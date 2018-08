Walldürn-Ripperg. (pol/mün) Im Marsbach bei Walldürn-Ripperg verendeten zahlreiche Fische, weil das Gewässer mit einer unbekannten Menge an zähflüssiger, weißer Masse verschmutzt wurde. Bekannt wurde der Vorfall am Mittwoch, erst am Freitag informierte die Polizei die Öffentlichkeit. Jetzt ermittelt der Arbeitsbereiches Umwelt und Gewerbe der Polizei Tauberbischofsheim wegen Gewässerverunreinigung mit einem damit einhergehenden Fischsterben.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand sind mindestens 50 Fische unterschiedlicher Arten und Größen verrendet, während die im Bach vorkommenden Kleinstlebewesen offenbar unbeschadet blieben. Ob in den nächsten Tagen mit weiteren toten Fischen gerechnet werden muss, sei derzeit nicht abschätzbar. Auch der genaue Ort, wo der Stoff in den Bach eingebracht wurde, ist noch nicht näher bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Tauberbischofsheim unter der Rufnummer 09341 / 810 entgegen.