieser Grundstock reichte aus, um dieses 30 000-DM-Projekt zu starten. Zum zehnjährigen Bestehen des Heimatvereins wurde das Projekt 1978 durch Ortspfarrer Rudolf Hauck geweiht.

Und dass der Kriegerhain heute überhaupt erhalten ist, ist der Alleinverdienst von Karl Kirchgeßner. Im Jahre 1974, als die 1200-Jahr-Feier der Gemeinde vorbereitet wurde, wurde ernsthaft darüber diskutiert, die ganze Anlage wegen Geldnot einzuebnen.

Dies hat Karl Kirchgeßner, selbst Gemeinderat, mit aller Kraft verhindert. Er konnte sogar noch erreichen, dass die Kapelle außen frisch gestrichen wurde. Sein Anliegen, den Kriegerhain total zu renovieren, konnte verwirklicht werden - nachdem Bürgermeister Josef Frank, der Hettinger Stadtrat Gerhard Raab und Vorsitzender Karl Kirchgeßner ein stemmbares Finanzpaket schnürten. So konnte im Oktober 1990 die renovierte Gesamtanlage durch Ortspfarrer Peter Schoisengeyer geweiht werden.

Die vielen Bildstöcke und Flurdenkmäler wurden während seiner Amtszeit restauriert, die Heimatstube wurde eingerichtet, die jährliche Altenfeier und auch Altenfahrten hat Karl Kirchgeßner organisiert und durchgeführt. Sein Herz schlug stets für den Heimatverein Hettingen, er hat auch vieles im Stillen geleistet.

All diese großen Leistungen wurden gewürdigt, als Karl Kirchgeßner krankheitsbedingt den Vorsitz im Jahre 1993 abgab: indem der Heimatverein Hettingen ihn zum Ehrenvorsitzenden mit Sitz und Stimme im Vorstand ernannte.

Mit dieser Wegebenennung möchte der Heimatverein Hettingen Karl Kirchgeßner Dank und Anerkennung zollen, der dieses Jahr 85 Jahre alt geworden wäre. So bleibt auch künftigen Generationen der Name eines verdienstvollen Vorsitzenden des Hettinger Heimatvereins erhalten.