Walldürn. (Sti.) Einen ganz besonderen Projekttag erlebten 159 Schüler der 9. und 10. Klassen der Konrad-von-Dürn-Realschule und der Auerberg-Werkrealschule: Schule mal ganz anders - nicht frontal und verbal, sondern aktiv im Miteinander. Der Förderverein der Konrad-von-Dürn-Realschule führte an diesem Tag in Kooperation mit dem Förderverein des "Rippberger Kindergartens" und der beiden Schulen am Auerberg das Jugendprojekt "Instant Acts gegen Gewalt und Rassismus" durch.

Bei der Veranstaltung handelt es es sich um ein internationales Theaterprojekt, das derzeit auf Tournee in Theatern, Schulen, Jugendzentren, Kirchen und Jugendgefängnissen unterwegs ist, und das die Teilnehmer für das Thema "Rassismus und Gewalt" sensibilisieren soll. Ziel des Projekts war es wiederum wie schon vor zwei Jahren beim ersten Projekttag mit der Gruppe "Instant Acts", keine Ängste zu schüren, sondern Neugierde zu wecken.

Dieses internationale Theaterprojekt besteht aus 15 jungen Schauspielern, Tänzern, Musikern und Akrobaten, die jedes Jahr weltweit ausgesucht werden. Mit einem Workshopangebot mit Künstler aus allen Teilen der Erde sollen die Schüler der beiden Schulen die unmittelbare Begegnung mit dem Fremden über eine künstlerische Auseinandersetzung als Kommunikationsmittel erfahren sowie fremde Kulturen kennenlernen. Sie lernen und machen auf dieses Weise auch die Erfahrung Vorurteile abzubauen sowie Achtung und Akzeptanz gegenüber Menschen ausländischer Herkunft und ethnischer Minderheiten zu haben.

Ferner ging es bei diesem Projekt um Entscheidungsfreude, Disziplin, Motivation und Überwindung von Ängsten. Schlüssel hierzu war die Methode des ganzheitlichen Erfahrens und Lernens, und zwar nicht über die theoretische Auseinandersetzung, sondern über das aktive Mitmachen. Durch das bunte Programm wurde ein tolerantes, respektvolles Miteinander erlebbar gemacht, und alle Schüler lernten mit konkreten künstlerischen Angeboten eine fremde Kultur kennen..

Nach Vorstellung der 14 Künstler und Workshopleiter durch Projektleiter Till Dellers in der Nibelungenhalle im Beisein von Bürgermeister Markus Günther und der beiden Schulleiter Patrick Schmid und Wolfgang Kögel begann der Projekttag zunächst mit einer "Fünf-Minuten-Performance" der Workshops "Breakdance", "Rap", "DJ-Beatbox", "Clown", "Capoeira" (Brasilianischer Kampftanz), "Zirkus", "Trommeln", "Singen", "Tanzen mit dem Kampffächer" und "Kostümwerkstatt".

Danach konnte sich die Jugendlichen dann für einen der Workshops oder Begegnungsgruppen entscheiden. Jede der zehn Arbeitsgruppen erarbeitete darauf einen eigenen thematischen Schwerpunkt mit eigenen Ausdrucksformen.

Nach den Workshops trafen sich alle zur Präsentation der Workshopergebnisse dann wieder gemeinsam in der Nibelungenhalle, die sie in einer improvisierten Aufführung zeigten. Alle Darbietungen fanden den Beifall aller Zuschauer in der Halle. Die Schüler ließen ließen Energie, Spielfreude, ein kommunikatives Miteinander und ein gegenseitiges Verstehen ohne Worte erkennen und machten so jede dargebotene Präsentation zu einem Erlebnis.

Vor allem der spontane Szenenapplaus belohnte die Akteure für die sicherlich zuvor nicht immer ganz so einfache Überwindung, vor vielen Mitschülern etwas vorzuführen. Durch die Workshops und anschließende Präsentation erfolgte ein stets aktives Erleben und die Auseinandersetzung mit fremden Kulturen sowie ein Kennenlernen ihrer Vertreter an diesem Tag als Menschen wie "du und ich".

Im letzten Projektteil am frühen Dienstagnachmittag boten die 14 mitwirkenden internationalen Künstler den Schülern aller Schulklassen beider Schulen dann schließlich noch auf der Showbühne eine rund 80-minütige Show der Extraklasse, in deren Verlauf sie eine temporeiche Szenencollage zum Thema "Gewalt und Rassismus" darstellten, die auf eigenen Erfahrungen basierten. Die dabei gezeigten künstlerischen Ausdrucksformen der angebotenen Workshops verschmolzen hier noch einmal zu einem Gesamtwerk, bei dem es keiner großen Worte bedurfte, um das brisante Thema "Gewalt und Rassismus" anschaulich und eingehend zu interpretieren. Viele Szenen, Lieder, Rapsongs und andere Formen der Bewegung und Musik waren immer wieder direkte Statements der Jugendlichen zu "Gewalt und Rassismus".

Diese Show mit Acts der 14 Akteure aus Brasilien, Burkina Faso, Deutschland, Griechenland, Kroatien, Polen Kanada, USA und Tschechien vereinte noch einmal alle zu einer Performance unter dem Motto "Gegen Gewalt und Rassismus". Zu den Elementen des Programms gehörten zirzensische Darbietungen, Clownerie, Rap, Beatbox, Breakdance, Trommeln, Singen und Livemusik. Neben dem großen Unterhaltungsfaktor war bei dieser Abschlussshow inhaltlich aber auch noch einmal für vielerlei Denkanstöße zu den Themen "Gewalt und Rassismus" gesorgt. Jede Szene dieser Aufführung war anders - mal ruhig und nachdenklich, mal laut, schnell und atemberaubend bis hin zum explosiven Finale, das zu einer riesigen Party wurde.

Sicherlich wird das Erlebnis dieses Projekttages bei allen Teilnehmern noch emotional weiterwirken, zu weiteren Aktivitäten animieren und wichtig für die Persönlichkeitsbildung sein.