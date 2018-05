Walldürn. (wg) Die Wallfahrtsstadt wählt morgen einen neuen Bürgermeister, und die Bürger stellen die Weichen für die nächsten acht Jahre. Nur wer zur Wahl geht, kann Weichen stellen. Daheim zu bleiben, ist die schlechteste Alternative. Drei Kandidaten - Amtsinhaber Markus Günther, Michael Franzen und Markus Kreis - stellen sich dem Votum der Bürger. Die RNZ hat allen drei Kandidaten kurz vor Schluss noch drei Fragen gestellt.

Am Sonntag, 5. Juli, ist gewählt, wer mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen erhalten hat. Entfällt auf keinen Bewerber mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen, so findet eine Neuwahl statt, bei der auch neue Bewerber zugelassen sind. Eine mögliche Neuwahl wurde auf Sonntag, 19. Juli, angesetzt.

Für die am Sonntag, 5. Juli, stattfindende Bürgermeisterwahl können bei plötzlicher Erkrankung zusätzlich heute, Samstag, von 10 bis 12 Uhr und am Wahlsonntag, 5. Juli, von 8 bis 15 Uhr durch das Städtische Wahlamt, Verwaltungsgebäude Burgstraße 3, Briefwahlunterlagen ausgestellt werden.

Der Wahlbrief muss spätestens am 5. Juli bis zum Ende der Wahlzeit (18 Uhr) eingehen. Sonderleerungen der Briefkästen finden am Wahlsonntag nicht statt.

> Weshalb sollten die Wähler bei ihrem Namen ein Kreuzchen machen?

G ü n t h e r: Jeder Bürger sollte auf jeden Fall wählen gehen. In den letzten acht Jahren wurde gezeigt, dass sich in Walldürn etwas bewegen lässt, und das soll auch in den nächsten acht Jahren so sein.

F r a n z e n: Ich bin der geeignete Bürgermeister, weil ich der Garant für Zielstrebigkeit, Kompetenz und Bürgernähe bin.

K r e i s: Mir ist es wichtig, dass Walldürn sich zu einer Stadt zum Wohlfühlen für alle Einwohner entwickelt, und deshalb rufe ich alle Wahlberechtigten dazu auf, mitzugestalten und wenn es nur in Form eines Kreuzchen ist.

> Gesetzt den Fall, Sie gewinnen die Wahl. Was wird Ihre erste Amtshandlung sein?

G ü n t h e r: Es ist eine dringliche Aufgabe, die ärztliche Versorgung in der Stadt Walldürn langfristig zukunftsfähig auszurichten.

F r a n z e n: Meine erste Amtshandlung wird sein, eine Personalversammlung durchzuführen, um den Beschäftigten meine Vorstellung einer effektiven und nachhaltigen Zusammenarbeit darzulegen.

K r e i s: Ich würde gemeinsam mit dem Gemeinderat und allen interessierten Bürgern eine Liste erarbeiten, was sich alles ändern soll und dann direkt mit Punkt eins loslegen.

> Was machen Sie am Sonntag um 20 Uhr, wenn die Stimmen ausgezählt sind?

G ü n t h e r: Ich hoffe feiern - mit Freunden, Unterstützern und den Walldürner Bürgern und Bürgerinnen.

F r a n z e n: Ich werde mit meinem Team zusammensitzen und feiern sowie den Wahlkampf Revue passieren lassen.

K r e i s: Auf jeden Fall werde ich erst einmal mit meiner Familie, Freunden und Helfern zusammen feiern, denn dieser Wahlkampf hat mir große Freude bereitet und ist schon jetzt ein Riesenerfolg. Ich bin überwältigt von den vielen positiven Reaktionen und Zusprachen der Mitbürgerinnen und Mitbürger. Danach werde ich mich wieder meinen Aufgaben widmen und mich weiterhin für Walldürn einsetzen - und sofern es die Bürgerinnen und Bürger wünschen, gerne auch als Bürgermeister.