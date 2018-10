Walldürn. Charismatisch, attraktiv, wahnsinnig talentiert und längst keine Newcomerin mehr: In der Schlagerwelt gilt Liane inzwischen als eine feste Größe - dabei startet sie jetzt erst richtig durch. Die sympathische Sängerin steht seit Jahren auf der Bühne und zieht immer mehr Fans mit ihrem zwischen Romantik und Pop gelagerten Schlagersound in den Bann. Nachdem ihre Hits zuletzt flächendeckend und wochenlang die Hörercharts im Radio dominierten und sie Ende 2013 gleich mehrere Preise in Empfang nehmen konnte, meldet sie sich nun mit ihrem neuen Album zurück: "Frei sein" erscheint am heutigen Freitag bei ihrem neuen Label TELAMO.

Dass sich der Titel "Frei sein" je nach Lebenssituation ganz unterschiedlich interpretieren lässt, beweist Liane eindrucksvoll, wenn sie ihre Zuhörer zu einer ausgelassenen Achterbahnfahrt der Gefühle einlädt: Schwungvoll und mit viel Gefühl geht's los, wenn sie die Frage "Liebst du mich noch" stellt und damit eines ihrer Lieblingsthemen anspricht - eine Liebe, die auf der Kippe steht.

Kurz darauf lässt sie ein viel melancholischeres Stück folgen: "Das Schicksal" handelt vom Schlusspunkt einer Beziehung. Schlechte Laune und Trübsal haben jedoch keinen Platz, denn mit "Vielleicht im nächsten Leben" kehren der Schwung und die markanten Gitarren zurück.

"Ich lass nur noch Sonne in mein Herz" ist eine astreine Sommer-Hymne, die nicht nur das Lebensmotto von Liane auf den Punkt bringt, sondern einfach zum Tanzen und Das-Leben-Genießen einlädt: Dieser Song war nicht ohne Grund bereits wochenlang ganz oben in den Hörercharts der großen Sender vertreten!

Danach folgt der wohl gefühlvollste Moment des neuen Albums, wenn Liane mit "Meine Sonne" eine als minimalistisch arrangierte Pop-Ballade verkleidete Liebeserklärung präsentiert. Gegen Ende gibt's noch mehr Schwung ("Du bist da", "Wohin soll ich gehn", "Du bist wie Champagner"), das Titelstück über Freiheitsdrang und geliehenes Glück ("Du wusstest, dass ich frei sein will") und das episch-optimistische "Ich werde wieder fliegen", woraufhin das Album mit der Vorab-Single "Ein Bett aus Sternen" ausklingt.

Die Freiheit und die Liebe, das sind die beiden großen Themen, zu denen Liane auf ihrem von Stefan Pössnicker wunderschön arrangierten Album "Frei sein" immer wieder zurückkehrt: Mal ist es das sorglos-unbeschwerte Lebensgefühl, das ein Liebesabenteuer mit sich bringt - dann wieder das befreiende Gefühl, einen Schlussstrich gezogen zu haben, wo an eine gemeinsame Zukunft so oder so nicht zu denken war. In jedem Fall blickt Liane stets positiv in die Zukunft und liefert mit "Frei sein" ein Album ab, das Geschichten aus dem Leben erzählt.

Nachdem die Senkrechtstarterin aus Walldürn bereits die Single "Ein Bett aus Sternen" bei TELAMO veröffentlicht und damit ihr Gespür für Schlager-Ohrwürmer bewiesen hatte, erscheint nun also ihr erstes Album fürs neue Label. Mit "Frei sein" läutet Liane nun das nächste Kapitel ihrer Karriere ein und definiert modernen Schlagersound, der mal ausgelassen, mal introspektiv, mal mit Pop verwandt und vor allem eingängig Geschichten aus dem Leben erzählt und dabei stets ein unbeschwertes Lebensgefühl vermittelt: So klingt es, frei zu sein.