So kennt man ihn, so liebt man ihn: Stefan Müller-Ruppert als ausdrucksstarker Rezitator am Freitagabend im Restaurant "Goldschmitts". Foto: Adrian Brosch

Walldürn. (adb) Liebevoll dekorierte Tische sowie erlesene kulinarische und literarische Kostbarkeiten - letztere von und mit Stefan Müller-Ruppert - genoss das Publikum beim ausverkauften "literarischen 4-Gänge-Menü", das unter dem Leitsatz "Hör’ zu und ess’ was" am Freitag im Restaurant "Goldschmitts" stattfand.

Mit Mathias Claudius’ Gedicht über einen "rechten Mann" namens Winter, der zwar alles Warme verabscheut, aber dafür dem Frühling Platz macht, gewann Müller-Ruppert die Ohren der Gäste für sich und leitete gleich über zu einer besonderen Verkündigung nach Franz Hohler: Kurz vor Weihnachten telefoniert ein Zugfahrgast so laut, dass das ganze Abteil die "Schrecknisse des Alltags" mitbekommt. Das Blatt wendet sich, als die uralte Botschaft von der Geburt eines Kindes die Runde macht - und alle Reisenden freuen sich darüber.

Zünftigen Humor, aber auch eine sozialkritische Botschaft beinhalteten Christine Nöstlingers Gedanken über "Weihnachtsgaben im Rückblick". Es ist schließlich Jahr für Jahr spannend: Wurden die geheimen Wünsche oder die Nerven des schlechten Geschmacks getroffen? Der schweinsrosa Morgenmantel oder das extrascharfe Supertiefkühlkost-Sägemesser jedenfalls erfreuen eine gewisse "Frustrationstoleranz".

Den Zusammenhang von "Weihrauch, Myrrhe und Ziegenkäse" erklärte gleichnamige Geschichte eines unbekannten Verfassers, bevor Stefan Müller-Ruppert mit den Zeilen der Judith Pinnow über das "Weihnachtsessen" einen humorigen Höhepunkt des Abends erreichte. Hier stellte sich die Frage, wieso ein "richtiges Weihnachtsessen" im gesellschaftlich diktierten Sinne von Gänsen, Rotkohl und Klößen denn sein muss, wenn es einem doch nicht schmeckt. An den Festtagen sollte man doch ausschließlich essen, was man schätzt - selbst wenn es die Plätzchen aus Fertigteig sind!

Um Karl-Heinz und seine elektrische Eisenbahn auf der Strecke von Idar-Oberstein nach Bethlehem drehte sich die Moritat vom "Holden Knaben im Püree" nach Günter Frohrath. Karl-Heinz und Monika verbrachten Weihnachten an der Modellbahn und beluden die Wagen mit Sauerkraut und Püree, bis es im Tunnel knallte: Die Züge stießen zusammen! Doch auch wenn die Krippenfiguren im Püree lagen, ließ man sich die Weihnachtsfreude nicht nehmen ...

Heinrich Waggerls Beobachtungen über die nach heutigen Maßstäben karge, aber doch friedvolle und gemütliche Weihnachtsfeier im 19. Jahrhundert mündete in Erklärungen über die Christtagsbräuche in Schlesien mit "Schlesischem Himmelreich", Frankfurter Kranz und einem glitschigen Karpfen auf der Butterplatte. Viel zu lachen hatte das Publikum dann bei den Zungenbrechern, die "der Müller-Ruppert" als Wortakrobat alter Schule in Perfektion vortrug: Da war die Rede von Gotthilf Fischers Traum von 12.000 Bässen und Tenören, die auf der Hohen Venn "Stille Nacht" singen, ehe der Saal im Lachen versank.

Ein Gedicht von Johann Peter Hebel brach mit der neuzeitlichen These, verhältnismäßig warme Winter seien eine Begleiterscheinung des Klimawandels: Allein bis 1806 wurden 28 relativ milde Winter verzeichnet; ebenso gingen besonders frostige Tage in die Annalen ein. Ein Winter zeigte sich mit bis zu 30 Grad Minus gar so erbarmungslos, dass er einen braven Familienvater in den Wahnsinn und in die "Geschlossene" trieb - die eigentlich tragische Geschichte war allerdings nicht zuletzt durch die Adaption von Stefan Müller-Ruppert ein Frontalangriff auf die Lachmuskeln.

Gewiss durften kurz vor dem ersten Advent auch Beiträge zu weihnachtlichen Genussmitteln nicht fehlen: Auf das Gespräch zwischen Butter, Mehl, Quark und Backpulver, die sich nach dem Motto "gemeinsam sind wir stark" zu einem wohlschmeckenden Gebäck zusammentun, folgten die "wahre Geschichte des Dresdner Christstollens" sowie Daniel Glattauers herzliche Abhandlung über Vanillekipferl, bei der Müller-Ruppert im Wiener Dialekt glänzte.

Im weitesten Sinne blieb er beim letzten Beitrag im "bayrischen" Sprachraum: Aus dem Fundus des Würzburger Autoren Josef Erlitzer sorgte das im tiefen Mainfränkisch dargebotene Gedicht über einen selbstgebastelten elektrischen Christbaumständer zwar in einer fränkischen Familie für Chaos - aber für gute Laune und adventliche Stimmung im "Goldschmitts". Dazu passte das feine Dessert in Form von Christstollenparfait perfekt.