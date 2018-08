Buchen. (ar) "Wir kommen nun ins Rentenalter", sagt Albrecht "Ali" Geier. 38 Jahre haben Gitti und Albrecht Geier die Gaststätte "Zum Löwen" in der Vorstadtstraße schon betrieben. Bald soll damit Schluss sein. Eine Ära in Buchen neigt sich dem Ende zu. Das Gasthaus steht zum Verkauf. "Meine Frau und ich werden nun 65 Jahre", begründet der Wirt im Gespräch mit der RNZ diesen Schritt. Bis eine Nachfolgeregelung getroffen ist, führt Familie Geier allerdings die Speisegaststätte in gewohnter Qualität fort.

Die offizielle Eröffnung feierten sie am 1. Mai 1975. Zunächst pachtete Albrecht Geier die Immobilie für rund zwei Jahre, ehe er selbst Eigentümer des traditionsreichen Gebäudes wurde. Das Anwesen erwarb er von Alt-Löwen-Wirt Wilhelm Stetter. "Wir wollten uns selbstständig machen", erläutert Geier die Beweggründe für den damaligen Kauf. Als familiäre und gemütliche Gaststätte wurde es bekannt. In Buchen ist das Traditionsgasthaus mit Wohlfühlcharakter eine feste Größe.

"Was wir erlebt haben, erlebt keiner", betont Geier in Erinnerungen schwelgend. Die Gaststätte "Zum Löwen" ist Schauplatz großer Feste und Feierlichkeiten. Ferner gibt es immer wieder viel Buchener Lokalkolorit an den zahlreichen Stammtischen. So haben sich im Gasthaus "Zum Löwen" schon viele Buchener und Neuhinzugezogene zum geselligen Plausch getroffen, um bei einem Glas Bier oder Wein brandheiße Neuigkeiten auszutauschen. Wenn Albrecht Geier an die "sehr schöne Zeit" zurückdenkt, kommt er ins Schwärmen. Dabei blickt er auch gerne auf die unvergesslichen Momente und Erlebnisse in der Buchener Fasenacht zurück.

Nun steht die Immobilie zum Verkauf. Die Fläche umfasst alleine 530 Quadratmeter. Eine Übernahme des Betriebes ist dabei kurzfristig möglich. "Wir können von heute auf morgen übergeben", erklärt Geier und fügt hinzu: "Jede Nutzung ist denkbar." Im Moment ist das Gebäude noch nicht verkauft - Interessierte können die Immobilie noch erwerben. Für den Fall, dass sie sich nicht bis Ende des Jahres verkaufen lassen sollte, würden die Wirtsleute Gitti und Albrecht "Ali" Geier nur noch mit einem reduzieren Angebot ihr Gasthaus fortführen. Mit Beginn des neuen Jahres würden sie dann vorwiegend für Gesellschaften geöffnet haben, kündigt Geier an. So bleibt nun abzuwarten, wie es mit dem Verkauf des Gebäudes weitergeht.

"Unser Ziel ist, dass unsere Gäste zufrieden sind und sich wohl fühlen", unterstreicht Albrecht Geier - und in den knapp vier Jahrzehnten hat dies Familie Geier erfolgreich praktiziert.