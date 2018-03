Im Kindergarten St. Georg soll es bald eine dritte Kleinkindgruppe geben. Unser Foto zeigt die Erzieherinnen Nadine Kaiser-Schinnagel (l.) und Astrid Mairon mit den Kindern der ersten Gruppe für Ein- bis Dreijährige in St. Georg, die es seit Februar 2010 gibt. Foto: Busch

Walldürn. (Sti.) Zu einer öffentlichen Pfarrgemeindesitzung fanden sich die Mitglieder des Pfarrgemeinderates der Katholischen Pfarrgemeinde St. Georg Walldürn am Mittwochabend in der Klause des Gemeindehauses ein.

Nach der Begrüßung durch den Pfarrgemeinderatsvorsitzenden Wolfgang Eisenhauer und einem von Clemens Hefner vorgetragenen geistlichen Impuls teilte Helmut Hotzy als Sprecher des Stiftungsrats mit, dass der neben dem hauptamtlichen Mesner Markus Weigand bisher ebenfalls als Mesner fungierende Thomas Baunach auf eigenen Wunsch ausgeschieden ist und diese Aufgabe von Ralf Meixner übernommen wird.

Eine Ersatzbeschaffung für den bisherigen Bus der Pfarrei wird im Hinblick auf die Neuorganisation der Pfarreien in der Erzdiözese bis 2015 zurückgestellt. Das bisherige Hausmeisterfahrzeug wird verkauft, da es nicht mehr benötigt wird. Bezüglich des im nächsten Jahr erforderlichen Austauschs von Server und Computer im Pfarramt will man Angebote einholen. Es wird mit Kosten von ca. 10.000 Euro gerechnet. Auf dem Sektor "Bauwesen" erfolgte eine Mängelbeseitigung am Pfarrhaus (Außenputz), und im Kindergarten St. Marien wurde Dank einer Elterninitiative eine zweite Spielebene geschaffen.

In einem kurzen Rückblick auf das Haushaltsjahr 2013 ging Hotzy auf die wichtigsten Maßnahmen ein: Außenanlage St. Marienkirche und Kindergarten St. Marien (ca. 56.000 Euro); neue Kleinkindergruppe Kindergarten St. Marien (43.000 Euro); Abschluss neuer Betriebsverträge mit der Stadt (89 Prozent Kommunalzuschuss statt bisher 86 Prozent); Neubesetzung der Leiterstelle des Kindergartens "St. Marien" mit Monique Jonasch als neue Leiterin.

Ausblickend auf die Jahre 2014 und 2015 nannte Hotzy als Aufgabenschwerpunkte die Einrichtung einer weiteren Kleinkindgruppe im Kindergarten St. Georg (Gesamtkosten ca. 100.000 Euro, von denen der Bund ca. 70.000, die Stadt ca. 20.000 und die Kirchengemeinde ca. 10.000 Euro übernehmen müsste) und die Sanierung von Wallfahrtsplatz (Stützmauer, Weg hin zur Sandgasse) und Glockenstuhl Basilika (Kosten ca. 50.000 Euro). Ferner steht zum 1 Januar 2015 die Bildung der Großkirchengemeinde als neue Körperschaft an. Dringend erforderlich sei zudem auch die Generalsanierung des Kindergartens "St. Marien" (Heizung, Dach).

Pfarrgemeinderatsvorsitzender Eisenhauer informierte über die Sitzung des Gemeinsamen Ausschusses, und Heike Kreis als Sprecherin des Festausschusses informierte über den Verlauf des Pfarr- und Kirchweihfest, wobei sie sich sehr zufrieden zeigte über die Besucherfrequenz an allen drei Veranstaltungstagen. Ihr Dank galt allen Helfern, Sponsoren und Kuchenspendern. Der Reinerlös in Höhe von ca. 3500 Euro kommt der Sanierung des Pfarrhauses zu Gute.

Hinsichtlich der Entwicklung der Pastoralkonzeption der Seelsorgeeinheit (SE) wird derzeit eine Situationsanalyse erstellt. Für alle Pfarrgemeinderatmitglieder der SE findet am 25. Januar ein Klausurtag im Pfarrheim statt. eingeladen. Mit Wirkung zum 1. Januar 2015 werden alle Kirchengemeinden der SE dann rechtlich in der Kirchengemeinde Walldürn zusammengefasst. Der Name der Kirchengemeinde Walldürn ist dann "Seelsorgeeinheit Walldürn".

Pfarrgemeinderatsvorsitzender Eisenhauer gab Veranstaltungstermine bekannt: 30. März um 18 Uhr Konzert "Gospel & More" mit dem Walldürner Singkreis in der Kirche St. Marien, 28. Mai ab 21 Uhr "Nacht der Lichter" in der Basilika , 1. Juni Jubiläum "50 Jahre Grundsteinlegung Kirche St. Marien", 7. Juni Motorradwallfahrt, 9. Juni Pferdewallfahrt; 15. Juni bis 13. Juli Hauptwallfahrtszeit "Zum Heiligen Blut", 18. bis 20. Juni Wallfahrt nach Dettelbach, 13. September Fahrradwallfahrt, 19. bis 21. September Reisemobilwallfahrt, 28. September Kolpingwallfahrt, 21./22. November Firmung mit Weihbischof Klug.

Stadtpfarrer Josef Bregula teilte mit, dass Pater Slawomir Klein nach der Erlangung des Doktor-Titels 2014 ein Pausenjahr einlegen wird. Er geht zur Erholung und zur Weiterentwicklung seines Doktor-Titels für ein Jahr nach Wien. In diesem Zeitraum wird das Franziskaner-Kloster mit Ausnahme der Hauptwallfahrtszeit nur mit drei Patres besetzt sein. Während der Wallfahrt wird Pater Dr. Robert Zbieranski seinen Dienst in Walldürn versehen.