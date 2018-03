Von Rainer Wagner

Walldürn. Dem Walldürner Stadtbus droht 2014 das Aus. Mit der Mehrheit von zwei Stimmen lehnte der Gemeinderat am Montag die erneute Ausschreibung der Stadtlinie im Verbund mit dem VRN ab. Das Argument: die Kosten seien nicht mit dem Haushalt der Stadt zu vereinbaren. Erste Schätzungen sprechen von 30 000 Euro Zuschuss im Jahr. Bei vier Jahren Laufzeit also: 120 000 Euro.

Eine Alternative gibt es noch. Die Verwaltung muss jetzt ausloten, wie bestehende Linien- vielleicht auch mit einer Ausweitung der Serviceleistungen - ein Angebot für die rund 18 185 Nutzer bringen könnten. Stadtverwaltungsrat Helmut Hotzy brachte es auf den Punkt: "Dies wird nicht mit einer Stadtbuslinie zu vergleichen sein". Und über die Kosten für die Stadt wurde da auch noch kein reiner Wein eingeschenkt.

Hintergrund Aus den Gemeinderat Eine offene Gesprächsrunde mit jugendlichen Bürgern zwischen 15 und 25 Jahren will Gemeinderätin Ramona Paar etablieren. Der Treff sollte regelmäßig und offen zwei- bis dreimal im Jahr sein. Zum Ausbau der Buchener Straße gehört eine Durchpressung der Straße und des Bahnkörpers zur Verlegung von Kanalrohren im Anschluss an das bereits fertiggestellte Stück nach der [+] Lesen Sie mehr Aus den Gemeinderat Eine offene Gesprächsrunde mit jugendlichen Bürgern zwischen 15 und 25 Jahren will Gemeinderätin Ramona Paar etablieren. Der Treff sollte regelmäßig und offen zwei- bis dreimal im Jahr sein. Zum Ausbau der Buchener Straße gehört eine Durchpressung der Straße und des Bahnkörpers zur Verlegung von Kanalrohren im Anschluss an das bereits fertiggestellte Stück nach der Esso-Tankstelle. Die Kosten für die Maßnahme liegen nach einem Angebot der Firma Krippner (Kleinheubach) bei 156 287 Euro. Der Rat erteilte den Zuschlag. Die Maßnahme ist im Etat finanziert. Für die Kommunalwahlen 2014 etablierte der Walldürner Rat folgenden Gemeindewahlausschuss: Vorsitzender: Stadtverwaltungsrat Helmut Hotzy (Stellvertreter: Michael Teichmann), Beisitzer: Ursula Schell (Sascha Dörr), Beisitzer: Ann-Christin Heeger (Schriftführerin) und Stellvertreter: Susanne Gehrig (stellvertretende Schriftführerin). An diesem Wahlsonntag werden das Europa-Parlament, der Gemeinderat, der Kreistag und die Ortschaftsräte gewählt.

Alle vier Jahre das gleiche Thema: Stadtbus Ja oder Nein. Diesmal war es knapp, aber beim Stadtbus tritt 2014 der Gemeinderat auf die Bremse. Keine Ausschreibung, kein Stadtbus, kein umfassendes Angebot. Bis zum Fahrplanwechsel im Juni 2014 wird die Verkehrsbedienung der Linie durch die Firma Heinrich Gehrig (Walldürn) noch gesichert sein, dann wird der bei vielen lieb gewonnene Bus nicht mehr starten.

Die Stadtbuslinie muss in den Tarifverbund des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar (VRN) integriert sein. Der von Walldürn zu leistende Zuschuss für den Vertragszeitraum 2010 bis 2014 beträgt 58 580 Euro zuzüglich einer Nachzahlung wegen rückläufiger Fahrgastzahlen für das letzte 11 631 Euro (insgesamt: 70 212 Euro / jährlich: 17 553 Euro).

Aufgrund einer Fahrgastzählung ist im Falle eines Weiterbetriebs der Stadtbuslinie über das Jahr 2014 hinaus ein wesentlich höherer kommunaler Zuschuss (plus 65 Prozent ) erforderlich (rund 120 000 Euro) für einen Vertragszeitraum von vier Jahren ( jährlich: 30 000). In dieser Kostenschätzung sind noch nicht die gegenüber dem Basisjahr 2010 gestiegenen Lohn- und Energiekosten eingerechnet. Die Fahrgastzahlen lagen 2006 noch bei rund 26 300 Nutzern, während es 2012 nur noch 18 185 gewesen waren. Einen "gewissen Ersatz" könne die Nutzung vorhandener Linien bringen", betonte Helmut Hotzy bei der Vorstellung der Ist-Situation. "Es wird aber nie so ein Angebot sein wie sie ein Stadtbusverkehr bringt", machte er deutlich. Für die SPD sprach sich Herbert Kilian eindeutig für den Beibehalt der Stadtbuslinie aus. Ältere Mitbürger seien auf die Linie angewiesen, um im Stadtgebiet mobil zu sein. Zudem sei eine Stadtbuslinie "ein wichtiger weicher Standortfaktor für die Lebensqualität in Walldürn. Die Aufweitung des Linienverkehrs sei keine Alternative.

In die gleiche Kerbe schlug auch Jürgen Schmeiser (DCB), der darauf hinwies, dass die "Alternative Linienverkehr" durchaus ein schlechteres Angebot bringen könnte und die Kosten dafür auch nicht geklärt seien. Für Christine Böhm (WAL) war die Buslinie wünschenswert, aber angesichts der Haushaltslage nicht darstellbar, angesichts der Krankenhausdebatte im Kreis und der Erhöhung der Kreisumlage. Es sei nicht schön so zu handeln, aber wenn es wieder möglich ist, könne man ja wieder Gas geben bei der Buslinie. Für Johann Ziegltrum war der Nahverkehr in der Stadt ein wesentliches Element der Kommunalpolitik. Er votierte mit Vehemenz für den Stadtbus.

Rolf Günther war verwundert, dass gerade "aus der grünen Ecke" Gegenwind zum Stadtbus komme. Seine Befürchtung: "Was einmal abgeschafft ist, bleibt abgeschafft". Theo Staudenmaier sah eher mit dem Instrument "Linienverkehr" - dreimal am Tag eine Bedienung - die Lösung. Die andere Variante sei auf der Kostenseite kaum kalkulierbar. "Die 30 000 Euro pro Jahr könnten nicht das Ende der Fahnenstange bedeuten", so Staudenmaier.

Und nach einigem Hin und Her über Abstimmen, Prüfen und Abwarten wurde dann doch abgestimmt: 12 Räte waren für die Ausschreibung der Buslinie, 14 sagten Nein und drei übten sich in der Enthaltung.

Der Verwaltung bleibt jetzt der Prüfungsauftrag, wie die vorhandenen Linien so eingebunden und koordiniert werden könnten, dass sich daraus ein passables Netz ergibt, das vielleicht auch durch einige Verbesserungen zu einem Serviceangebot für die Nutzer der gekappten Stadtbuslinie werden könnte. Und zudem muss dann auch über die Kosten und die Machbarkeit gesprochen werden. Mit einem großen Bus können nicht alle Orte angefahren werden.

Aber eine andere Lösung gibt es noch: Nach der Ausschreibung ist vor der Ausschreibung. Die Stadt kann sich dann später ja wieder in das Verfahren einklinken. Inzwischen ist der Bus einmal abgefahren.