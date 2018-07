Walldürn. (jam) Kellerräume und andere oft schlecht belüftete Räume mit Hang zu Feuchtigkeit bilden eine Umgebung, die Schimmelpilzbefall fördert. Das wissen die Lehrer der Grundschule Rippberg nur zu gut. "Seit zig Jahren ist das Kollegium in einem Kellerraum untergebracht, der sich ,Lehrerzimmer’ nennt", sagt Rektorin Miriam Englert-Hanak.

Damit ist seit Anfang März Schluss. Bei einer routinemäßigen Kontrolle hat ein Mitarbeiter der Fachfirma BAD den Schimmel im Lehrerzimmer entdeckt und die Anweisung gegeben: "Bitte schließen Sie den Raum sofort!" Betreten werden soll er nur noch im Notfall - und auch dann nur mit einer P2-Atemmaske, so die Empfehlung des Experten.

Bekannt ist der Befall aber nicht erst seit diesem Monat. Akut wurde das Problem im September des vergangenen Jahres. "Da haben wir schwarzen Schimmel bemerkt, und es war nach dem Wochenende ein unerträglicher Gestank in dem Zimmer", beschreibt die Schulleiterin die unerträgliche Situation. Die Schimmelpilze verbreiten ihre Sporen als Fortpflanzungsstadien, die eingeatmet werden und zu leichten bis schweren Allergien führen können.

Über Ortsvorsteher Wolfgang Stich wendete sich Englert-Hanak umgehend an die Stadtverwaltung, die als Schulträger in der Verantwortung steht. "Eine zentrale Lösung wurde zugesichert, die Stadt hat Ausweichmöglichkeiten gesucht. Getan hat sich dann aber erst einmal gar nichts." Das Kollegium wollte den Kellerraum nicht mehr betreten - außer zum Kopieren. Als provisorische Lösung gab es den Kaffee im Rektorat, ihre Pausen verbrachten die Lehrer in den Klassenzimmern. Der Schulleiterin zufolge hat die Stadt ihre weiteren Anfragen ignoriert, nur Ortsvorsteher Stich habe sich weiter um eine Lösung bemüht.

Der Kopierer befindet sich mittlerweile in einem Raum der Ortschaftsverwaltung, den eigentlich die "Verlässliche Grundschule" nutzt. Bis es eine bessere Lösung gibt, müssen die Lehrer also noch das Schulgebäude verlassen, um Unterrichtsmaterialien auszudrucken. Außerdem pausiert die "Verlässliche Grundschule" in Rippberg mangels Nachfrage nur noch dieses Jahr - für das kommende Schuljahr liegen bereits Anmeldungen vor.

"Spätestens bei der Gesundheit hört der Spaß auf", begründet die Rektorin ihren nächsten Schritt. Nachdem sogar die Kontrolle der BAD keine Reaktion vonseiten der Stadt ausgelöst habe, schrieb Schulleiterin Englert-Hanak am Wochenende einen Brandbrief an die Fraktionsvorsitzenden im Walldürner Gemeinderat und informierte zum wiederholten Male die Verwaltung. "Plötzlich ging alles ganz schnell", sagt die Rektorin. Am Montagmorgen erhielt sie einen Anruf, in dem ihr zunächst gedroht worden sei: "Wir machen den Laden dicht!"

Bei einem gemeinsamen Vororttermin mit Lehrern und Stadtverwaltung kündigt sich dann am Montagmittag doch eine Lösung an. Diese präsentierte Christian Berlin, der Sachgebietsleiter Technik, am Montagabend dem Gemeinderat: "Das Kollegium wird in den zweiten Stock des Rathauses ausquartiert." Rathaus und Grundschule befinden sich zwar im gleichen Gebäude, einen Durchgang vom einen Gebäudeteil zum anderen gibt es jedoch nicht. Daher plant die Stadt nun einen Durchbruch im Treppenhaus. Gerade sei man dabei, eine Nutzungsänderung zu beantragen und die Kosten zu ermitteln.

Auch der Schaden durch den Schimmelpilzbefall müsse erst noch beziffert werden, sind sich Berlin und Englert-Hanak einig. Noch ist unklar, inwieweit der Pilzbefall Bücher, Mappen, Karten und sonstige Unterrichtsmaterialien in Mitleidenschaft gezogen hat.

Miriam Englert-Hanak: "Wir sind froh, dass es jetzt auf dem Weg ist und hoffentlich bald alles seinen geregelten Gang geht." Mehrere Fraktionsvorsitzenden haben der Schulleiterin noch am Montagabend zugesichert, dass bereits Gelder für die Grundschule Rippberg im Haushalt eingestellt seien.