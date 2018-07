Walldürn. (wg) Wanderer in Walldürns Wälder können sich jetzt nicht mehr verlaufen. Elf neue Schilder weisen den Weg. Der Naturpark "Neckartal-Odenwald" und die Stadt Walldürn haben zusammengelegt und die alte unbrauchbare und nicht mehr lesbare Beschilderung ersetzt. 22 800 Euro kostete die Aktion, wobei 70 Prozent der Naturpark zuschoss. "Für den Tourismus ist die neue Beschilderung eine deutliche Attraktivitätssteigerung", betonte Bürgermeister Günther bei der Vorstellung der neuen Tafeln.

Bürgermeister Günther hielt die neuen Wandertafel insbesondere für den Tourismus besonders wichtig. Die elf neuen Schilder wurden in der Kernstadt und in den Ortsteilen aufgestellt. Gerade der Tourismus verzeichnete in diesem Jahr einen Zuwachs an Buchungen und Anfragen in Walldürn. "Wir müssen auf diesem Sektor ein gutes Bild machen und den Gästen Informationen an Ort und Stelle an die Hand geben", betonte der Bürgermeister.

In Handarbeit angefertigt wurden die hervorragend gestalteten Holztafeln in der Werkstatt des Naturparks Neckar-Odenwald mit Sitz in Eberbach. Aufgabe dieser Tafeln ist es, den Wanderern aus nah und fern bessere Orientierungsmöglichkeiten zu bieten und das Naturverständnis zu stärken. Somit findet man auf den Tafeln also alle Wanderwege und Hinweise, die auch in der Wanderkarte eingetragen sind. Diese Maßnahme wurde erforderlich, da die Witterung den alten Infotafeln stark zugesetzt hatte und eine Reparatur nicht mehr möglich war.

Die elf Wandertafeln stehen in Walldürn: Am Limeswanderweg, der "Beuchertsmühle", dem "Auerberg Weg" , am "Kirschbaum" und am "Schweinpferch" sowie in Altheim, Wettersdorf, Reinhardsachsen, Gottersdorf, Rippberg und Hornbach.

Insgesamt kosten die Tafeln 17 500 Euro. Dazu kommen noch 3 200 Euro für die Aufstellung. Ein Danke sagte der Bürgermeister an den Naturpark, an den den Gemeinderat für die Mittel und an Klaus Schirmer und Tanja Naas für die Mitarbeit bei der Stadt. Klaus Schirmer würdigte indes das unkomplizierte Miteinander mit den Verantwortlichen beim Naturpark.

Die Naturpark-Geschäftsführerin Cordula Samuleit ging von einer "Lebenserwartung" der neuen Wandertafel von zehn bis fünfzehn Jahren aus. Die Tafeln sind aus Massivholzteilen und tragen eine achtfache Lackschicht. Die Veränderungen sind eingearbeitet und die Wege sind alle auf dem neuesten Stand.

In Walldürn, so Bürgermeister Günther, hat man schon die nächste Beschilderung im Visier: die zielorientierte Wanderungsbeschilderung. Auch die Zielwegweisung werde gefördert. Gemeinsam mit den Kommunen werde der Naturpark dieses Projekt ab 2014 im Fokus haben.

Die elf Tafeln auf Walldürner Gemarkung stehen bereits. Bürgermeister Günther, die Naturparkgeschäftsführerin Cordula Samuleit, Margaretha Sauer vom Geopark, Klaus Schirmer und Tanja Naas von der Stadt Walldürn und Hermann Schmitt (Wettersdorf) - er hatte die neue Beschilderung aufgestellt - nahmen dann den Standort "Auerberg Weg" und die neue Tafel in Augenschein. Sie weist dem Wanderer jetzt den Weg.