Walldürn. (Sti) Im Mittelpunkt der Sitzung des Ausschuss für Technik und Umwelt (ATU) in Walldürn stand die Behandlung von sechs Bauanträgen und einer Bauvoranfrage von Antragstellern in Walldürn und Altheim. Vorbehaltlich der Zustimmung von Seiten der Fachbehörden fand die Bauvoranfrage für einen Wohnhausneubau mit Garage und Carport in der Seestraße die Zusage.

Mit der Maßgabe, dass ein Flachdach mit einer Dachbegrünung versehen wird, beschied der ATU den Antrag eines Bauantragstellers zum Teilumbau eines Wohnhauses ebenfalls positiv. Grünes Licht erteilte der Ausschuss dem von der Firma Procter & Gamble gestellten Bauantrag auf Neuanlegung einer Fahrräder-Abstellfläche und von Pkw-Stellplätzen in der Waldstraße 9.

Im Zuge des Neubaus des Pförtnergebäudes im Werk Braun Walldürn sollen Flächen für das Abstellen von Fahrrädern und Pkw neu angelegt werden. Es ist geplant, die neuen Pkw-Stellplätze auf derzeit vorhandenen Grünflächen auf dem Werksgelände anzulegen. Insgesamt 108 Stellplätze befinden sich an der Waldstraße, weitere 14 in der Nähe der neuen Werkszufahrt an der Straße "Im Barnholz". Die Fahrräder-Abstellfläche ist an der Stelle des ehemaligen Werksschwimmbades geplant.

Der Antrag auf Neubau eines Wohnhauses mit Garage in der Neuen Altheimer Straße in Walldürn wurde mit der Maßgabe positiv beschieden, dass die Dacheindeckung des Wohngebäudes sowie der Garage im Farbton der Dacheindeckungen in der Umgebung angepasst werden muss.

Bei zwei Gegenstimmen genehmigt wurde der Befreiungsantra für den Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit Garage und Carport die Dacheindeckung des Carports im "Lindig". Schließlich stimmte man noch dem Antrag auf Neubau eines Wohnhauses mit Garage und Carport in der Pater-Wigbert-Straße zu. Von Bürgermeister Günther informiert wurde noch über sieben weitere Baugesuche von Bauantragstellern aus Walldürn (5) und aus Altheim (2).

Zugestimmt wurde ebenfalls einer von Bürgermeister Günther aus terminlichen Gründen im Eilverfahren erfolgte Arbeitsvergabe zum Abriss eines seit kurzem im Besitz der Stadt befindlichen Mehrfamilienwohnhauses. Bei dem Gebäude in der Schachleiterstraße 27b/27c handelt es sich um die ehemalige Wohnung des Evangelischen Militärpfarrers. Der Firma Leis (Walldürn) wurde zum Preis von 57.120 Euro der Auftrag erteilt. Die Finanzmittel sind im Rahmen der Stadtsanierung (Sanierungsgebiet "Südlicher Eingang") im Haushaltsjahr 2015 bereitgestellt. Mit den Abbrucharbeiten war bereits in der vergangenen Woche begonnen worden.