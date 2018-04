Walldürn. (Sti.) Ein ebenso abwechslungsreiches wie niveauvolles Programm wurde den zahlreichen Besuchern am Donnerstagabend in der Aula der Konrad-von-Dürn-Realschule bei dem unter dem Titel "Rock- und Popmusik" stehenden Themenabends der Städtischen Musikschule geboten. Durch das Programm führte Musikschulleiter Bernd Heß. Ergänzt wurde der Themenabend durch zahlreiche von Schülern der Klassen 4c unter der Anleitung von Rektorin Christina Scheuermann angefertigte "Pop Art"-Bilder, die abgestimmt waren auf die jeweils dargebotenen Musikstücke, sowie durch einen von Schülern der Grundschulklasse 4a präsentierten Tanz.

Das Violin-Ensemble I der Musikschule (Finja Hauk, Nele Keidel, Anastasia Letov, Sophia Peper, Letizia Schäfer, Celina Stumpf, Andreas Wagner) unter Leitung von Jutta Pfeil eröffnete den Reigen der Beiträge mit "Bow Rock" von Peter Wilson/M. Ranger. Dem ließ das Gitarrenensemble (Chiara Ballweg, Ula Duschek, Lea Gramlich, Natalie Holub und Simon Kreis) unter Leitung von Bernhard Trabold "I Feel Good" von James Brown folgen, und im Anschluss brillierte Alina Stumpf aus der Klasse von Gesangslehrerin Nicolasa Mall als Vocal-Solistin mit "A Million Reasons" von Lady Gaga.

Der Themenabend der Städtischen Musikschule Walldürn war ein voller Erfolg - auch Dank der mitwirkenden Grundschüler.

Weiter ging es mit dem Instrumental-Duo Isabell Ritter (Blockflöte)/Ula Duschek (Gitarre), das unter Leitung von Susanne Wütschner den weltbekannten Popsong "Yesterday" zu Gehör brachte, ehe Isabell Ritter als Solistin "Bing Bang" von Daniel Hellbach zu Gehör brachte. Im Anschluss brillierte Thanh Nguyen (Klavier) aus der Klasse von Elvira Jochim mit dem allseits bekannten "The Pink Panther" von Henry Mancini.

Lotte Müssig (Blockflöte) und Sandra Duschek (Klavier) aus den Klassen von Susanne Wütschner und Nina Benke ließen sodann in begeisternder Klangharmonie "Hymn for the Weekend" von "Coldplay" erklingen. Als Gesangssolistin brillierte Lena Trabold mit dem Sarah-Connor-Hit "Wie schön du bist".

Mit ein Höhepunkt stellte der Auftritt des Violin-Ensembles II (Eva Beuchert, Simone Bleifuß, Jessica Brandl, Silvia Duschek, Nele Eisenschmidt, Lisa Löhr, Mina Marschall, Emma Müssig, Valerie Schäfer, Nick Scheuermann, Loreen Trunk, Celine Vath und Justin Weber) unter Leitung von Jutta Pfeil mit "Bright Eyes" von Art Garfunkel dar.

Grandios war sodann der Auftritt der Schüler der Klasse 4a unter Leitung von Katharina Schlenker, die mit ihrer Tanzdarbietung begeisterte. Seine Fortsetzung fand der Abend mit den vom Quer-flötenEnsemble (Mareike Berlinger, Katharina Beuchert, Clara Huber, Anne Westermann) aus der Klasse von Sandra Zaiser präsentierten Pop-Songs "Mama Mia" von "Abba" und "Celebration" von "Kool & the Gang" sowie mit dem von Jonas Farrenkopf aus der Klasse von Thomas Listl auf dem Klavier zelebrierten "Everglow" von "Coldplay".

Als vorletzter Programmpunkt gefiel die Band "Namenlos" (Paul Hott-mann/Schlagzeug, Lena Trabold/Gesang, John Mark Fieger/Bass, Robert Hottmann/Gitarre, Bernhard Trabold/E-Gitarre) das Stück "Sultans of Swing" der "Dire Straits". Abschließender Höhepunkt war der Auftritt der Band "Space heist" (Robert Hottmann/Gitarre und Gesang, Paul Hottmann/Schlagzeug, Manuel Hottmann/Bass, David Heinz/Gitarre, Sascha Rickert/Klavier und Gesang, Katharina Wagner/Gesang) unter der Leitung von Thomas Listl mit "Shape of you" von Ed Sheeran.

Der lang anhaltende Schlussapplaus war der Lohn für die mitreißenden Beiträge der Musiker und Sänger. Musikschulleiter Bernd Heß dankte zum Schluss allen Mitwirkenden, den Musiklehrern und nicht zuletzt der Klasse 4c der Grundschule für die Beiträge.