Walldürn. (Sti.) Nach dem großartigen Erfolg im vergangenen Jahr wurde die Walldürner Innenstadt nun zum zweiten Mal zur großen Partyzone. In einer Neuauflage traten am Samstagabend beim 2. Walldürner Musikfestival "Nightgroove" 17 hochkarätige Bands und Musikgruppen aus ganz Deutschland in 16 Lokalen, Kneipen, Bistros, in der Backstube Müssig und im Kolpingheim sowie bei einer Open-Air-Veranstaltung auf dem Schlossplatz mit einem äußerst attraktiven und sehr abwechslungsreichen Programm auf, das begeisterte und das ca. 2300 Gäste aus nah und fern an lockte.

Sich bei, mit und durch die Musik unbeschwert und bester Laune durch diesen Samstagabend, ja teilweise sogar bis hinein in die frühen Morgenstunden des Sonntag treiben zu lassen, war für die meisten Gäste ein pures Vergnügen, zumal das musikalische Spektrum besonders breit war und von Blues, Jazz, Rock bis hin zu italienischem Pop, Latino-Klängen und kernigem House reichte.

Seinen Auftakt nahm das Musikfestival am Samstagabend mit der Open-Air-Veranstaltung auf dem Schlossplatz. Wer dann zum offiziellen Ende gegen 2 Uhr noch nicht genug hatte, der konnte danach dann noch im Anschluss die SWR3-Clubparty im Jugend- und Kulturzentrum "Alter Schlachthof" besuchen und dort noch zünftig weiterfeiern.

Allerorts begeisterten die mitwirkenden Bands mit ihrem Sound: So "Rascal" und "McLane" mit ihrer Country Musik auf der Open-Air-Bühne, die Gruppe "Lucky 13" mit Rock’n’Roll und Rockabilly in der Backstube Müssig, die Band "The Bloody Chickenheads" mit schnörkelloser, handgemachter Rockmusik in "Bingos BaBe Lounge", die "2 Fools" mit ihren akustischen Coversongs im "City Imbisstro", die Gruppe "Online acoustic lounge" mit unplugged Rock- und Popsongs im Eiscafe "Azzuro", die Band "Birdland" mit Funk und Jazz in der Galerie "FürWahr", die Gruppe "Hiptown" mit Rock, Funk, Soul und Disco-Hits im Gasthof "Zum Hirsch", die "JamSlams" mit Bluesrock, Poprock und Rock Classics im Kolpingheim, die "2-Plugged" mit Rock-Klassikern und Pop im Museum "Zeit(T)räume", die Band "Black Shuck" mit frisch verpackten Rockklassikern in "Nikos Pub", die Gruppe "Chamäleon" mit heißen Tanzhits im Gasthof "Zum Ritter/Akropolis", die "Eazys" mit Partymusik in "Rolfs Bistro", die Gruppe "Musica e" mit Eros-Ramazzotti-Cover und italienischer Pop- und Rockmusik im Lokal "Sale e Pepe", die Band "Idiots in the Crowd" mit Folk-Rock im Gasthaus "Zum Burgtörle" sowie die beiden Gruppen "Last Train" und "Fastakustik" mit akustischen Balladen und Oldies im Weinkeller und in der Bar des Hotel-Landgasthofes "Zum Riesen".

Allerorts wurde bei bester Party-Stimmung bis in die späten Nachtstunden hinein gegroovt, und immer wieder war es auch faszinierend, zu beobachten, wie sich Besuchergruppen auf dem Weg zu den einzelnen Lokalitäten begegneten und sich in bester Stimmung über ihre Erlebnisse in den bislang schon besuchten Lokalen austauschten.

So war Walldürn wieder unstrittig die musikalische Hauptstadt im Neckar-Odenwald-Kreis!

Info: Die 3. "Nightgroove" findet am 15. Oktober 2016 statt.