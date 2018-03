Als "Schandfleck" bezeichnete Klaus Kressner das einsturzgefährdete Gebäude in der Walldürner Straße, zwischen "Badischer Hof" und "Ochsen". Hier bestehe dringender Handlungsbedarf. Der Einfluss der Gemeinde sei begrenzt, da sich die Immobilie im Besitz der Familie Walz befindet. Ohne die Bereitschaft der Familie Walz, dort etwas zu unternehmen, seien der Gemeinde die Hände gebunden, sagte Fouquet. Was die Einsturzgefahr angehe, seien seitliche Absperrungen errichtet worden. Helmut Walz sieht sich jedoch nicht in der Pflicht etwas zu unternehmen: Vor Jahren habe er an besagter Stelle ein Gästehaus errichten wollen. Diese Pläne würden jetzt aber nicht mehr verfolgt. Das Hotel "Badischer Hof" stehe schon seit längerem zum Verkauf, und er wolle seinem Nachfolger die Entscheidung überlassen, was mit dem Nebengebäude geschehen soll. rüb/Foto: R. Busch