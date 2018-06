Walldürn. (jam) "Aus dem kleinen Weihnachtsfest im Pfarrhof vor fünf Jahren ist ein ausgewachsener Weihnachtsmarkt geworden." Bei der Eröffnung des "Weihnachtszaubers an der Wallfahrtsbasilika" warf Bürgermeister Markus Günther gestern Abend zunächst einen kurzen Blick zurück zu den Anfängen, bevor er an die Besucher appellierte, sich auf den Moment einzulassen. "Innehalten, schauen, genießen und miteinander reden" - mit allen Sinnen lasse sich an diesem geschichtsträchtigen Platz eine besondere weihnachtliche Atmosphäre wahrnehmen.

So gibt es für die Augen das malerische Ambiente rund um die Basilika und die liebevolle Gestaltung der Stände. Das Gehör erfreuen die weihnachtlichen Konzerte sowie der Auftritt der Trachtenkapelle. Mit verlockenden Düften und herzhaften Aromen lockt dagegen das kulinarische Angebot auf dem Weihnachtsmarkt. Und schließlich warten noch selbst gemachte Kleidung, Deko-Artikel und weitere Geschenkideen darauf, die "Fühlprobe" zu bestehen.

Wie schon in den Jahren zuvor freuten sich die Kinder ganz besonders auf den Nikolaus und seinen Weihnachtsengel, aber auch das Karussell drehte sich gestern bereits fleißig. Heute können die Kleinen dann auch auf den Ponys der Freizeitreiter Link ihre Runden absolvieren.

Das weitere Programm:

> Heute, Samstag: 13 bis 22 Uhr Marktbetrieb rund um die Basilika mit weihnachtlichen Köstlichkeiten und Betrieb des Kinderkarussells.

15 bis 16 Uhr Ponyreiten der Freizeitreiter Link auf dem Wallfahrtsplatz.

14 bis 20 Uhr Elfenbeinmuseum sowie Stadt- und Wallfahrtsmuseum geöffnet. Ab 14 Uhr Kaffee und Kuchen im Pfarrsaal bei der Frauengemeinschaft.

15 Uhr Chor Szentgotthárd im Pfarrsaal. 16 Uhr Nikolaus und Weihnachtsengel besuchen den Weihnachtsmarkt und geben im Pfarrhof die Stiefel für Kinder aus, anschließend weihnachtliche Geschichten an der Krippe mit Claudia Pönicke.

18 Uhr "Meditation und Musik zum Advent" in der Basilika, anschließend Vorabendgottesdienst.

20 bis 21 Uhr Basilika-Führung "Kerzenglanz und Lichterschein" mit Thomas Baunach.

> Morgen, Sonntag: 13 bis 19 Uhr Marktbetrieb rund um die Basilika mit weihnachtlichen Köstlichkeiten und Betrieb des Kinderkarussells.

14 bis 19 Uhr Elfenbeinmuseum sowie Stadt- und Wallfahrtsmuseum geöffnet.

15 Uhr Adventskonzert der Musikschule Walldürn in der Basilika.

15 bis 16 Uhr Ponyreiten der Freizeitreiter Link auf dem Wallfahrtsplatz.

16 Uhr Weihnachtliche Geschichten an der Krippe im Pfarrhof mit Claudia Pönicke.

Ab 14 Uhr Kaffee und Kuchen im Pfarrsaal bei der Frauengemeinschaft.

16.30 bis 17 Uhr Nikolaus und Weihnachtsengel besuchen den Weihnachtsmarkt.