Walldürn. (wg) Die "Gesplittete Abwassergebühr" war zwei Jahre im Gemeinderat ein Thema. Jetzt stellte der Rat die letzten Weichen. Im Oktober werden die ersten Bescheide versandt. Von den im März 2012 verschickten Erhebungsbogen wurde eine "Rücklaufquote" von 88,8 Prozent aller Grundstücke (4181 aus 4707) und 89,2 Prozent aller Eigentümer (4590 aus 5147) bis zum Abschluss der Erhebungen Mitte Juli 2012 festgestellt. Keine Rückläufer gingen von 557 Eigentümern für 526 Grundstücke ein, stelle Stadtkämmerer Hammerich fest. "Mit den Arbeiten liegen wir im Zeitplan", nachte er deutlich.

Bewährt habe sich die Einrichtung des "GAG-Sonderteams" mit Nickel Pfeiffer, Iris Geiger-Seitz und zeitweise Andrea Berberich. "Im laufenden Betrieb wäre es unmöglich gewesen, die zahlreichen Bürgeranfragen und Korrekturen zu bearbeiten.

Seit Mitte Juli 2012 wurden die Datenbankauswertungen aus den Erhebungsbögen mit den vorhandenen Kundenstammdaten bei den Stadtwerken) abgeglichen sowie neue Fälle im System der Stadtwerke angelegt. Aus Kostengründen wird dies ebenfalls durch städtische Bedienstete (Iris Geiger-Seitz und Kirstin Kuhn-Weidner) erledigt.

Nach Erlass der neuen Abwassersatzung mit den geänderten Gebührensätzen für die Jahre 2010 und 2011 sollen dann im Oktober 2012 die entsprechenden Änderungsbescheide für Schmutz- und Niederschlagswasser versandt werden. Den Änderungsbescheiden liegt dann ein Erläuterungsblatt sowie ein Änderungsbogen bei, auf dem Bürger Veränderungen an ihrer versiegelten Fläche durch Entsiegelungsmaßnahmen, Versiegelungen oder auch Anrechnungen von Zisternen mitteilen können.

Die Abwassergebühren für 2012 werden bei den Vorauszahlungen (monatliche Pauschalen) nicht angepasst. Hier erfolgt die Abrechnung mit den Korrekturen bei der Schmutzwasser- und der Nachberechnung der Niederschlagswassergebühr mit der Jahresendabrechnung der Stadtwerke für 2012 Ende Januar 2013.

Zwar wurde mit einer Rücklaufquote von 87 Prozent im Selbstauskunftsverfahren ein hohes Maß an Flächensicherheit erreicht. Jedoch könne nicht ausgeschlossen werden, dass bei den übrigen 13 Prozent (etwa 600 Fälle) sich für die Zukunft geringere versiegelte Flächen ergeben. Auch die Entsiegelungs- bzw. Abkoppelungsintensität (etwa bei landwirtschaftlichen Grundstücken) kann nur schwer eingeschätzt werden. Daher sei es nicht auszuschließen, dass sich der Gemeinderat in absehbarer Zeit mit einer Nachkalkulation bzw. Neukalkulation für die Folgejahre beschäftigen müsse.

Die Abwassergebühr beträgt derzeit 3,10 Euro/m³. Die künftige Schmutzwassergebühr wird deutlich niedriger ausfallen. Hinzu kommt allerdings die Niederschlagswassergebühr für die versiegelten Flächen. Im Ergebnis werden Grundstücke und Gebäude mit großen versiegelten Flächen (Industrie, Gewerbe, Stadt, Kirche usw.) und nicht übermäßigem Frischwasserverbrauch in der Summe tendenziell mehr Abwassergebühren zu bezahlen haben als bisher. Mehrfamilienhäuser werden aufgrund der reduzierten Schmutzwassergebühr eine Entlastung erfahren. Einfamilien-, Doppel- und auch Reihenhäuser werden in etwa in der Summe durch die neue Gebühr weder belastet noch entlastet werden. Für den städtischen Haushalt wird die Mehrbelastung voraussichtlich im fünfstelligen Bereich liegen. "Wir schätzen rund 100.000 Euro mehr", sagte Kämmerer Hammerich im Gemeinderat.

Die jetzt für Walldürn ermittelte Niederschlagswassergebühr (0,23 Euro/m ² und ab 2013 von 0,28 Euro/m ² ) liegt deutlich unter dem Landesdurchschnitt von 0,52 Euro/m ². Den vorgeschlagenen dreijährigen und einjährigem Kalkulationszeitraum der Gebührenkalkulation von 2010 bis 2012 sowie 2013 stimmte der Gemeinderat einstimmig zu. Die ausgleichpflichtigen Überdeckungen der Abwasserbeseitigung aus Vorjahre) werden im Kalkulationszeitraum 2010 bis 2012 zum Ausgleich eingestellt

Auf der Grundlage dieser Gebührenkalkulation werden die Abwassergebühren wie folgt geändert: Rückwirkend für den Zeitraum 2010 bis 2012 Schmutzwasser 2,27 Euro/m³ Frischwasser Niederschlagswasser 0,23 Euro/m ² überbaute und befestigte Fläche. Für 2013 Schmutzwasser 2,63 Euro/m³ Frischwasser Niederschlagswasser 0,28 Euro/m ² überbaute und befestigte Fläche. Eine bei der Beschlussfassung der Gebührensätze vorgenommene Abrundung der Gebührenobergrenze hat eine zunächst in Kauf genommene Kostenunterdeckung zur Folge.

Der Gemeinderat behält sich vor, diese Kostenunterdeckung zu einem späteren Zeitpunkt innerhalb der fünfjährigen Ausgleichsfrist auszugleichen. Ferner beschloss der Rat - bei einer Gegenstimme - eine neue Abwassersatzung und erließ einstimmig eine neue Wasserversorgungssatzung.

In der Sitzung am Montag gab der Rat "grünes Licht" für die Übernahme von 70 Prozent der Kosten für Investitionsmaßnahmen im evangelischen Kindergarten. Die Mittel sind im Haushaltsplan 2013 vorzusehen. Die voraussichtlichen Kosten der Investition belaufen sich auf 27.300 Euro. Für Kinder ab zwei Jahren muss eine Wickelmöglichkeit mit Waschbecken geschaffen werden. Das Bad muss renoviert werden. Investitionen stehen ferner im Küchenbereich an. Dort sollen eine neue Spülmaschine, ein Kühlschrank und eine neue Küchenzeile angeschafft werden. Ferner stehen im Kindergarten auch kleinere Sanierungsarbeiten an.