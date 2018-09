Massenandrang herrscht täglich in den Pausen in der Cafeteria der Frankenlandschule, die von 35 Schülern und fünf Lehrern betrieben wird.

Walldürn. (Wd) Der Begriff Schule hat für fast jeden Menschen eine andere Bedeutung, je nachdem, welche Erfahrungen man dort eben gemacht hat. Um so wichtiger ist es, den Lernort Schule für Schüler mit Leben und ganz persönlichen positiven Erfahrungen zu füllen. Diesen Weg geht die Frankenlandschule gezielt mit ihrer Juniorfirma "Seal" (Sell and learn), was so viel heißt wie verkaufen und lernen. In einem für Baden-Württemberg wohl einmaligen Modell betreiben 35 Schüler des Berufskollegs tagtäglich mit fünf Lehrkräften eine Cafeteria, die vom überwiegenden Teil der 800 Schüler auch gerne genutzt wird, wie Schulleiterin Felizitas Zürn erklärt.

Dahinter steht natürlich ein beispielhaftes Engagement der beteiligten Lehrer und Schüler. Bereits morgens um 6 Uhr ist Lehrerin Marianne Baier vor Ort. Sie nimmt die Schülereinteilungen vor, erledigt den Wareneinkauf, ist für die Koordination zuständig und übernimmt zusätzlich alle "Morgendienste". Die Lebensmittel kommen seit Anbeginn von einem örtlichen Bäcker und einem Metzger, denn der qualitative Anspruch ist hoch. "Wir haben ein preisgünstiges, gesundes und gutes Angebot", versichert die Schulleiterin.

Der Verkauf in der Cafeteria läuft ausschließlich über die Schüler. So haben alle 800 Schüler die Möglichkeit, jeden Tag vor der ersten Schulstunde zu frühstücken. Die Cafeteria ist täglich geöffnet von 7.15 bis 7.55 Uhr, von 9.25 bis 9.45, von 11.15 bis 11.30 und von 13 bis 13.30 Uhr. Kein Wunder, dass die Cafeteria zum beliebten sozialen Treffpunkt und zur Infobörse der Schüler geworden ist. So teilen die Schüler ihre Sorgen und Nöte in ungezwungener Atmosphäre mit und die Lehrer erleben die Schüler von einer ganz anderen Seite.

Die Frequenz ist entsprechend. Und die Schüler sind zufrieden. Von dem Gewinn, der bei den moderaten Preisen übrig bleibt, können Dinge angeschafft werden, die über den normalen Schuletat nicht möglich sind, so etwa ein Schlagzeug fürs Schulorchester. Dabei hat man im Jahr 2008, weiß Mitinitiator Werner Hefner, finanziell fast bei null angefangen und rund 100 000 Euro über Kredite finanziert. Die Investitionen aber haben sich gelohnt und konnten schon zurückgezahlt werden konnten. Unterstützung kam auch vom Landkreis als Schulträger, von Sponsoren und vom Förderverein.

Doch die 35 Schüler des Berufskollegs des Cafeteriateams sind natürlich entsprechend gefordert. Unterrichtsziel ist die Stärkung der beruflichen Handlungskompetenz durch die praktische Umsetzung der Unterrichtsinhalte. Wichtig ist der Erwerb von Schlüsselqualifikationen bei der Tätigkeit wie Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit, Genauigkeit, Teamfähigkeit, Selbstständigkeit, Ehrlichkeit, Kommunikations- und Konfliktfähigkeit, Belastbarkeit, Organisationsfähigkeit, Verantwortungsbewusstsein, Eigeninitiative und Sozialkompetenz, eben genau jene Dinge, die von künftigen Arbeitgebern später auch eingefordert werden. Das bestätigt auch die ehemalige Jufi-Schülerin Ayleen Doth. Die Unternehmen sehen das Engagement gerne.

Der Lohn der Arbeit steht dann im Arbeitszeugnis, das die Schüler nach 20 Wochen Dienst in den fünf Modulen im Schuljahr erhalten. "Wir leisten mehr als nur Brötchen schmieren", erklärt Ayleen Doth. Doch es mache mehr Spaß als trockener Unterricht und die Schüler erhalten einen praktischen Einblick in den kaufmännischen Bereich. "An der Jufi ist gut, dass man nicht nur Theorieunterricht hat, sondern auch Gelerntes in die Praxis umsetzen kann. Man bekommt Einblicke in die Buchhaltung, verknüpft die theoretisch erlernten Lerninhalte mit betrieblichen Situationenen, lernt real zu kalkulieren und zu planen, da wir die Getränkebestellung selbst durchgeführt haben und natürlich immer genug da sein muss".

So ist der Betrieb der Cafeteria praktischer Unterricht, aufgeteilt in die fünf Praxismodule Kasse, Buchführung, Automaten, Marketing und Service. Jeder Schüler durchläuft jedes Modul und hat damit einen kompletten Geschäftsprozess auch praktisch umgesetzt. Von der Bestellung und Lagerverwaltung über die Buchführungsabteilung bis hin zum Pausenverkauf und der Bestückung der Automaten werden somit kaufmännische Tätigkeiten und berufliche Kenntnisse erworben. Das Modul Marketing zielt auf projektbezogenes Arbeiten ab, jedes Modul dabei auf die praktische Umsetzung der im Unterricht erlernten Theorie.

"Eine ganz andere Art von Unterricht" meint Sebastian Welzenbach und sein Kollege Werner Hefner ergänzt "Unser Modell ist in dieser Form einmalig in Baden-Württemberg, zumal die tägliche Umsetzung einen enormen Einsatz an persönlichem Engagement erfordert". Joachim Kassung verdeutlicht, dass die Juniorfirma für hohe Qualität der angebotenen Waren steht. Da es keine Zuschüsse gebe, stehe man ständig unter dem Druck, kostendeckend zu arbeiten und durch immer wieder neue Ideen den Umsatz zu sichern und die Kunden zufriedenzustellen, ergänzt Mona Frisch.

Die Schulgemeinschaft profitiert durch die preisgünstige und individuelle Versorgung der Schüler und Lehrer mit gesunder Kost. Klar ist, dass sich der Wohlfühlfaktor an der Schule und die Identifikation mit der Schule steigert. So gilt die Juniorfirma nicht nur als soziale Anlaufstelle, sie ist ein beliebter Treffpunkt.